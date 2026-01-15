Estados Unidos y Taiwán sellaron un acuerdo que reduce aranceles y aumenta la inversión en semiconductores

El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, habla junto al presidente Donald Trump. REUTERS/Leah Millis

Estados Unidos y Taiwán alcanzaron un acuerdo comercial que reducirá los aranceles sobre productos de la isla autónoma al 15% y aumentará la inversión taiwanesa en operaciones estadounidenses de semiconductores por USD 500.000 millones, según anunció la Casa Blanca este jueves. El pacto contempla que los derechos de aduana sobre los envíos taiwaneses bajarán del 20% anterior, igualando los términos obtenidos anteriormente por Japón y Corea del Sur tras sus respectivos acuerdos en 2025.

El sector tecnológico taiwanés se comprometió a realizar al menos USD 250.000 millones en inversiones directas para ampliar operaciones de semiconductores avanzados, energía e inteligencia artificial en Estados Unidos, además de ofrecer USD 250.000 millones adicionales en garantías de crédito para fortalecer la cadena de suministro estadounidense de chips, detalló la Casa Blanca. Aunque el comunicado no menciona explícitamente a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), la empresa líder mundial en fabricación de procesadores de IA, el acuerdo tendría consecuencias directas para la compañía. De acuerdo con información de Bloomberg, el entendimiento prevé que TSMC construya al menos cuatro nuevas plantas de chips en Arizona, sumándose a las seis fábricas y dos instalaciones avanzadas de encapsulado ya comprometidas en ese estado.

Según funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos, TSMC y otras empresas taiwanesas serán responsables de liderar la inversión planeada de USD 250.000 millones. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, encabezó las negociaciones centradas en los semiconductores y los aranceles sectoriales 232, agregaron las fuentes. El acuerdo elimina un punto de fricción entre Taiwán, democracia de 23 millones de habitantes y principal objetivo de control por parte de China, y Estados Unidos, principal aliado militar de Taipéi.

La Casa Blanca informó que el marco también limita los aranceles estadounidenses específicos para autopartes, madera y productos derivados de la madera procedentes de Taiwán al 15%. Los medicamentos genéricos fabricados en la isla estarán exentos de impuestos de importación, según el comunicado.

El acuerdo otorga además alivio arancelario futuro para los semiconductores taiwaneses. Las empresas que establezcan nuevas operaciones en Estados Unidos podrán importar, sin aranceles, hasta 2,5 veces su capacidad actual durante el periodo de construcción. Los envíos que superen ese límite estarán sujetos a una tasa reducida, que disminuirá a 1,5 veces la capacidad actual una vez concluidas las instalaciones.

El logotipo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) se exhibe en su planta de fabricación en Kaohsiung, Taiwán. REUTERS/Ann Wang

El Departamento de Comercio concluyó una investigación que determinó que las importaciones de chips afectan la seguridad nacional estadounidense, aunque no impuso aranceles generales. El presidente Donald Trump instruyó a sus funcionarios para negociar con los principales exportadores y únicamente aplicó un arancel del 25% a ciertos semiconductores avanzados destinados a exportación, paso clave para que Nvidia pueda enviar procesadores de inteligencia artificial fabricados en Taiwán a China.

Taiwán buscaba cerrar el acuerdo antes de la reunión prevista entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en abril en China. El anuncio ocurrió mientras se espera un fallo del Tribunal Supremo sobre los aranceles globales impuestos por Trump, una decisión que podría limitar su capacidad para fijar tasas a productos extranjeros.

Planta de fabricación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en Kaohsiung, Taiwán. REUTERS/Ann Wang

El presidente taiwanés Lai Ching-te expresó su apoyo al objetivo de Trump de reindustrializar Estados Unidos, aunque advirtió que se requieren reformas en el acceso a tierras, energía y políticas laborales para avanzar con los proyectos. Taipéi rechazó la petición estadounidense de trasladar la producción de chips para cubrir la mitad de la demanda de Estados Unidos.

La economía taiwanesa, impulsada por la alta demanda de exportaciones tecnológicas como aceleradores y servidores, revisó su previsión de crecimiento del producto interno bruto para 2025 a un 7,3%, el nivel más alto desde 2010. El superávit comercial anual con Estados Unidos alcanzó un récord de USD 150.000 millones en 2025, impulsado principalmente por el sector tecnológico.

(Con información de Bloomberg)