Una misión contra el líder de Taiwán como la hecha con Maduro podría ser complicado para China

El jefe del régimen chino, Xi Jinping y el presidente de Taiwán, Lai Ching-te (Infobae)

Algunos usuarios chinos en línea están pidiendo un rápido secuestro al estilo Venezuela de los líderes de Taiwán como preludio para tomar la isla, pero analistas, académicos y funcionarios de seguridad dicen que el ejército modernizado de China aún está lejos de estar preparado.

En Taiwán, señalan que el ejército chino enfrenta a un adversario que lleva años preparándose contra una “operación de decapitación” de sus líderes, además de contar con extensas defensas aéreas y capacidades de radar, así como probable apoyo de Estados Unidos y sus aliados.

Aunque China ha pasado años adquiriendo armamento avanzado, persisten dudas sobre las capacidades del Ejército Popular de Liberación para utilizarlo eficazmente, además de una estructura de mando que debe integrarlas en combate.

“Una vez que una operación así enfrente problemas, escalaría rápidamente a un conflicto de gran escala, con un riesgo político y militar extremadamente alto”, dijo Chen Kuan-ting, legislador del Partido Democrático Progresista, actualmente en el poder en Taiwán.

El sistema de defensa aérea escalonada y los sistemas de alerta temprana de Taiwán significan que cualquier asalto aéreo o intento de infiltración de operaciones especiales correría riesgo de ser detectado al cruzar el Estrecho de Taiwán, lo que anticiparía una escalada, añadió.

Estados Unidos demostró la supremacía aérea de sus fuerzas, probada en combate, con la operación del fin de semana pasado para extraer al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa.

Su ejército controló el espacio aéreo con cazas furtivos, aviones que bloquearon las defensas enemigas y drones de reconocimiento secreto y satélites que proporcionaron inteligencia en tiempo real a los comandantes.

En contraste, el EPL “todavía tiene brechas evidentes en experiencia real en operaciones conjuntas, capacidades de guerra electromagnética y electrónica, y validación en combate real de misiones de alto riesgo”, dijo Chen.

El ministerio de defensa de China no ofreció una respuesta inmediata a las preguntas enviadas por fax por Reuters.

China no descarta el uso de la fuerza en Taiwán

China, que reclama a Taiwán como parte de su territorio, no ha descartado el uso de la fuerza para someter a la isla bajo su control. Taiwán rechaza las reivindicaciones de China.

“En la práctica, aunque el EPL trata últimamente de avanzar en la integración de fuerzas, todavía son pasos de bebé comparados con lo que los estadounidenses llevan acumulando durante décadas”, dijo el académico de seguridad con sede en Singapur, Collin Koh.

Taiwán está decidido a defender su soberanía y fortalecer su defensa, aseguró el presidente Lai Ching-te el mes pasado, luego de que Beijing disparó cohetes hacia Taiwán como parte de sus últimos ejercicios militares.

Los ejercicios alrededor de Taiwán –los más extensos hasta la fecha– fueron acompañados de mensajes contundentes de funcionarios y militares chinos.

“Cualquier fuerza externa que intente intervenir en el tema de Taiwán o interferir en los asuntos internos de China seguramente se estrellará con la cabeza sangrante contra los muros de hierro del Ejército Popular de Liberación de China”, dijo la Oficina de Asuntos de Taiwán de China en un comunicado.

En octubre, Lai presentó un sistema de defensa aérea escalonado llamado “T-Dome”.

Se pretende que sea similar al “Domo de Hierro” de Israel, con un mecanismo más eficiente de “sensor a tirador” para una mayor tasa de eliminación que integra armamento desde misiles Sky Bow desarrollados en Taiwán hasta sistemas de cohetes HIMARS suministrados por EE. UU.

En julio, el ejército de Taiwán realizó un simulacro para proteger el principal aeropuerto de Taipéi de un aterrizaje hostil, desplegando misiles portátiles Stinger y tanques.

La extracción de Maduro

Mientras agregados militares dicen que China ha realizado simulaciones de operaciones de extracción en Taipéi como parte de una amplia gama de opciones militares para tomar el control de Taiwán, algunos usuarios chinos en línea alabaron la acción estadounidense en Venezuela como inspiración.

“La situación venezolana nos ha dado una solución para unificar Taiwán”, dijo un usuario en la red de microblogging Weibo, similar a X.

FOTO DE ARCHIVO: La bandera de Taiwán se arría durante una ceremonia diaria mientras China realiza ejercicios militares "Misión Justicia 2025" en torno a Taiwán, en Taipéi, Taiwán, el 30 de diciembre de 2025 (Reuters)

“Primero usar operaciones especiales para arrestar a Lai Ching-te, luego anunciar de inmediato la toma de Taiwán, emitir nuevas tarjetas de identidad... y lograr una victoria rápida y decisiva”.

Chen, que forma parte del comité de asuntos exteriores y defensa del parlamento de Taiwán, calificó tales comentarios de “fantasía”, y otros analistas dijeron que cualquier intento de este tipo enfrentaría rápidamente duras realidades militares.

China ha incorporado aeronaves para replicar plataformas como el jet de guerra electrónica EA-18G Growler de Boeing y el avión de mando y alerta temprana E-2D Advanced Hawkeye de Northrop Grumman, pero aún está por definirse cuáles son exactamente sus capacidades, dijo Koh.

Con el Partido Comunista gobernante aún desempeñando un papel en la estructura de mando del EPL, persisten dudas sobre su eficacia, añadió Koh, quien trabaja en la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam.

“Es esencial una jerarquía descentralizada de mando y control; eso permite que los comandantes en el campo ejerzan la iniciativa necesaria para enfrentar la naturaleza fluida, cambiante e incierta de las operaciones militares según se desarrollen los acontecimientos”, dijo Koh.

A pesar de las carencias percibidas del EPL, los líderes taiwaneses no se arriesgan.

“No tenemos ningún capital para subestimarlos”, dijo un alto funcionario de seguridad taiwanés que habló bajo condición de anonimato porque los temas militares son delicados.

“Después de todo, tras esta dolorosa y chocante experiencia, China también buscará todo tipo de formas de superar estos problemas”.

