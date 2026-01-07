El presidente de Irán ordenó a las fuerzas de seguridad no tomar medidas contra los manifestantes tras la represión que dejó 36 muertos

El presidente iraní Masud Pezeshkian pronuncia un discurso durante una ceremonia en Teherán, el 1 de enero de 2026. Pezeshkian ordenó esta semana a las fuerzas de seguridad no tomar medidas contra manifestantes antigubernamentales en medio de protestas que han dejado 36 muertos. (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

El presidente iraní Masud Pezeshkian pidió el miércoles a las fuerzas de seguridad que no tomen “ninguna medida” contra los manifestantes antigubernamentales e hizo una distinción entre estos y quienes llamó “alborotadores”, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.

“Hoy el señor Pezeshkian ordenó que no se tomara ninguna medida de seguridad contra los manifestantes y las personas que participan en las concentraciones”, afirmó el vicepresidente ejecutivo iraní Mohamad Jafar Ghaempanah en un video difundido por Mehr, tras una reunión del Consejo de Ministros.

“Quienes portan armas de fuego, cuchillos y machetes y atacan comisarías y sitios militares son alborotadores, y hay que distinguir entre los manifestantes y los alborotadores”, agregó Ghaempanah.

La orden se produce en medio de crecientes tensiones, después de que el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtiera que el régimen de Irán no tolerará amenazas externas sin responder.

“La República Islámica de Irán considera la escalada de retórica hostil contra la nación iraní una amenaza y no tolerará su continuación sin responder”, dijo Hatami, según la agencia de noticias Fars.

Comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami. Ejército iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS

Hatami, comandante del Ejército iraní pero no el oficial de mayor rango del país, advirtió que “si el enemigo comete un error”, la respuesta de Irán sería más robusta que durante la guerra de 12 días contra Israel en junio pasado.

En los últimos días, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con intervenir en el régimen de Irán si se mata a manifestantes, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha expresado su apoyo a las protestas.

El 28 de diciembre, comerciantes en Teherán protagonizaron una protesta contra el aumento de precios y el colapso del rial, desencadenando una ola de acciones similares en varias ciudades, algunas de ellas mortales.

Las manifestaciones aún no han alcanzado la escala del movimiento de 2022 a 2023, y mucho menos la de las protestas masivas de 2009 que siguieron a elecciones disputadas.

Manifestantes marchan sobre un puente en Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025. (Agencia de Noticias Fars vía AP/Archivo)

Pero las protestas económicas han atraído atención internacional, incluida la de los líderes de los enemigos internacionales de la república islámica.

“Lo estamos observando muy de cerca. Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que van a ser golpeados muy duramente por Estados Unidos”, dijo Trump a periodistas el domingo.

Netanyahu, por su parte, dijo al gabinete israelí: “Nos solidarizamos con la lucha del pueblo iraní y con sus aspiraciones de libertad, libertad y justicia”.

El lunes, el ministerio de Relaciones Exteriores iraní acusó a Trump y Netanyahu de incitar la violencia e intentar socavar la unidad nacional de Irán.

La guerra de junio comenzó con un ataque israelí sin precedentes contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Estados Unidos participó brevemente en los ataques, golpeando tres importantes sitios nucleares iraníes.

El régimen de Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42% y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52% respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

En diez días, al menos 92 ciudades de 27 de las 31 provincias del país han sido escenario de protestas, en las que al menos 36 personas, incluidos dos agentes, han perdido la vida en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y unas 2.076 personas han sido detenidas.

(con información de AFP y EFE)