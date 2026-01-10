Cuáles son los vuelos comerciales sin escala más largos del mundo

Los vuelos comerciales sin escalas más largos del mundo superan los 15.000 kilómetros y duran más de 18 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El transporte aéreo experimentó una transformación radical desde el primer vuelo comercial en 1914, que cubrió apenas 17 kilómetros en media hora. Actualmente, las rutas más extensas superan los 15.000 kilómetros y pueden durar más de 18 horas sin escalas, reflejando los avances de la ingeniería aeronáutica y la demanda de conexiones directas entre continentes.

La consultora OAG, especializada en análisis de rutas y horarios de aerolíneas, elaboró el ranking de los diez vuelos comerciales sin escalas más largos del mundo, según la Great Circle Distance (GCD). Este método calcula la distancia más corta entre dos puntos sobre la superficie terrestre, considerando la curvatura del planeta.

Estos trayectos requieren aeronaves de última generación, capaces de garantizar la autonomía, la eficiencia y el confort durante jornadas que desafían el reloj biológico y las fronteras geográficas. Además, estas rutas reflejan la competencia entre principales aerolíneas y hubs internacionales, así como la evolución de la tecnología de aviación.

Los vuelos más largos (sin escalas)

La siguiente lista, basada en el informe de OAG y publicada originalmente por Travel Manager Internacional, detalla los vuelos que llevan los límites del viaje sin escalas a nuevos horizontes.

Nueva York (JFK) – Singapur Changi (SIN)

La ruta entre Nueva York y Singapur se posiciona como el vuelo comercial sin escalas más largo del mundo, con una distancia de 15.332 kilómetros. Operada por Singapore Airlines en un Airbus A350-900, esta conexión atraviesa el espacio aéreo de tres continentes, con una duración promedio de 18 horas y 40 minutos.

Desde 2021, ninguna otra ruta ha superado esta marca, consolidando a Singapore Airlines como referente en vuelos de ultra larga distancia.

Newark (EWR) – Singapur Changi (SIN)

Casi igualando el récord anterior, la ruta entre Newark y Singapur recorre 15.329 kilómetros, apenas tres menos que el trayecto desde JFK. También operada por Singapore Airlines con el Airbus A350-900, esta ruta ostentó el título del vuelo más largo del mundo entre 2004 y 2013, y nuevamente entre 2018 y 2020, hasta la inauguración de la conexión desde JFK.

La cercanía en distancia y duración demuestra la fuerte competencia en el segmento transcontinental Asia-Estados Unidos.

Aviones de American Airlines circulan por la pista mientras el horizonte de la ciudad de Nueva York se observa al fondo desde el Aeropuerto Internacional JFK en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Auckland (AKL) – Doha (DOH)

El vuelo entre Auckland y Doha, operado por Qatar Airways en un Airbus A350-900, cubre 14.526 kilómetros. Lanzada en 2017, la ruta fue suspendida durante la pandemia de Covid-19, pero regresó para la temporada de invierno de 2023.

Durante su debut, fue la más larga del mundo, aunque ahora ocupa la tercera posición. El regreso de esta conexión evidencia la recuperación del tráfico intercontinental tras la crisis sanitaria.

Perth (PER) – Londres Heathrow (LHR)

La ruta entre Perth y Londres es la única del ranking que involucra un aeropuerto europeo. Qantas Airways opera este vuelo de 14.499 kilómetros utilizando un Boeing 787-9, con una duración promedio de 17 horas y 45 minutos.

Su creación marcó un hito para la conectividad entre Australia y Europa, permitiendo a los pasajeros evitar escalas y optimizar su tiempo de viaje.

Dallas-Fort Worth (DFW) – Melbourne (MEL)

La conexión directa entre Dallas-Fort Worth y Melbourne suma 14.468 kilómetros y es operada por Qantas Airways con el Boeing 787-9. El trayecto está programado para durar 17 horas y 35 minutos, convirtiéndose en un enlace estratégico para conectar el centro de Estados Unidos con el sur de Australia. Esta ruta refleja el crecimiento de los vuelos transpacíficos y la capacidad de los aviones modernos para afrontar distancias antes impensables.

