Colombia

Julián López presentó su renuncia a la presidencia de la Cámara de Representantes: “La política como un acto de conciencia y no de obediencia”

El congresista por el Valle del Cauca formalizó su salida del Legislativo mediante una carta dirigida a las vicepresidencias de la corporación

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Julián López, presidente de la Cámara de Representantes para la cuarta legislatura del Congreso - crédito @Julianlopezte/X
El congresista solicitó que su renuncia tenga efectos a partir del 26 de junio de 2026 - crédito @Julianlopezte/X

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López Tenorio, presentó el martes 9 de junio de 2026 su renuncia irrevocable a la curul que ocupa por el Valle del Cauca y a la dignidad de presidente de la corporación.

La solicitud fue radicada ante los vicepresidentes de la Cámara, Juan Sebastián Gómez Gonzáles y Daniel Carvalho Mejía, y tendrá efectos a partir del 26 de junio.

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La decisión quedó consignada en una comunicación oficial en la que López explicó las razones de su salida y agradeció el respaldo recibido durante su trayectoria en el Congreso. Según conoció Caracol Radio, el dirigente político se prepararía para aspirar a la Gobernación del Valle del Cauca.

Renuncia formal al Congreso

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes - crédito @Julianlopezte/X
El dirigente político destacó que ejerció la presidencia de la Cámara con respeto por la diferencia y con la convicción de fortalecer los espacios democráticos - crédito @Julianlopezte/X

En la carta dirigida a la mesa directiva de la Cámara, López manifestó que su decisión responde a sus convicciones sobre el ejercicio de la política y el servicio público.

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Por esa fidelidad a la Constitución, a la democracia y a la gente presento mi renuncia irrevocable a la curul que ocupo como Representante a la Cámara por el Valle del Cauca y a la dignidad de Presidente de la Cámara de Representantes, la cual solicito sea aceptada con efectos a partir del día veintiséis (26) de junio de 2026”, señaló el congresista.

En el documento, el presidente de la Cámara también hizo referencia a su visión sobre el ejercicio de la representación política y al papel que desempeñó durante su paso por el Legislativo.

He creído en la política como un acto de conciencia y no de obediencia; como una conversación abierta y no como una suma de silencios. Por eso, cada decisión que tomé aun en medio de la dificultad respondió a una convicción sencilla, que el mandato no pertenece a quien lo ejerce, sino a quienes lo confían”, escribió.

Balance de su paso por la presidencia de la Cámara

En su mensaje de despedida, agradeció a los integrantes de la Cámara de Representantes, a los funcionarios de la corporación y a los ciudadanos del Valle del Cauca por la confianza depositada en su gestión - crédito Luisa González/REUTERS
En su mensaje de despedida, agradeció a los integrantes de la Cámara de Representantes, a los funcionarios de la corporación y a los ciudadanos del Valle del Cauca por la confianza depositada en su gestión - crédito Luisa González/REUTERS

López destacó que la presidencia de la Cámara de Representantes representó una de las mayores responsabilidades de su carrera pública y afirmó que desempeñó esa función con respeto por las diferencias políticas. “Presidir la Cámara fue una de las mayores responsabilidades de mi vida pública, que asumí con respeto por la diferencia, con vocación de equilibrio y con la certeza de que la democracia se fortalece cuando se escucha incluso aquello que incomoda”, expresó en la comunicación.

Asimismo, indicó que su salida del Congreso no significa el abandono de las causas que ha defendido durante su trayectoria política. “Hoy cierro este capítulo sin renunciar a lo esencial. No me aparto de las causas que me trajeron hasta aquí, ni del compromiso con quienes creyeron en una forma distinta de hacer política”, agregó.

Proyección política en el Valle del Cauca

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, explicó las disputas internas dentro de su partido - crédito @julianlopezte/Instagram
López aseguró que continuará vinculado al servicio público y al trabajo por el Valle del Cauca desde nuevos escenarios políticos - crédito @julianlopezte/Instagram

En el tramo final de la carta, el congresista agradeció a los integrantes de la Cámara de Representantes, a los funcionarios de la corporación y especialmente a los ciudadanos del Valle del Cauca que respaldaron su gestión. “Agradezco a esta Corporación, a mis colegas y a quienes hacen posible su funcionamiento. Pero, sobre todo, agradezco a los vallecaucanos, porque en su confianza encontré siempre la medida de mis decisiones”, afirmó.

También anticipó que continuará participando en la vida pública desde otros escenarios. “Vendrán nuevos caminos, nuevos desafíos y nuevas formas de servir. Allí seguiré, trabajando por el Valle del Cauca y por Colombia, con la misma convicción con la que inicié este recorrido”, concluyó.

Con más de 15 años de trayectoria en el sector público, Julián López ha ocupado distintos cargos en entidades nacionales y regionales. Antes de llegar al Congreso, se desempeñó como asesor en el Ministerio del Interior, director regional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, secretario general de Coldeportes —actual Ministerio del Deporte— y subdirector de la Federación Nacional de Departamentos.

Desde 2022 ejerció como representante a la Cámara por el Valle del Cauca, impulsando en el Congreso iniciativas relacionadas con la prevención del reclutamiento forzado de menores, el Programa de Alimentación Universitaria (PAU), la regulación de criptoactivos, el transporte aéreo de animales de compañía y la ley de familias de crianza.

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