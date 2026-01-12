Mundo

El presidente de Israel se solidarizó con los iraníes ante la represión que dejó más de 500 muertos: “Marcha valiente por su libertad”

Isaac Herzog manifestó su apoyo al pueblo iraní que está siendo “reprimido sin piedad por un régimen que es la raíz de tanto mal en el mundo”. Las protestas iniciadas el 28 de diciembre se extendieron a 280 localidades

Israel manifestó su solidaridad con el pueblo iraní tras la violenta ola de represión a las protestas contra el régimen (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó este lunes su solidaridad con el pueblo de Irán ante la represión de las protestas masivas que sacuden al país persa y que, según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), han dejado ya más de 500 muertos. Herzog manifestó su apoyo “al pueblo iraní que marcha valientemente por su libertad” y que, según sus palabras, está siendo “reprimido sin piedad por un régimen que es la raíz de tanto mal en el mundo”, durante una intervención en su residencia de Jerusalén tras reunirse con líderes cristianos en Tierra Santa a dos días del Año Nuevo ortodoxo. En ese contexto, el mandatario israelí añadió: “Nuestra esperanza y oración es que todos los hombres y mujeres puedan disfrutar de la misma preciada libertad que nos ha sido concedida y vivir en paz y armonía, libres de tiranía y opresión”.

En su discurso, Herzog mencionó su reciente encuentro en Roma con el papa León XIV y consideró que existe “una verdadera oportunidad para avanzar y mejorar las relaciones entre Israel y la Santa Sede en muchos ámbitos”, tras una etapa de tensiones con el papa Francisco, cuyo funeral contó únicamente con la presencia del embajador israelí en el Vaticano.

Más de 500 muertos han sido reportados en Irán durante las protestas, según Human Rights Activists News Agency (HRANA), tras la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad (IRIB/REUTERS)

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre tras el colapso del rial iraní, que se desplomó a 1,42 millones por dólar estadounidense, marcando un mínimo histórico y acelerando la inflación. El alza en los precios de alimentos y gasolina generó un estallido social en dos mercados del centro de Teherán y se extendió a más de 280 localidades en 27 provincias. HRANA reportó que, solo en los primeros días, las fuerzas de seguridad respondieron con represión violenta, cortes de internet y amenazas de pena de muerte.

El 29 de diciembre, después de que las protestas se propagaran, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, renunció a su cargo, mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Un día después, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se reunió con líderes empresariales y prometió atender los problemas económicos. La violencia más intensa se vivió el 1 de enero en Azna, provincia de Lorestán, donde videos difundidos en línea mostraban objetos incendiados y disparos. Además, se reportaron muertes en las provincias de Bakhtiari e Isfahán, así como el asesinato de un voluntario de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria.

Las protestas en Irán iniciaron el 28 de diciembre tras la devaluación del rial iraní y un incremento acelerado de la inflación y precios de alimentos y gasolina (REUTERS)

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a través de su plataforma Truth Social, que si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos intervendría para rescatarlos, en un contexto de reciente tensión tras los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes. Ayer, el mandatario estadounidense afirmó que Irán propuso negociaciones tras su amenaza de represalias por la represión. Para ese día, los activistas contabilizaban al menos 544 muertos durante las protestas, según HRANA.

