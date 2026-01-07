Caso Zulma Gúzman: Esta es la HMP Bronzefield, la cárcel femenina más grande de Europa y en la que alberga a reclusas categoría A

La acusación por el envenenamiento de dos menores en Bogotá y la activación de mecanismos globales de captura reabren el debate sobre garantías judiciales y la presión mediática en investigaciones sensibles - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas / Youtube

Zulma Guzmán, principal sospechosa del caso de envenenamiento de menores en Bogotá, fue trasladada el 6 de enero a la prisión de máxima seguridad HMP Bronzefield, situada en Ashford, Surrey, Reino Unido, después de ser dada de alta médica en Londres.

Guzmán permanece bajo detención preventiva mientras avanza el proceso de extradición solicitado por la Fiscalía de Colombia y avalado por el Tribunal de Westminster.

La jueza Sarah Turnock ordenó su ingreso a un centro penitenciario ante la gravedad del delito imputado: homicidio con agravante cuando la víctima es menor de edad.

Así es HMP Brozefield, la cárcel que alberga a reclusas categoría A

HMP Bronzefield es la prisión femenina más grande de Europa, dedicada a mujeres adultas y jóvenes, y está reconocida por sus altos estándares de seguridad.

Según The Sun, esta cárcel privada, inaugurada en 2004, recibe reclusas de categoría A, consideradas de mayor riesgo. El penal cuenta con alrededor de 140 agentes de custodia, encargados de la seguridad y atención de internas relacionadas con casos de alto perfil.

Las autoridades británicas asignaron custodia especial tras el alta médica de la acusada, mientras continúa el procedimiento judicial internacional solicitado por las instancias colombianas y avalado por el tribunal competente del país europeo - crédito Andreas Praefcke / Wikipedia

Ha sido señalada por reportes sobre problemas de sobrepoblación y restricciones en la comunicación con el exterior, afectando el contacto de las internas con sus familias mediante llamadas, correos y visitas.

El establecimiento pone énfasis en la rehabilitación de sus reclusas, promoviendo actividades de educación y empleo, además de servicios de salud especializados que comprenden desde atención mental, tratamiento del trauma y apoyo a discapacidades intelectuales hasta servicios perinatales y para mujeres embarazadas.

Entre sus metas figura facilitar la reinserción social de las internas, ofreciendo un entorno enfocado en la seguridad y el desarrollo de una vida acorde a las leyes.

De presunto envenenamiento con talio hasta el asesinato por diversión: esta es Joanna Dennhy, la asesina serial que está en la misma cárcel que Zulma Gúzman

Precisamente, Joanna Dennehy, una de las asesinas seriales más conocidas del Reino Unido, cumple cadena perpetua en este centro.

Dennehy fue sentenciada en 2014 por el asesinato de tres hombres y el intento de homicidio de otros dos, sin posibilidad de libertad condicional, según relató

Joanna Dennehy nació en 1982 y creció en las afueras de Londres. Su niñez, en apariencia fue feliz. Pero algo en la adolescencia la hizo cambiar. Llegaron los excesos, luego una pareja y dos hijos, y finalmente el horror de sus crímenes - crédito Shutterstock

Nacida en 1982 en las afueras de Londres, Dennehy tuvo una infancia descrita por su familia como estable y tranquila. Sin embargo, en la adolescencia dio paso a conductas violentas y problemas severos de adicción que desembocaron en crímenes con alto grado de violencia.

En marzo de 2013, inició una serie de ataques con la meta declarada de asesinar a nueve hombres buscando notoriedad y satisfacción personal. Durante el juicio, admitió sin reservas su culpabilidad, y los psiquiatras la diagnosticaron con psicopatía y trastorno antisocial, además de parafilias relacionadas con el sadomasoquismo. El tribunal la describió como manipuladora y calculadora.

El impacto de Dennehy dentro de HMP Bronzefield fue inmediato. Las autoridades penitenciarias decidieron evacuar por seguridad a Rose West, otra reclusa de alto perfil, tras amenazas recibidas por parte de Dennehy.

Posteriormente, Dennehy fue sometida a aislamiento después de intentar fugarse y protagonizar incidentes de autolesiones, incluida una ocasión en la que pactó un intento suicida con otra interna.

Estos hechos motivaron un refuerzo de los protocolos internos de seguridad y la vigilancia de los casos de alto riesgo.

Los investigadores aseguran que Joanna Dennehy es la asesina serial más peligrosa del Reino Unido - crédito Cambridgeshire Police

El caso de Dennehy provocó un amplio eco mediático en el Reino Unido. Diversos testimonios recogidos ilustran el temor y el impacto perdurable de su figura, tanto entre sus allegados como en la opinión pública.

Su hija, Shianne Treanor, declaró: “Nunca voy a perdonar a mi mamá asesina”, reflejando el daño colateral en las familias de las víctimas y de la autora.

De este modo, HMP Bronzefield destaca como referente en el manejo de detención preventiva internacional y en la custodia de autoras de crímenes de alto perfil.