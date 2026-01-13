El Gobierno de Estados Unidos designó organizaciones terroristas a las filiales de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano

Donald Trump

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes la inclusión de las filiales de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano en su lista de organizaciones terroristas, en una medida que responde a antiguas demandas de aliados árabes y sectores conservadores estadounidenses. Según el comunicado oficial, la iniciativa busca “proteger” tanto a Estados Unidos como a sus socios ante el apoyo “explícito” de estas ramas al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), ya considerado grupo terrorista por Washington.

El secretario de Estado Marco Rubio declaró que estas designaciones representan “las primeras acciones de un esfuerzo sostenido para frustrar la violencia y desestabilización de los capítulos de los Hermanos Musulmanes dondequiera que ocurran”. Rubio añadió que el país “utilizará todos los recursos disponibles para privar a estas facciones de los medios necesarios para participar o apoyar el terrorismo”.

La decisión surge después de que el presidente Donald Trump firmara en noviembre una orden ejecutiva instruyendo a las autoridades a preparar la base legal para la designación. La administración argumentó que, aunque los Hermanos Musulmanes afirman haber renunciado a la violencia, las filiales designadas “continúan promoviendo, incitando y glorificando el terrorismo”, lo que representa una amenaza directa para los intereses de Estados Unidos y sus aliados, según declaraciones recogidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, afirmó que el Gobierno “utilizará todas las herramientas” a su disposición para responsabilizar a estas filiales por la violencia fomentada en Oriente Próximo y el mundo en nombre de su interpretación extrema del Islam. Hurley sostuvo que los Hermanos Musulmanes han “inspirado, alimentado y financiado a grupos terroristas como Hamas”, y detalló que, en particular, la filial egipcia ha coordinado desde 2025 junto a Hamas “posibles actividades terroristas contra intereses israelíes en Oriente Próximo”.

Las autoridades estadounidenses han acusado a la filial egipcia (EMB) de colaborar con Hamas en el debilitamiento y desestabilización del gobierno egipcio, aceptando financiación de la organización palestina. Además, OFAC indicó que, en 2024, personas interesadas en combatir junto a Hamas en Gaza recurrieron a la filial egipcia para establecer contacto con la milicia palestina.

Miembros de los Hermanos Musulmanes en El Cairo. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

En cuanto a la filial jordana (JMB), Washington denunció la implicación en casos de terrorismo dentro del territorio jordano, incluyendo la fabricación de cohetes, explosivos y drones, así como actividades de reclutamiento.

Respecto a los Hermanos Musulmanes en Líbano, el Departamento de Estado designó a su secretario general, Muhammad Fawzi Taqqosh, como “terrorista global especialmente designado” por su alineación con Hamas y el grupo chií libanés Hezbollah. Según el comunicado, la facción libanesa reactivó sus Fuerzas al-Fajr y lanzó cohetes contra el norte de Israel tras los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023. Además, el Ejército libanés desmanteló en julio de 2025 un campo de entrenamiento militar encubierto en el que participaban militantes tanto de Hamas como de los Hermanos Musulmanes libaneses.

La designación implica el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, y prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar negocios con ellas, según informó el Departamento del Tesoro.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)