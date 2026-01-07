Mundo

El presidente de Irán ordenó a las fuerzas de seguridad no tomar medidas contra los manifestantes tras la represión que dejó 36 muertos

Masud Pezeshkian pidió distinguir entre protestantes y “alborotadores” armados que atacan comisarías. Por otro lado, el comandante del Ejército advirtió que Teherán no tolerará “la escalada de retórica hostil” de Washington y Jerusalén

Guardar
El presidente iraní Masud Pezeshkian
El presidente iraní Masud Pezeshkian pronuncia un discurso durante una ceremonia en Teherán, el 1 de enero de 2026. Pezeshkian ordenó esta semana a las fuerzas de seguridad no tomar medidas contra manifestantes antigubernamentales en medio de protestas que han dejado 36 muertos. (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

El presidente iraní Masud Pezeshkian pidió el miércoles a las fuerzas de seguridad que no tomen “ninguna medida” contra los manifestantes antigubernamentales e hizo una distinción entre estos y quienes llamó “alborotadores”, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.

“Hoy el señor Pezeshkian ordenó que no se tomara ninguna medida de seguridad contra los manifestantes y las personas que participan en las concentraciones”, afirmó el vicepresidente ejecutivo iraní Mohamad Jafar Ghaempanah en un video difundido por Mehr, tras una reunión del Consejo de Ministros.

“Quienes portan armas de fuego, cuchillos y machetes y atacan comisarías y sitios militares son alborotadores, y hay que distinguir entre los manifestantes y los alborotadores”, agregó Ghaempanah.

La orden se produce en medio de crecientes tensiones, después de que el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtiera que el régimen de Irán no tolerará amenazas externas sin responder.

“La República Islámica de Irán considera la escalada de retórica hostil contra la nación iraní una amenaza y no tolerará su continuación sin responder”, dijo Hatami, según la agencia de noticias Fars.

Comandante en jefe del Ejército
Comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami. Ejército iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS

Hatami, comandante del Ejército iraní pero no el oficial de mayor rango del país, advirtió que “si el enemigo comete un error”, la respuesta de Irán sería más robusta que durante la guerra de 12 días contra Israel en junio pasado.

En los últimos días, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con intervenir en el régimen de Irán si se mata a manifestantes, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha expresado su apoyo a las protestas.

El 28 de diciembre, comerciantes en Teherán protagonizaron una protesta contra el aumento de precios y el colapso del rial, desencadenando una ola de acciones similares en varias ciudades, algunas de ellas mortales.

Las manifestaciones aún no han alcanzado la escala del movimiento de 2022 a 2023, y mucho menos la de las protestas masivas de 2009 que siguieron a elecciones disputadas.

Manifestantes marchan sobre un puente
Manifestantes marchan sobre un puente en Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025. (Agencia de Noticias Fars vía AP/Archivo)

Pero las protestas económicas han atraído atención internacional, incluida la de los líderes de los enemigos internacionales de la república islámica.

“Lo estamos observando muy de cerca. Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que van a ser golpeados muy duramente por Estados Unidos”, dijo Trump a periodistas el domingo.

Netanyahu, por su parte, dijo al gabinete israelí: “Nos solidarizamos con la lucha del pueblo iraní y con sus aspiraciones de libertad, libertad y justicia”.

El lunes, el ministerio de Relaciones Exteriores iraní acusó a Trump y Netanyahu de incitar la violencia e intentar socavar la unidad nacional de Irán.

La guerra de junio comenzó con un ataque israelí sin precedentes contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Estados Unidos participó brevemente en los ataques, golpeando tres importantes sitios nucleares iraníes.

El régimen de Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42% y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52% respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

En diez días, al menos 92 ciudades de 27 de las 31 provincias del país han sido escenario de protestas, en las que al menos 36 personas, incluidos dos agentes, han perdido la vida en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y unas 2.076 personas han sido detenidas.