Qantas opera la única ruta del ranking entre Perth y Londres con 14.499 km, que revolucionó la conectividad de Australia con Europa (AP Foto/Mark Baker, Archivo)

Auckland (AKL) – Nueva York (JFK)

La ruta entre Auckland y Nueva York fue inaugurada en 2022 por Air New Zealand, marcando la primera vez que la aerolínea neozelandesa ofrece un vuelo sin escalas a la ciudad estadounidense. El trayecto de 14.209 kilómetros, realizado con un Boeing 787-9, tiene una duración estimada de 16 horas y 15 minutos.

Qantas Airways también opera este itinerario, intensificando la competencia en el corredor Nueva Zelanda–Estados Unidos.

Auckland (AKL) – Dubái Internacional (DXB)

El vuelo entre Auckland y Dubái, operado por Emirates en un Airbus A380-800, abarca 14.193 kilómetros. En 2016, esta ruta era la más extensa del mundo.

Según el informe de OAG, “el hecho de que solo hayan tardado siete años en descender al sexto lugar demuestra lo rápido que pueden cambiar las cosas en la aviación”. La duración es de 17 horas y 5 minutos.

Los Ángeles (LAX) – Singapur Changi (SIN)

La tercera aparición de Singapur Changi en la lista corresponde al vuelo entre Los Ángeles y la ciudad asiática. Singapore Airlines opera esta ruta de 14.096 kilómetros con un Airbus A350-900. Desde su inicio en 2016 (por entonces en manos de United Airlines), se posicionó como el vuelo sin escalas más largo entre Estados Unidos y Asia.

Esta ruta refuerza el papel de Singapur como hub estratégico hacia Oceanía y el sudeste asiático.

La ruta Nueva York-Singapur, operada por Singapore Airlines con un Airbus A350-900, alcanza 15.332 km, siendo la conexión comercial más extensa sin escalas desde 2021 (REUTERS/Caroline Chia/File Photo)

Bangalore (BLR) – San Francisco (SFO)

La conexión entre Bangalore y San Francisco es la única de Air India en el Top 10, con una distancia de 13.982 kilómetros y realizada en un Boeing 777-200LR.

El reciente pedido de aviones de fuselaje ancho por parte de Air India anticipa futuras expansiones en el segmento de largo recorrido desde la India, consolidando la presencia del país en las rutas intercontinentales más extensas.

Houston (IAH) – Sídney Kingsford Smith (SYD)

El vuelo operado por United Airlines entre Houston y Sídney cubre 13.829 kilómetros en un Boeing 787-9. Parte a las 20:25 desde Houston y, tras 17 horas y 35 minutos de trayecto, aterriza dos días después debido al cruce de zonas horarias.

Esta conexión refuerza los lazos entre Norteamérica y Oceanía, y ejemplifica el desafío logístico y físico de los vuelos de ultra larga distancia.

Sin radares, ni comunicación por radio, estos vuelos serían imposibles; la tecnología ha permitido que miles de personas crucen océanos y continentes en una sola travesía. Las aerolíneas invierten en aeronaves como el Airbus A350-900 (con autonomía de hasta 18.000 kilómetros y capacidad entre 300 y 500 pasajeros), el Airbus A380-800 (el avión de pasajeros más grande del mundo, con doble piso y más de 500 plazas), y el Boeing 787-9 Dreamliner (autonomía de hasta 15.400 kilómetros y 296 asientos).

El vuelo Shanghái-Buenos Aires de China Eastern Airlines, con 25 horas de duración, es la conexión aérea comercial más larga del mundo pero incluye escala técnica en Auckland (Adobe Stock)

¿Y el vuelo que conecta Shanghái y Buenos Aires?

El vuelo entre Shanghái y Buenos Aires, operado por China Eastern Airlines y autorizado por el gobierno argentino, representa la conexión aérea comercial más extensa del mundo, con una duración de 25 horas.

Esta operación, que cuenta con dos frecuencias semanales, marca un hito en la conectividad entre Sudamérica y Asia, facilitando el intercambio turístico y comercial entre ambas regiones.

No obstante, aunque el servicio se promociona como directo, su itinerario incluye una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda, donde la aeronave se detiene para reabastecimiento. Durante esta parada, los pasajeros permanecen en sus asientos y no cambian de avión.

Sin embargo, la existencia de esta escala impide que la ruta sea considerada un vuelo directo en el sentido estricto, ya que la aeronave debe interrumpir su trayecto entre ambos destinos principales antes de completar el recorrido.