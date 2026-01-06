Mundo

El rial iraní se desplomó más del 20% en un mes y agravó la crisis social

Bajo este contexto, las manifestaciones en el país se extienden a más de 250 localidades con al menos 35 fallecidos y más de 1.200 detenidos, según organizaciones de derechos humanos

Guardar
El rial iraní alcanzó un
El rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico de 1.470.000 por dólar en Teherán (Reuters)

La moneda de Irán alcanzó este martes un mínimo histórico en el mercado, con el rial cayendo a 1.470.000 por dólar en Teherán. Esta depreciación, superior al 20% en un mes y al 81% en un año, ocurre en medio de una crisis agravada por protestas en más de 80 ciudades y una inflación interanual que superó el 42%, de acuerdo con datos oficiales.

El presidente Masud Pezeshkian respondió a la situación renovando cargos en el Banco Central de Irán e implementando medidas de asistencia, como el depósito mensual de 10 millones de riales (unos USD 7) para la compra de productos esenciales.

El presidente Masud Pezeshkian renovó
El presidente Masud Pezeshkian renovó cargos en el Banco Central de Irán tras la crisis (Reuters)

La portavoz Fatemeh Mohajerani anticipó que los precios de los productos básicos aumentarán entre 20% y 30% en las próximas semanas, lo que incrementará la presión sobre los hogares.

Las protestas, iniciadas el 28 de diciembre por comerciantes que cerraron sus negocios ante la inestabilidad y el alza de precios, sumaron consignas políticas y se extendieron a más de 250 localidades en 27 provincias, dejando al menos 35 fallecidos y más de 1.200 detenidos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos.

Entre las víctimas hay manifestantes, menores y miembros de las fuerzas de seguridad.

Las protestas han dejado al menos 35 fallecidos, incluidos menores y miembros de las fuerzas de seguridad

El sistema de subsidios, que buscaba facilitar el acceso a divisas para importar bienes, no logró frenar la inflación ni evitar distorsiones en el mercado, según fuentes de Iran International. Como alternativa, el gobierno propuso trasladar parte del apoyo económico directamente a los hogares y ofrecer créditos y cupones electrónicos.

Las sanciones internacionales y la incertidumbre han llevado a los iraníes a refugiarse en divisas extranjeras y oro. El presupuesto para el próximo año fiscal prevé ingresos petroleros de 1,85 billones de riales (unos USD 2.000 millones al tipo de cambio oficial), con el 16% destinado a instituciones militares y casi la mitad de los ingresos petroleros asignados a organizaciones religiosas.

El incremento del 63% en ingresos fiscales proyecta una mayor carga sobre familias y empresas.

La inflación y la devaluación
La inflación y la devaluación del rial han afectado gravemente el poder adquisitivo de los iraníes (Europa Press)

A pesar de los USD 65.800 millones generados por exportaciones de energía en el último año fiscal, el producto interno bruto descendió de USD 600.000 millones en 2010 a un estimado de USD 356.000 millones en 2025, según Iran International, lo que genera dudas sobre la gestión estatal y la capacidad de transformar los recursos en mejoras para la población.

Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos, incluyendo el asalto a un hospital en Ilam, hecho que el presidente Pezeshkian ordenó investigar y que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como un “crimen”.

Fuerzas de seguridad realizaron un asalto a un hospital en Ilam durante las protestas

La agencia semioficial Fars reportó al menos 250 policías y 45 miembros de la fuerza Basij heridos, aunque no se han publicado cifras oficiales de víctimas totales.

La restauración de sanciones y la política de presión de Estados Unidos profundizan los desafíos económicos, mientras la depreciación del rial y el aumento del malestar social mantienen la atención sobre el futuro inmediato del país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IránMonedaRial iraníMoneda de Irán

Últimas Noticias

El conflicto diplomático entre China y Japón escala con nuevas restricciones comerciales

Beijing prohibió exportaciones de artículos con potencial uso militar a Tokio

El conflicto diplomático entre China

La Unión Europea propone desbloquear 45.000 millones de euros para calmar las protestas agrícolas contra el acuerdo con el Mercosur

La Comisión Europea anunció un paquete financiero adelantado para agricultores ante el inminente acuerdo comercial con Mercosur, buscando asegurar el respaldo de países clave y disminuir la tensión en el sector rural europeo

La Unión Europea propone desbloquear

Reino Unido pidió a Elon Musk acciones urgentes para frenar ‘deepfakes’ sexuales de niños en X

El Gobierno británico respaldó al regulador Ofcom y advirtió que la plataforma debe cumplir con la ley de seguridad en internet, en medio de crecientes críticas por fallas en la moderación y el uso de inteligencia artificial para generar contenido ilegal

Reino Unido pidió a Elon

Una ola de frío paraliza el transporte y deja víctimas en varios países europeos

Las autoridades han reportado muertes, cierres de escuelas y restricciones de movilidad mientras las condiciones meteorológicas adversas complican los desplazamientos y generan emergencias en zonas del oeste, norte y centro de Europa

Una ola de frío paraliza

La sobreexplotación amenaza al olíbano, la resina milenaria usada para incienso

Los bosques de Boswellia, África, enfrentan un colapso por la demanda internacional, mientras comunidades locales luchan por mantener su sustento y preservar esta tradición ancestral

La sobreexplotación amenaza al olíbano,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Capturan 8 ladrones tras intento

Capturan 8 ladrones tras intento de robo en negocio de Tunjuelito: perforaban las paredes del negocio y vecinos se percataron

Beca Rita Cetina 2026: ¿Qué estudiantes recibirán el apoyo adicional de 2 mil 500 pesos?

Torero resultó herido tras ser corneado en la primera jornada taurina de la Feria de Manizales: todo quedó en video

El Gobierno oficializó el calendario escolar 2026: cuándo comienzan y terminan las clases en cada provincia

Así es el parque temático inspirado en la serie Dragon Ball: Kame Park queda a cinco horas de Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
El enigma de Pa 30,

El enigma de Pa 30, la supernova que desafía la física y podría reescribir la historia de las estrellas

La Coalición de Voluntarios acuerda garantías vinculantes para Ucrania con la aprobación de EEUU

El conflicto diplomático entre China y Japón escala con nuevas restricciones comerciales

Previa del Bayern Múnich - Kosner Baskonia

La Coalición de Voluntarios acuerda garantías de seguridad vinculantes para Ucrania con la aprobación de EEUU

ENTRETENIMIENTO

‘Los Simpson’ retiró para siempre

‘Los Simpson’ retiró para siempre uno de sus personajes más emblemáticos tras casi tres décadas

‘Stranger Things’ está lejos de terminar: todo lo que prepara Netflix para expandir el fenómeno global

Jack Black reveló el papel que rechazó y lo hizo arrepentirse de por vida: “Aprendí una lección valiosa”

La rutina de ejercicios de Lindsay Lohan para mantener su figura a los 39 años

La confesión sin filtros de Ben Affleck sobre la “gran vergüenza” de los Oscar y su inesperada revancha