(con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

IránProtestas en IránMasud PezeshkianAmir HatamiEstados UnidosIsraelCrisis en IránUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El Ejército israelí abatió a dos terroristas de Hezbollah en un nuevo operativo en el sur de Líbano

“Uno de ellos era un terrorista ingeniero del complejo que dirigía los esfuerzos de reconstrucción de la organización”, detalló el comunicado de las Fuerzas de Israel tras el accionar en Jirbet Salem

El Ejército israelí abatió a

Marco Rubio informó al Congreso de EEUU que Trump quiere comprar Groenlandia

El secretario de Estado hizo la revelación en una reunión con legisladores el lunes, el mismo día en que el presidente pidió a sus asesores un plan actualizado para adquirir el territorio danés. La Casa Blanca no descartó el uso de la fuerza militar como opción

Marco Rubio informó al Congreso

El líder separatista yemení huyó y movilizó fuerzas tras faltar a las negociaciones de paz en Arabia Saudita

Aidaros Alzubidi no abordó el avión programado para conversaciones en Riad y distribuyó armas en Adén antes de desplazarse a su provincia natal, donde la coalición saudí lanzó más de 15 ataques aéreos que dejaron cuatro muertos

El líder separatista yemení huyó

El presidente de Corea del Sur instó a Xi Jinping a ayudar a frenar las armas nucleares del régimen norcoreano de Kim Jong-un

“Todos los canales (con Corea del Norte) están bloqueados. No solo hay cero confianza, sino que solo hay hostilidad. Lo estamos intentando, pero actualmente está completamente bloqueado, por lo que la comunicación es imposible. Espero que China actúe como mediador para la paz”, invitó Lee Jaem-yung a Jinping

El presidente de Corea del

EEUU respaldó las “garantías de seguridad” para Ucrania acordadas en la reunión de la Coalición de Voluntarios en París

La delegación estadounidense participó por primera vez de la cumbre en París, donde se acordó avanzar en compromisos de estabilidad y colaboración, según el enviado especial Steve Witkoff

EEUU respaldó las “garantías de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Accidente en el Metropolitano: camioneta

Accidente en el Metropolitano: camioneta del Congreso se volcó en la Vía Expresa y genera congestión

CURP biométrica 2026: esta es la fecha en la que comenzará a ser obligatoria para realizar trámites

“La Hiena de Aguascalientes” y “La casa de los estrangulados”: las leyendas urbanas en el corazón de Aguascalientes

Una enzima derivada de la vitamina A afecta la capacidad de las células para combatir los tumores

San Marcos anuncia las fechas de su examen de admisión 2026-II: conoce todos los detalles

INFOBAE AMÉRICA
AMP. Schareina se coloca líder

AMP. Schareina se coloca líder en motos y Sainz aguanta en la general de coches en el Rally Dakar

El partido del expresidente Yoon pide perdón por la declaración de ley marcial que llevó a su destitución

Reino Unido y Francia se comprometen a liderar el despliegue internacional en Ucrania cuando acabe la guerra

Brasil bate récord histórico al cerrar el 2025 con 9,3 millones de turistas internacionales, un 37,1% más

VÍDEO:El cuerpo recuperado en Indonesia es el del niño valenciano de 9 años buscado desde naufragio del 26 de diciembre

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus quiere volver a

Miley Cyrus quiere volver a actuar en el cine y lanza un mensaje a los directores: “Hola, estoy aquí”

Agatha Christie regresa: un crimen inesperado y la miniserie de Netflix que reinventa el misterio

Sydney Sweeney planea regresar a su papel de ‘La asistenta’ en la segunda parte: “Los espectadores quieren saber qué pasa después”

Lou Young habló sobre el síndrome del impostor en su carrera: “No sentía como si perteneciera”

“Actuar es un deporte de equipo, no me interesa estar solo en el escenario”, confiesa Jason Mantzoukas