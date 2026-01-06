Mundo

Un muerto y tres heridos en un atropello de autobús en Jerusalén durante una protesta: descartaron un atentado terrorista

La tragedia ocurrió durante una multitudinaria protesta contra la eliminación de exenciones militares para jóvenes ultraortodoxos, aumentando la tensión entre el Gobierno israelí y la comunidad jaredí

Un joven de 18 años falleció y otras tres personas resultaron heridas tras ser atropellados por un autobús durante una masiva protesta de la comunidad judía ultraortodoxa en Jerusalén. El incidente, ocurrido este martes, se dio en el contexto de una manifestación que reunió a decenas de miles de personas para expresar su rechazo a la política de reclutamiento militar impulsada por el Gobierno de Israel.

De acuerdo con el reporte del MDA, dos de los heridos tienen 14 y 17 años. El técnico de emergencias Eli Eisenbach, de la misma organización, declaró en un comunicado: “Recibimos un informe de varios peatones atropellados por un autobús durante una protesta. Al llegar al lugar, presenciamos una escena espantosa: había mucha conmoción y un joven de unos 18 años quedó atrapado debajo del autobús. Le realizamos exámenes médicos y lo vimos sin pulso, sin respiración”.

El conductor del autobús fue arrestado por la Policía israelí. Según medios locales, declaró a las autoridades que intentaba abandonar la zona, que se encontraba abarrotada de manifestantes que bloqueaban el paso del vehículo.

Fuentes policiales consultadas por el canal 12 de la televisión israelí señalaron que el conductor no tenía intención de atropellar a los manifestantes y trataba de alejarse de la concentración. La investigación sobre el caso sigue en curso.

Durante la protesta, los manifestantes bloquearon la intersección de las calles Shamgar y Yirmiyahu, resistiéndose a abandonar el lugar. Según la prensa local, se lanzaron objetos y huevos contra los agentes, se incendiaron contenedores, se bloquearon vehículos y se registraron ataques contra periodistas.

Una persona es llevada a
Una persona es llevada a una ambulancia después de una colisión que involucró a un autobús y varios peatones durante una protesta de hombres judíos ultraortodoxos contra la presión para reclutar a hombres de su comunidad en el ejército de Israel, en Jerusalén, el 6 de enero de 2026. REUTERS/Ammar Awad

Las protestas forman parte de una serie de movilizaciones recientes de la comunidad ultraortodoxa israelí, también conocida como los jaredíes, en respuesta a la presión ejercida por partidos nacionalistas dentro del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu para que se eliminen las exenciones militares históricas de las que gozan los estudiantes de escuelas religiosas. Se estima que cerca de 80.000 jóvenes ultraortodoxos de entre 18 y 26 años no se han alistado en el Ejército israelí.

El conflicto sobre la exención militar de los ultraortodoxos se intensificó después de que, en junio de 2024, el Tribunal Supremo ordenara al ejército comenzar a alistar a miembros de esta comunidad tras la expiración de la disposición temporal que permitía las exenciones. El Gobierno propuso una nueva ley que busca mantener parte de estas exenciones, aunque también contempla el reclutamiento de algunos ultraortodoxos.

La controversia se ha agudizado desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que llevó al Gobierno a extender la duración del servicio militar obligatorio y movilizar a decenas de miles de reservistas. La participación de los ultraortodoxos en el ejército afecta tanto al presupuesto de defensa como al sistema de recaudación fiscal del país, generando divisiones profundas en la sociedad y el Gobierno de coalición.

(Con información de EFE y Europa Press)

