México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 11 de junio

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
Google icon
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este jueves 11 de junio, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

PUBLICIDAD

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en Garitasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Sudáfrica en VIVO: La Selección Mexicana llega al Estadio Ciudad de México

La Selección Mexicana recibe a los Bafana Bafana en el Coloso de Santa Úsula para el duelo inaugural del Mundial 2026

México vs Sudáfrica en VIVO: La Selección Mexicana llega al Estadio Ciudad de México

Selección Mexicana 2026: estos son los futbolistas más atractivos, según la IA

Las plataformas de inteligencia artificial y tendencias en redes sociales posicionan a ciertos seleccionados como los más atractivos del equipo dirigido por Javier Aguirre

Selección Mexicana 2026: estos son los futbolistas más atractivos, según la IA

Tacos, hamburguesas y cerveza: estos son los precios en dólares que pagarán los aficionados que acudan al Estadio Azteca

Las cantidades han causado polémica entre aficionados, ya que una comida sencilla puede superar los 35 dólares por persona dentro del inmueble

Tacos, hamburguesas y cerveza: estos son los precios en dólares que pagarán los aficionados que acudan al Estadio Azteca

Del estadio al sillón: así verán el partido inaugural del Mundial 2026 los políticos y empresarios mexicanos

Desde el Zócalo hasta las redes sociales, figuras de la política y los negocios expresaron su apoyo a la Selección Mexicana en el partido inaugural frente a Sudáfrica

Del estadio al sillón: así verán el partido inaugural del Mundial 2026 los políticos y empresarios mexicanos

Esta es la millonaria multa que recibiría Alejandro Fernández si se equivoca al entonar el Himno Nacional en el Mundial 2026

El interprete de música regional mexicana fue el elegido para abrir la ceremonia de inauguración de la justa mundialista

Esta es la millonaria multa que recibiría Alejandro Fernández si se equivoca al entonar el Himno Nacional en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tony Montana”, hermano de El Mencho, se declarará culpable en EEUU por cargos de narcotráfico

“Tony Montana”, hermano de El Mencho, se declarará culpable en EEUU por cargos de narcotráfico

Asesinan a Ermelo Rivera, aspirante de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero

Sinaloa en medio de la violencia: localizan restos humanos de cuatro personas en Culiacán

EEUU acusa a cárteles mexicanos por expansión del gusano barrenador y tráfico ilegal de ganado

En México han muerto más estadounidenses que en la guerra de Irán en lo que va del año

ENTRETENIMIENTO

Esta es la millonaria multa que recibiría Alejandro Fernández si se equivoca al entonar el Himno Nacional en el Mundial 2026

Esta es la millonaria multa que recibiría Alejandro Fernández si se equivoca al entonar el Himno Nacional en el Mundial 2026

Así fue la primera presentación de Belinda en el Estadio Ciudad de México: con trenzas y sin “El baile del sapito”

Christian Martinoli y Luis García explotan contra Alexa Zuart en debate sobre influencers: “Parece fácil”

¿Era Sabrina Carpenter? Video viral en CDMX desata furor y especulaciones en pleno Mundial 2026

Fher Olvera revela cómo será el histórico show de Maná en la inauguración del Mundial 2026

DEPORTES

México vs Sudáfrica en VIVO: El Tricolor sale del CAR rumbo al Estadio Ciudad de México

México vs Sudáfrica en VIVO: El Tricolor sale del CAR rumbo al Estadio Ciudad de México

FIFA convierte la comida en un lujo para el juego de México: una cerveza y una hamburguesa superan los 600 pesos

Christian Martinoli y Luis García explotan contra Alexa Zuart en debate sobre influencers: “Parece fácil”

Enrique Borja ve a una Selección Mexicana lista para hacer historia en el Mundial 2026

Mundial 2026: ¿A qué hora y dónde ver la inauguración de la Copa del Mundo en México?