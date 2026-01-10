Estados Unidos expresó su apoyo “al valiente pueblo de Irán” tras dos semanas de protestas contra el régimen

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su respaldo a las protestas que se desarrollan en Irán desde hace 14 días, con el mensaje: “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”.

Rubio compartió ese comentario en su cuenta de X este sábado, en un contexto donde continúan las restricciones a internet y la telefonía en Irán.

Las protestas, originadas por la crisis económica, comenzaron el 28 de diciembre y se han extendido a decenas de ciudades, cuestionando al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre una posible intervención en Irán debido a la represión de los manifestantes. Desde el 28 de diciembre se han registrado al menos 51 muertes, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

El mensaje de Marco Rubio en X

Por su parte, Reza Pahlavi, hijo mayor del último sha de Irán, instó a la población a sumarse a una huelga general para “doblegar por completo” a la República Islámica y al “aparato represivo” liderado por Khamenei.

Exiliado desde la revolución islámica de 1979, Pahlavi solicitó el viernes a Trump que esté listo para ayudar al pueblo iraní.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se originaron en 1979, cuando estudiantes islámicos tomaron la embajada estadounidense en Teherán y mantuvieron secuestrados a 52 funcionarios durante 444 días para exigir la extradición del sha Mohamad Reza Pahlavi, derrocado por la revolución encabezada por Khamenei.

Ese proceso revolucionario dio origen a la actual República Islámica.

Reza Pahlavi (REUTERS/Abdul Saboor)

El mensaje de Pahlavi

El mencionado Pahlavi, figura opositora al régimen iraní, dirigió un mensaje a los manifestantes en el que elogió su valentía y determinación, al señalar que la masiva presencia en las calles de Irán fue una respuesta contundente a las amenazas del líder de la República Islámica, Ali Khamenei.

Pahlavi afirmó que la movilización ciudadana generó temor entres los líderes locales y manifestó su confianza en que, con acciones más coordinadas y la interrupción de los canales financieros, será posible debilitar por completo al aparato represivo del régimen.

En su declaración grabada y publicada a través de su cuenta de X, el hijo del último sha de Irán hizo un llamado a los trabajadores y empleados de sectores estratégicos como transporte, petróleo, gas y energía, para que inicien una huelga nacional.

También instó a la población a salir nuevamente a las calles durante el sábado y domingo, a partir de las 18:00, portando banderas, imágenes y símbolos patrios, con el objetivo de ocupar y defender los espacios públicos y avanzar hacia el control de los centros urbanos.

Manifestantes marchan sobre un puente en Teherán, Irán (Agencia de Noticias Fars vía AP)

El mensaje incluyó instrucciones para trasladar las concentraciones hacia zonas céntricas y conectar distintos grupos de manifestantes, así como para abastecerse y mantenerse en las calles.

Pahlavi se dirigió también a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que mostraron apoyo a la oposición, pidiéndoles que reduzcan la capacidad de represalia del régimen y contribuyan a debilitar el aparato represivo. “Disminuyan la velocidad y desbaraten aún más la maquinaria de represión para que, en el día prometido, podamos desactivarla por completo”, expresó.

Finalmente, expresó su intención de regresar a Irán y acompañar a la ciudadanía si la revolución nacional triunfa, asegurando que confía en que ese momento está próximo. El mensaje refuerza el llamado a la movilización sostenida y a la coordinación de acciones en distintos frentes para presionar por un cambio político en el país. “¡Irán aguantando!”, concluyó en el video difundido por sus redes sociales.