Rusia se unió a China e Irán en los ejercicios militares que realizan en Sudáfrica

Un buque ruso llega a la base naval de Simon's Town antes de que los países BRICS Plus, que incluyen a China, Rusia e Irán, participen en ejercicios navales conjuntos en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 9 de enero de 2026. REUTERS/Esa Alexander

Un buque de guerra de la Federación Rusa arribó este viernes a la principal base naval de Sudáfrica en Simon’s Town, uniéndose a embarcaciones de China e Irán para realizar ejercicios militares conjuntos que han generado inquietud en Washington y podrían deteriorar aún más las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno sudafricano.

Las maniobras, que se desarrollarán durante una semana en aguas cercanas a Ciudad del Cabo, forman parte del ejercicio multinacional liderado por China “Will for Peace 2026”, bajo la órbita del grupo BRICS, integrado por naciones emergentes que mantienen desacuerdos notorios con la administración estadounidense.

Entre los participantes, se destacan unidades navales chinas —incluyendo el destructor Tangshan de 161 metros—, una corbeta rusa y un buque iraní, mientras que otros miembros del bloque, como la India, Egipto y Arabia Saudita, enviarán observadores, según precisó el viceministro de Defensa sudafricano Bantu Holomisa. Holomisa agregó que se esperaba la participación de barcos de los Emiratos Árabes Unidos.

El objetivo declarado de las maniobras, según informó la Fuerza de Defensa de Sudáfrica (SANDF), es “intercambiar mejores prácticas y mejorar las capacidades operativas conjuntas, contribuyendo a la seguridad de las rutas marítimas y la estabilidad regional”. Las autoridades sudafricanas subrayaron que la planificación de este ejercicio se realizó con antelación y no guarda relación con la reciente escalada de tensiones internacionales tras la incursión de Washington en Venezuela ni con la incautación, esta semana, de un petrolero ruso por parte de Estados Unidos, al que se acusa de transportar crudo a países sancionados como Venezuela, Rusia e Irán.

“Este ejercicio fue planeado mucho antes de las tensiones que estamos presenciando hoy”, afirmó Holomisa, recordando que las maniobras originalmente estaban programadas para noviembre de 2025 y se postergaron por coincidir con la cumbre del G20 en Johannesburgo.

Un buque chino se ve en la base naval de Simon's Town antes de que los países BRICS Plus, que incluyen a China, Rusia e Irán, participen en ejercicios navales conjuntos en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 9 de enero de 2026. REUTERS/Esa Alexander

Las tensiones diplomáticas entre Sudáfrica y Estados Unidos se han incrementado en los últimos meses. La administración Trump —que ha catalogado a los BRICS como un grupo “antiestadounidense”— boicoteó la reciente cumbre en Sudáfrica, expulsó al embajador sudafricano y aplicó aranceles comerciales del 30%. En una orden ejecutiva emitida en febrero, el presidente Trump acusó a Sudáfrica de “apoyar a actores perjudiciales en el escenario global”, resaltando su cooperación con Irán como uno de los motivos del recorte de fondos estadounidenses destinados al país africano. Según declaraciones de Holomisa, “Estados Unidos tiene problemas con ciertos países, pero esos no son nuestros enemigos. Debemos enfocarnos en la cooperación con los países BRICS y garantizar la seguridad de nuestros mares, especialmente el océano Índico y el Atlántico”.

El desarrollo de las maniobras ha sido observado con preocupación tanto dentro como fuera de Sudáfrica. Un pequeño grupo de ciudadanos ucranianos protestó en Simon’s Town por la llegada del buque ruso, criticando la supuesta neutralidad sudafricana respecto a la guerra en Ucrania.

Un surfista frente a un barco chino en False Bay, cerca de la base naval de Simon's Town. REUTERS/Esa Alexander

“Destruyeron mi ciudad, Jersón, la están borrando del mapa”, expresó Kateryna Fedkina, quien pidió al gobierno sudafricano que evite cooperar militarmente con Rusia. Paralelamente, el principal partido opositor sudafricano, la Alianza Democrática (DA), rechazó la justificación oficial de que se trata de ejercicios de cooperación BRICS, señalando que potencias del grupo como Brasil e India no participan activamente en las maniobras. “El gobierno está optando por lazos militares más estrechos con estados sancionados como Rusia e Irán”, declaró la DA.

Según el investigador Priyal Singh del Institute for Security Studies, entrevistado por AFP, la administración estadounidense “ha intentado poner a Pretoria en su lista negra desde el inicio del actual gobierno de Trump”. Singh consideró que la realización de estos ejercicios conjuntos será utilizada por la Casa Blanca como argumento adicional para revisar sus relaciones bilaterales con Sudáfrica.

El director del Global South Programme del Quincy Institute, Sarang Shidore, señaló a AFP que la participación de cuatro países BRICS que mantienen “diferencias diplomáticas o de seguridad serias con Estados Unidos” envía un mensaje geopolítico de mayor alcance sobre el rumbo del bloque y la seguridad global.

(Con información de AP y AFP)