Suecia aumentará su gasto en Defensa ante la creciente amenaza rusa

Un avión de combate JAS 39 Gripen de la Fuerza Aérea Sueca, perteneciente al Ala Blekinge, rueda por la pista antes de despegar para participar en uno de los vuelos anuales del "Árbol de Navidad" del ejército en Kallinge, Suecia, el 16 de diciembre de 2025. REUTERS/Tom Little

Suecia anunció una inversión de 4.000 millones de coronas suecas (USD 430 millones) en sistemas no tripulados y 15.000 millones de coronas adicionales en nueva defensa antiaérea como respuesta al aumento de la amenaza de Rusia, según declaró el ministro de Defensa, Pål Jonson. La adquisición de drones y equipos asociados está destinada a todas las ramas de las fuerzas armadas, con entregas previstas en un plazo máximo de dos años. El domingo, Jonson había adelantado las inversiones en defensa aérea para proteger tanto infraestructuras civiles como militares, con una primera orden consolidada prevista para el primer trimestre del año.

Durante la conferencia anual de defensa celebrada en la estación de esquí de Sälen, Jonson afirmó: “La situación global es aún más seria y amenazante que cuando nos reunimos aquí el año pasado. El horizonte se oscurece tanto en el este como en el oeste”, según recogió la prensa local.

Desde su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 2024, Suecia ha acelerado el fortalecimiento de sus capacidades militares tras décadas de recortes posteriores a la Guerra Fría. En este contexto, el país participa en la defensa colectiva de la alianza con el despliegue de tropas en Letonia y ha ofrecido gestionar una base militar en Finlandia.

Estocolmo ha buscado que estas nuevas inversiones contribuyan a satisfacer las demandas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha criticado reiteradamente a los países europeos por no invertir lo suficiente en su defensa. Pese a estos intentos, las autoridades suecas se han mostrado inquietas ante el reciente interés de Trump en adquirir Groenlandia, territorio semiautónomo de la vecina Dinamarca.

Vista detallada de las insignias del ejército sueco. REUTERS/Tom Little

Además de señalar el aumento de la amenaza rusa, Jonson cuestionó la política estadounidense respecto a Dinamarca. El ministro declaró: “A Trump le gusta ser impredecible, y a veces puede ser útil ser impredecible frente a tus adversarios. Pero es una idea terrible ser impredecible con tus aliados, esto no es la forma en que se actúa con los aliados”.

Finlandia también aumentó su gasto en defensa

Soldados reclutas finlandeses después de un ejercicio militar en la Brigada Pori en Niinisalo, Finlandia, 9 de diciembre de 2025. REUTERS/Anne Kauranen

A mediados de 2025, el Gobierno de Finlandia anunció que planea incrementar su gasto en defensa hasta alcanzar el cinco por ciento de su producto interno bruto (PIB) para el año 2032, según anunció el primer ministro Petteri Orpo. El país ya había asumido el compromiso de elevar el presupuesto militar al 3,5 por ciento del PIB, siguiendo una propuesta del ministro de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte. El nuevo objetivo supera tanto la base del dos por ciento establecida por la OTAN como la propuesta de Rutte, y se acerca a las demandas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insistido reiteradamente a los aliados en aumentar sus presupuestos militares hasta el cinco por ciento.

Orpo explicó que “ha habido discusiones internas sobre el calendario y estamos mirando hacia 2032”. También confirmó la decisión adoptada por el gobierno en abril para incrementar el gasto militar hasta el tres por ciento del PIB para 2029. Según el primer ministro, llevar el gasto de defensa hasta el tres por ciento requerirá un aumento anual estimado de 10.000 millones de euros para finales de la década. Alcanzar el cinco por ciento demandaría fondos adicionales, lo que ejercerá presión sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas del país.

Orpo evitó detallar los mecanismos de financiación para el aumento del gasto en defensa, pero descartó subidas de impuestos. “No quiero empezar subiendo impuestos. Nuestra deuda ya está en un nivel crítico”, declaró ante el consejo del partido. El primer ministro afirmó que los costes militares adicionales, junto con los intereses y gastos sociales, se cubrirán mediante el crecimiento económico. No se comprometió a nuevas medidas de austeridad ni a incrementar el endeudamiento para financiar los incrementos propuestos.