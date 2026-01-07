Mundo

Brigitte Bardot murió de cáncer y será enterrada junto a sus padres en Saint-Tropez

El viudo de la actriz, Bernard d’Ormale, reveló que BB “resistió muy bien” dos operaciones para tratar la enfermedad que le quitó la vida a los 91 años. El funeral se celebra este miércoles en una ceremonia íntima en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption, seguido de su inhumación en el cementerio marino frente al Mediterráneo

Brigitte Bardot. (Valery HACHE /
Brigitte Bardot. (Valery HACHE / AFP)

Ícono cinematográfico mundial e incansable defensora de los animales, Brigitte Bardot, cuyo funeral y entierro se celebran este miércoles en la localidad mediterránea de Saint-Tropez, falleció debido a un cáncer, desveló su último marido.

“Resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida”, manifestó su viudo, Bernard d’Ormale, en una entrevista publicada en el sitio web de la revista Paris Match, en la que ofreció algunos detalles de los últimos días de Bardot.

La actriz francesa Brigitte Bardot
La actriz francesa Brigitte Bardot posa con un enorme sombrero que trajo de México, a su llegada al aeropuerto de Orly, el 27 de mayo de 1965, en París, Francia. (AP Foto/Archivo)

Sin embargo, D’Ormale, que compartió la vida de la actriz durante las últimas tres décadas, no precisó qué tipo de cáncer padecía Brigitte Bardot, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años, tras ser hospitalizada en dos ocasiones durante el otoño.

También conocida por las siglas de su nombre y apellido, BB superó un cáncer de mama en la década de 1980.

La actriz de cine francesa
La actriz de cine francesa Brigitte Bardot y su esposo Gunter Sachs posan justo antes de abordar un avión alquilado en su luna de miel, el 14 de julio de 1966, en Las Vegas. (AP Foto/David F. Smith, Archivo)

D’Ormale desveló que Bardot quiso terminar sus días en La Madrague, su casa de Saint-Tropez, pese a que allí la situación para sus cuidados era “más complicada, sobre todo por el persistente dolor de espalda que le causaba sufrimiento y agotamiento”, y que le hacía estar “incómoda, incluso estando postrada en cama”.

Según su viudo, estuvo “consciente y preocupada por el bienestar de los animales hasta el final”.

La gente toma fotografías mientras
La gente toma fotografías mientras el coche fúnebre con el ataúd de la fallecida ícono del cine francés Brigitte Bardot pasa durante una procesión fúnebre antes del servicio funeral en la iglesia de Notre-Dame-de-l'Assomption en Saint-Tropez, Francia, el 7 de enero de 2026. REUTERS/Alexandre Dimou

Familiares y amigos darán este miércoles el último adiós a Bardot con un funeral y entierro íntimos y sencillos en Saint-Tropez, la localidad de la Costa Azul francesa en la que residió la mayor parte de su vida.

El funeral tendrá lugar por la mañana en la pequeña iglesia del siglo XVI Notre-Dame de l’Assomption, en una ceremonia privada a la que solo se puede acceder con invitación y a la que está previsto que solo asistan sus allegados y amigos.

Un grupo de personas rinde
Un grupo de personas rinde homenaje a Brigitte Bardot, icono del cine francés, en el exterior de la iglesia de Notre-Dame-de-l'Assomption durante su funeral en Saint-Tropez, Francia. 7 de enero de 2026. REUTERS/Manon Cruz TPX IMÁGENES DEL DÍA

Posteriormente será inhumada en el cementerio marino de Saint-Tropez, bajo la ciudadela y frente al Mediterráneo, donde reposan también sus padres y su primer marido, Roger Vadim, el realizador de ‘Et Dieu.. créa la femme’ (Y Dios creó a la mujer), que en 1956 con solo 22 años la catapultó al estrellato y la consagró como mito sexual a la altura de iconos como Marilyn Monroe o Sophia Loren.

D’Ormale explicó en su entrevista con Paris Match el motivo por el que Bardot será enterrada en el cementerio marino de Saint-Tropez, a pesar de que había expresado en repetidas ocasiones su deseo de ser inhumada en La Madrague.

Los portadores del féretro llevan
Los portadores del féretro llevan el ataúd de la fallecida ícono del cine francés Brigitte Bardot a su llegada a la ceremonia fúnebre en la iglesia de Notre-Dame-de-l'Assomption en Saint-Tropez, Francia, el 7 de enero de 2026. REUTERS/Manon Cruz

“Hace unos años, se dio cuenta de que no sería viable para el ayuntamiento. Imaginen las procesiones de turistas apiñándose en el estrecho sendero del litoral (que da acceso a la casa). Brigitte se resignó a abandonar las gestiones, aceptando la idea de unirse al panteón donde se encuentran sus padres, a quienes adoraba, en el cementerio marino”, manifestó D’Ormale.

Los lugareños y visitantes podrán seguir el funeral y el entierro desde el puerto y la céntrica plaza de las Lices de la localidad, donde se han instalado pantallas gigantes. Y, por la tarde, habrá un homenaje público en el “prado de los pescadores”, una ladera verde entre el pueblo y el cementerio.

(con información de EFE)

