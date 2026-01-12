Del colapso del rial a 544 muertos: cómo fue la escalada de las protestas y la represión del régimen en Irán

Reportan cientos de muertos por la represión del régimen iraní

Las manifestaciones estallaron en Irán el 28 de diciembre y se han extendido a todo el país, expresando su creciente descontento por la precaria economía de la República Islámica y el desplome de su moneda. Decenas de personas han muerto y miles han sido arrestadas a medida que las protestas diarias se intensifican y el gobierno intenta contenerlas. Si bien inicialmente se centraron en problemas como el aumento repentino de los precios de los alimentos básicos y la alarmante tasa de inflación anual del país, los manifestantes ahora también han comenzado a corear declaraciones antigubernamentales.

28 de diciembre

Estallan protestas en dos importantes mercados del centro de Teherán, tras la caída del rial iraní a 1,42 millones por dólar estadounidense, un nuevo mínimo histórico, lo que agrava la presión inflacionaria y eleva los precios de los alimentos y otros productos básicos. El gobierno había subido los precios de la gasolina subsidiada a nivel nacional a principios de diciembre, lo que agravó el descontento.

29 de diciembre

El presidente del Banco Central, Mohammad Reza Farzin, dimite tras la propagación de las protestas en Teherán a otras ciudades. La policía lanza gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en la capital.

30 de diciembre

A medida que las protestas se extienden para incluir más ciudades, así como varios campus universitarios, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se reúne con un grupo de líderes empresariales para escuchar sus demandas y promete que su administración “no escatimará esfuerzos para resolver los problemas” de la economía.

Un manifestante asiste a una concentración de apoyo al pueblo iraní en medio de las protestas antigubernamentales que asolan Irán, en París, Francia, 11 de enero de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

31 de diciembre

Irán nombra a Abdolnasser Hemmati nuevo gobernador del banco central. Funcionarios del sur de Irán afirman que las protestas en la ciudad de Fasa se tornaron violentas después de que una multitud irrumpiera en la oficina del gobernador y hiriera a policías.

1 de enero

Se reportan oficialmente las primeras víctimas mortales de las protestas, y las autoridades afirman que al menos siete personas han fallecido. La violencia más intensa parece haberse registrado en Azna, ciudad de la provincia iraní de Lorestán, donde videos publicados en línea supuestamente muestran objetos en llamas en la calle y el eco de disparos mientras la gente grita: “¡Desvergonzados! ¡Desvergonzados!”. La agencia de noticias semioficial Fars informa de la muerte de tres personas. Se reportan otros manifestantes muertos en las provincias de Bakhtiari e Isfahán, mientras que un voluntario de 21 años de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria paramilitar fue asesinado en Lorestán.

2 de enero

El presidente estadounidense Donald Trump sube la apuesta, escribiendo en su plataforma Truth Social que si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “saldrá a rescatarlos”. La advertencia, solo meses después de que las fuerzas estadounidenses bombardearan las instalaciones nucleares iraníes, incluye la afirmación, sin más detalles, de que: “Estamos listos para partir”. Mientras tanto, las protestas se expanden hasta llegar a más de 100 lugares en 22 de las 31 provincias de Irán, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos.

3 de enero

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, declara que “los alborotadores deben ser puestos en su lugar”, lo que se considera una luz verde para que las fuerzas de seguridad comiencen a reprimir las manifestaciones con mayor firmeza. Las protestas se extienden a más de 170 localidades en 25 provincias, con al menos 15 muertos y 580 detenidos, según informa HRANA.

Manifestantes iraníes se manifiestan en Karaj, Irán. Europa Press/Contacto/Social Media

6 de enero

Manifestantes realizan una sentada en el Gran Bazar de Teherán hasta que las fuerzas de seguridad los dispersan con gas lacrimógeno. El número de muertos asciende a 36, ​​incluyendo dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes, según HRANA. Las manifestaciones han llegado a más de 280 localidades en 27 de las 31 provincias de Irán.

8 de enero

Tras un llamado del príncipe heredero iraní en el exilio, una multitud grita desde sus ventanas y sale a las calles en una protesta nocturna. El gobierno responde bloqueando internet y las llamadas telefónicas internacionales, en un intento de aislar al país de 85 millones de habitantes de la influencia extranjera.

9 de enero

Irán da señales de que se avecina una ofensiva , pero los manifestantes vuelven a manifestarse. HRANA afirma que la violencia en torno a las manifestaciones ha causado la muerte de al menos 65 personas, mientras que más de 2.300 han sido detenidas.

10 de enero

Las protestas cumplen dos semanas y el número de muertos asciende al menos a 116, según HRANA. El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advierte que cualquier persona que participe en las protestas será considerada “enemigo de Dios”, lo que conlleva la pena de muerte.

11 de enero

Trump afirma que Irán propuso negociaciones tras su amenaza de atacar a la República Islámica por la sangrienta represión contra los manifestantes. Los activistas afirman que el número de muertos en las protestas ha ascendido a al menos 544.

