El rial iraní se desplomó más del 20% en un mes y agravó la crisis social

El rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico de 1.470.000 por dólar en Teherán (Reuters)

La moneda de Irán alcanzó este martes un mínimo histórico en el mercado, con el rial cayendo a 1.470.000 por dólar en Teherán. Esta depreciación, superior al 20% en un mes y al 81% en un año, ocurre en medio de una crisis agravada por protestas en más de 80 ciudades y una inflación interanual que superó el 42%, de acuerdo con datos oficiales.

El presidente Masud Pezeshkian respondió a la situación renovando cargos en el Banco Central de Irán e implementando medidas de asistencia, como el depósito mensual de 10 millones de riales (unos USD 7) para la compra de productos esenciales.

El presidente Masud Pezeshkian renovó cargos en el Banco Central de Irán tras la crisis (Reuters)

La portavoz Fatemeh Mohajerani anticipó que los precios de los productos básicos aumentarán entre 20% y 30% en las próximas semanas, lo que incrementará la presión sobre los hogares.

Las protestas, iniciadas el 28 de diciembre por comerciantes que cerraron sus negocios ante la inestabilidad y el alza de precios, sumaron consignas políticas y se extendieron a más de 250 localidades en 27 provincias, dejando al menos 35 fallecidos y más de 1.200 detenidos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos.

Entre las víctimas hay manifestantes, menores y miembros de las fuerzas de seguridad.

Las protestas han dejado al menos 35 fallecidos, incluidos menores y miembros de las fuerzas de seguridad

El sistema de subsidios, que buscaba facilitar el acceso a divisas para importar bienes, no logró frenar la inflación ni evitar distorsiones en el mercado, según fuentes de Iran International. Como alternativa, el gobierno propuso trasladar parte del apoyo económico directamente a los hogares y ofrecer créditos y cupones electrónicos.

Las sanciones internacionales y la incertidumbre han llevado a los iraníes a refugiarse en divisas extranjeras y oro. El presupuesto para el próximo año fiscal prevé ingresos petroleros de 1,85 billones de riales (unos USD 2.000 millones al tipo de cambio oficial), con el 16% destinado a instituciones militares y casi la mitad de los ingresos petroleros asignados a organizaciones religiosas.

El incremento del 63% en ingresos fiscales proyecta una mayor carga sobre familias y empresas.

La inflación y la devaluación del rial han afectado gravemente el poder adquisitivo de los iraníes (Europa Press)

A pesar de los USD 65.800 millones generados por exportaciones de energía en el último año fiscal, el producto interno bruto descendió de USD 600.000 millones en 2010 a un estimado de USD 356.000 millones en 2025, según Iran International, lo que genera dudas sobre la gestión estatal y la capacidad de transformar los recursos en mejoras para la población.

Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos, incluyendo el asalto a un hospital en Ilam, hecho que el presidente Pezeshkian ordenó investigar y que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como un “crimen”.

Fuerzas de seguridad realizaron un asalto a un hospital en Ilam durante las protestas

La agencia semioficial Fars reportó al menos 250 policías y 45 miembros de la fuerza Basij heridos, aunque no se han publicado cifras oficiales de víctimas totales.

La restauración de sanciones y la política de presión de Estados Unidos profundizan los desafíos económicos, mientras la depreciación del rial y el aumento del malestar social mantienen la atención sobre el futuro inmediato del país.

(Con información de EFE)