Mundo

La Federación Internacional de Derechos Humanos exigió sanciones urgentes contra Irán por la represión letal a las protestas

Organizaciones denuncian miles de muertos y más de 16.000 detenidos, con casos documentados de uso de munición real y ejecuciones sumarias

Guardar
Manifestantes denunciaron uso de munición
Manifestantes denunciaron uso de munición real y represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad (Reuters)

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instó a la comunidad internacional a imponer sanciones de emergencia contra los responsables de la represión de las protestas en Irán.

El reclamo, realizado junto a la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos en Irán (LDDHI), exigió rendición de cuentas para las autoridades iraníes, a quienes acusan de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos. Las organizaciones advirtieron que algunos de estos abusos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Las protestas, iniciadas el 28 de diciembre, provocaron una reacción estatal caracterizada por el uso de fuerza letal, incluida munición real dirigida a zonas vitales y ametralladoras montadas en camiones. La FIDH, con sede en París, alertó que la represión continúa y exige una respuesta internacional contundente.

Los bloqueos de internet dificultaron
Los bloqueos de internet dificultaron la comunicación y el acceso a información durante las movilizaciones (Europa Press)

La federación contabilizó al menos 10.000 detenidos hasta el 10 de enero, acusados de diversos cargos, como disturbios y terrorismo. Se destacó la utilización de la figura de ‘moharabeh’ o “hacer la guerra contra Dios”, que puede conllevar la pena de muerte, ejemplificando con un manifestante condenado a ejecución el 14 de enero en Fardis, provincia de Elborz.

La federación solicitó convocar una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para ampliar el mandato de investigación sobre las violaciones cometidas durante las protestas, buscando que el alcance incluya los hechos recientes.

La FIDH solicitó una sesión
La FIDH solicitó una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para tratar la crisis en Irán (Reuters)

Por su parte, la ONG Human Rights Activists (HRA), con sede en Estados Unidos, denunció 1.850 víctimas mortales, incluidos nueve menores, y más de 16.700 detenidos.

Además, informó sobre 770 muertes en investigación y advirtió que la magnitud real del impacto podría ser mucho mayor debido a los bloqueos de internet y restricciones informativas. También denunció el uso de armas militares, escopetas y tiroteos a corta distancia, en violación del derecho a la vida, según el Derecho Internacional.

Videos verificados mostraron decenas de cadáveres en el centro forense de Kahrizak, en Teherán. En Mashhad, se reportó el entierro de hasta 200 cuerpos antes del amanecer y, en Rasht, la exigencia de pagar por las balas para retirar los cuerpos.

En Teherán, hospitales y morgues resultaron colapsados por la cantidad de víctimas de la represión

El contexto social estuvo marcado por la movilización masiva tras llamados del líder opositor exiliado Reza Pahlavi, lo que derivó en una restricción del acceso a internet ordenada por las autoridades.

El líder opositor exiliado Reza
El líder opositor exiliado Reza Pahlavi llamó a la población iraní a sumarse a las protestas (Foto AP/Thomas Padilla, archivo)

El líder supremo Ali Khamenei advirtió que “la República Islámica no retrocederá”, tras lo cual se desplegó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la fuerza paramilitar Basij intervino en ciudades como Fardis, atacando a manifestantes con munición real y vehículos sin identificación.

El líder supremo Ali Khamenei
El líder supremo Ali Khamenei advirtió que “la República Islámica no retrocederá” frente a las protestas (EFE)

La reacción internacional incluyó la expresión de conmoción por parte del secretario general de la ONU, António Guterres, y la advertencia de la relatora especial Mai Sato sobre el impacto del uso de fuerza letal.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Federación Internacional de Derechos HumanosIránProtestas Iránmedio oriente

Últimas Noticias

Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros países pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán inmediatamente

Las advertencias se emiten en medio de protestas masivas, cortes de internet y denuncias de cientos de muertos y miles de detenidos en todo el territorito, mientras la falta de vuelos y el riesgo de arrestos arbitrarios dificultan la evacuación y la asistencia consular

Estados Unidos, Canadá, Alemania y

Donald Trump prometió “acciones muy contundentes” si el régimen de Irán comienza a ejecutar a los manifestantes detenidos

El presidente de Estados Unidos y organizaciones humanitarias alertaron sobre el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos en el país persa tras el anuncio de penas de muerte a opositores

Donald Trump prometió “acciones muy

Nueva amenaza del régimen de Irán a Estados Unidos: “Defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre”

El ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, dijo que la respuesta de Teherán será “atroz”, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que los responsables de la represión contra los manifestantes “pagarán un alto precio”

Nueva amenaza del régimen de

El Gobierno anunció la ley de emergencia agrícola en Francia tras las protestas contra el acuerdo UE-Mercosur

Los sindicatos exigen protección frente a la competencia extranjera y apoyo para la viabilidad de las explotaciones

El Gobierno anunció la ley

Wall Street cerró a la baja y el petróleo registró una importante suba por la crisis en Irán

Las acciones estadounidenses se alejaron de sus récords tras un inicio dispar en la última temporada de informes de ganancias para las grandes empresas estadounidenses

Wall Street cerró a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobernador de Antioquia reveló ‘jugadita’

Gobernador de Antioquia reveló ‘jugadita’ de Petro que costará 1,5 billones de pesos a los colombianos: “Quiere cuadrar caja”

Detienen a joven en Coyoacán tras matar con un cuchillo a su esposo: ella afirma que se defendió de violencia intrafamiliar

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este martes

Abuelo del piloto de Yeison Jiménez reveló detalles sobre su nieto, una víctima más del accidente

Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: fechas, preventa, venta y más

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Ente oficial pide proteger a comunidad indígena en Paraguay ante conflicto territorial

Egipto tacha de "gran paso" la designación de EEUU a Hermanos Musulmanes como terroristas

El Gobierno español autoriza fabricar un radar de largo alcance para la defensa de Ucrania

Amán recuerda que Hermanos Musulmanes de Jordania están disueltos tras designación de EEUU

ONG venezolana denuncia que "no se ha efectuado" liberación importante de presos políticos

ENTRETENIMIENTO

Así es el remake sudafricano

Así es el remake sudafricano de “The Office”: un nuevo jefe, una nueva oficina y el mismo caos

El fenómeno Owen Cooper y las lecciones que deja su paso de alumno solitario en teatro a referente generacional internacional

Matt Damon habla sobre su apoyo a Ben Affleck en medio de sus divorcios: “Estuve ahí para todo”

AC/DC y la historia detrás de la pista que Brian Johnson considera el reflejo más puro de la banda australiana

Los amigos de Ariana Grande revelan el estado de su relación con Ethan Slater tras asistir sola a los Globos de Oro