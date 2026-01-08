Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra la infraestructura energética de las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia

Los automóviles circulan por una calle oscura durante un apagón después de que infraestructuras civiles críticas fueran alcanzadas por los ataques con drones rusos en Zaporizhzhia (REUTERS)

Un ataque masivo con drones rusos el miércoles por la tarde y noche dejó sin energía ni calefacción a miles de personas en las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia, según informó el miércoles en la noche el operador estatal de electricidad.

El golpe se produce en medio de temperaturas invernales que alcanzan los -12°C. Rusia mantiene un ritmo casi diario de bombardeos con vehículo aéreo no tripulados y misiles sobre Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

Como en inviernos anteriores, Moscú intensificó desde hace semanas los ataques sobre infraestructuras energéticas, provocando cortes de calefacción y agua en una estrategia que, según Kiev y sus aliados, busca desgastar a la población civil.

“El enemigo ha llevado a cabo un ataque masivo con drones contra la infraestructura energética de varias regiones”, informó el operador Ukrenergo poco antes de la medianoche del miércoles y sumó: “Como resultado, la mayoría de los consumidores de las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia, incluidos los centros regionales, se han quedado sin electricidad”.

La gente pesca en el río Dnipro, congelado durante una nevada, en medio del ataque ruso a Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La infraestructura crítica de Dnipropetrovsk resultó dañada, según el jefe militar regional, Vladislav Gaivanenko, quien señaló que la situación es “difícil”, aunque los equipos de emergencia trabajan en la restauración del servicio.

En Zaporizhzhia, si bien se reanudó el suministro en instalaciones clave, la mayoría de los usuarios seguían sin energía, indicó el jefe de la Administración Estatal Regional de Zaporizhia, Ivan Fedorov.

A su vez, los trenes de ambas regiones afectadas por el ataque ruso modificaron su tracción y la cambiaron a una térmica de reserva: “Los equipos de señalización y comunicación funcionan con energía de respaldo; las estaciones también se alimentan con generadores”.

Fedorov informó que el suministro de agua también se está restableciendo gradualmente este jueves y casi todas las áreas ahora tienen agua.

Un residente lleva una silla recogida de un edificio alcanzado durante el ataque ruso con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk (REUTERS/Mykola Synelnykov)

La primera ministra, Yulia Svyrydenko, advirtió que las próximas nevadas y las temperaturas nocturnas que descenderán hasta los -20°C. probablemente empeorarán los cortes de electricidad y calefacción en Ucrania.

“El sistema energético de Ucrania sufre ataques enemigos a diario, y los trabajadores del sector energético trabajan en condiciones extremadamente difíciles para proporcionar luz y calefacción a la población”, escribió Svyrydenko en Telegram. Añadió que “el deterioro de las condiciones climáticas ejerce una presión adicional sobre la infraestructura crítica”.

Kiev ha respondido a los ataques a su red eléctrica con bombardeos contra depósitos y refinerías de petróleo rusos, buscando interrumpir las exportaciones energéticas de Moscú y provocar escasez de combustible.

Volodimir Zelensky negocia el final de la guerra

El presidente de Ucrania aseguró este miércoles que su país está cumpliendo plenamente con las condiciones establecidas en el marco de las negociaciones de paz para poner fin a la invasión rusa, y advirtió que no aceptará “exigencias adicionales ni excesivas” por parte de Rusia durante el proceso.

Zelensky realizó estas declaraciones en Nicosia, durante la inauguración de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que este semestre recae en Chipre. El mandatario subrayó que Kiev está haciendo “todo lo que le corresponde” y espera reciprocidad por parte de sus socios internacionales.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ofrece una rueda de prensa tras la firma de la declaración sobre el despliegue de la fuerza posterior al alto el fuego en Ucrania (Ludovic Marin/REUTERS)

El mandatario ucraniano expresó además su deseo de que la guerra pueda concluir durante el semestre en que Chipre preside el Consejo de la UE, y destacó que las conversaciones para un acuerdo de paz han entrado en “un nuevo nivel de intensidad”, con una labor diplomática que calificó de “muy activa”.

Insistió en que el factor decisivo para lograr la paz sigue siendo la presión internacional sobre Moscú. “Cuando la presión es lo bastante fuerte como para agotar la fuente de la guerra, llega la paz”, afirmó, y sostuvo que ese nivel de presión ya existe, aunque debe mantenerse en el tiempo.

En ese contexto, Zelensky atribuyó a la Unión Europea un papel central, destacando la responsabilidad del bloque para mantener las sanciones y otras medidas políticas y económicas que, según su visión, pueden acelerar el final de la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022.

(Con información de AFP)