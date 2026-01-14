Ucrania ordenó la evacuación obligatoria de familias en el frente de Zaporizhzhia ante el avance ruso

Imagen de archivo de niños evacuados en un tren desde la región ucraniana del Donbás (EFE/Orlando Barría)

Las autoridades de Ucrania ordenaron este miércoles la evacuación obligatoria de menores y sus familias en cinco localidades situadas en la línea del frente en la región de Zaporizhzhia.

La decisión responde al aumento de los combates y a los recientes avances rusos, que incrementan el peligro para los civiles. Según datos oficiales, unos 40 menores serán reubicados de inmediato en la región de Cherkasy para proteger su integridad.

El viceprimer ministro de Ucrania, Oleksiy Kuleba, destacó la dificultad de la medida, pero afirmó que resulta necesaria ante la amenaza de los bombardeos constantes. Dijo que, bajo fuego sostenido, la evacuación es la vía más responsable para salvar vidas, particularmente la de la infancia.

Las autoridades no han revelado los nombres de las localidades afectadas para garantizar la seguridad de quienes aún permanecen allí. La emisión de una orden de evacuación obligatoria representa un agravamiento del riesgo en la zona, ya que hasta ahora se había exhortado habitualmente a los habitantes a abandonar las áreas de combate sin que existiera obligación legal.

La situación en la región de Zaporizhzhia se ha deteriorado con rapidez. Esta zona industrial es una de las cuatro regiones que Rusia reivindica desde la invasión a gran escala de febrero de 2022.

Soldados ucranianos en la línea del frente en Zaporizhzhia (Andriy Andriyenko/Fuerzas Armadas de Ucrania/vía REUTERS)

Aunque durante meses la línea del frente permaneció relativamente estable, la ofensiva rusa se ha intensificado y se aproxima a la capital regional, Zaporizhzhia, que, antes del conflicto, registraba unos 840.000 habitantes y actualmente se localiza a solo 30 kilómetros del frente.

El destino de las familias evacuadas será la región central de Cherkasy, donde podrán alejarse temporalmente del peligro mientras persistan los combates. La decisión supone un cambio respecto a evacuaciones previas, que fueron mayormente voluntarias, pero la escalada reciente ha obligado a imponer medidas más estrictas.

En simultáneo, la ofensiva rusa ha progresado en distintos frentes del conflicto. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este miércoles la captura de la aldea fronteriza de Komarivka, ubicada en la región nororiental de Sumy, lo que apunta a una ampliación de sus operaciones.

En las últimas horas, fuerzas rusas lanzaron tres misiles balísticos y al menos 113 drones sobre territorio ucraniano, según fuentes oficiales. Un misil y 89 drones fueron interceptados por las defensas aéreas de Ucrania. Los proyectiles restantes impactaron en 13 localidades no especificadas, mientras varios drones rusos seguían presentes en el espacio aéreo ucraniano al cierre del informe militar.