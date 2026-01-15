Donald Trump aseguró que “las matanzas en Irán están cesando” ante la presión internacional sobre el régimen iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa antes de firmar un proyecto de ley en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el 14 de enero de 2026 (Brendan Smialowsky/ AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la represión violenta del régimen iraní contra las protestas multitudinarias “parece estar disminuyendo” y que Teherán habría decidido no proceder con ejecuciones de manifestantes.

“Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones”, declaró Trump durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario, que había advertido el martes sobre una posible “acción muy contundente” si Irán ejecutaba a manifestantes detenidos, aseguró que la información proviene de “fuentes muy importantes” y que aún debe confirmar su veracidad.

“Han dicho que los asesinatos han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo; se suponía que habría muchas ejecuciones hoy y que las ejecuciones no se llevarán a cabo, y vamos a averiguarlo”, subrayó Trump, en alusión a reportes que señalaban la inminente ejecución de detenidos como Erfan Soltani, según la ONG Iran Human Rights.

Esta organización elevó el martes a al menos 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales, impulsadas por el deterioro económico y la depreciación del rial iraní.

Una mujer sostiene una imagen en llamas del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, mientras los israelíes se manifiestan en apoyo a las protestas nacionales que ocurren en Irán (REUTERS/Ammar Awad)

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que “no habrá ahorcamiento hoy ni mañana”, durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News. “Puedo decirles que estoy seguro de que no hay ningún plan para ahorcarlos”, afirmó Araghchi, en referencia a los manifestantes detenidos por las protestas. El funcionario iraní también acusó a Israel de orquestar la violencia en el país, aunque no presentó pruebas al respecto.

Por su parte, el ministro de Defensa de Irán, general de brigada Aziz Nafizardeh, respondió a las amenazas de Trump y advirtió que su país atacaría bases estadounidenses en la región en caso de una ofensiva de Washington contra la nación persa.

Araghchi aseguró que la República Islámica se encuentra “en pleno control” del país y describió una atmósfera de “calma” tras lo que calificó como tres días de “operación terrorista”.

Irán adoptó un tono desafiante frente a posibles respuestas estadounidenses, mientras Washington redujo el personal en la base de Al Udeid en Qatar, atacada por Irán en junio en represalia por bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. Ali Shamkhani, asesor principal del líder supremo ayatolá Alí Khamenei, advirtió al presidente estadounidense que el ataque a la base “demuestra la voluntad y capacidad de Irán para responder a cualquier ofensiva”.

Irán prometió procesos rápidos a detenidos en las protestas sospechosos de matar a civiles o agentes de seguridad (Europa Press)

El temor a una posible acción militar estadounidense mantiene la tensión en la región. El gobierno británico informó que su embajada en Teherán fue “cerrada temporalmente”, mientras la embajada estadounidense en Arabia Saudita recomendó al personal evitar instalaciones militares. La aerolínea Lufthansa anunció que evitará el espacio aéreo de Irán e Irak “hasta nuevo aviso”.

Trump advirtió en varias ocasiones con intervenir militarmente en Irán desde el inicio de las protestas masivas a finales de diciembre, consideradas las mayores desde la revolución de 1979. Organizaciones de derechos humanos denuncian que, bajo el pretexto de un apagón de Internet de cinco días, las autoridades están ejerciendo una represión sin precedentes contra las manifestaciones.

El jefe del poder judicial iraní prometió juicios rápidos para los detenidos, lo que intensificó los temores de que el régimen utilice la pena capital como herramienta represiva. En Teherán, las autoridades celebraron un funeral para más de 100 agentes de seguridad y otros “mártires” muertos en los disturbios, que los funcionarios califican de “actos de terrorismo”.

(Con información de EFE y AFP)