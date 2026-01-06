Cómo la aviación mundial responde al creciente peligro de la basura espacial, según los expertos

El aumento de objetos en órbita terrestre plantea nuevos desafíos para la seguridad aérea global (Imagen ilustrativa Infobae)

El riesgo de colisión de aviones con restos de basura espacial sigue siendo bajo, aunque aumenta a medida que se intensifican las actividades espaciales. Según Space.com, expertos y organismos internacionales refuerzan sus estrategias para reducir el peligro mediante sistemas de aviso, modelos predictivos y protocolos estrictos.

La cantidad creciente de lanzamientos acentuó el problema de los reingresos descontrolados. De acuerdo con especialistas citados por Space.com, cada semana, en promedio, algún objeto —principalmente etapas agotadas de cohetes o satélites inactivos— reingresa a la atmósfera.

Aunque la mayoría de estos restos se desintegra antes de alcanzar la superficie, un estudio estima en 26% la probabilidad de que, el próximo año, algún fragmento atraviese rutas aéreas densamente transitadas durante un reingreso no controlado.

Miles de rutas internacionales atraviesan diariamente zonas potencialmente afectadas por restos espaciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones para 2030 indican que la probabilidad de que un vuelo comercial coincida en espacio y tiempo con un resto podría ubicarse en 1 entre 1.000, según datos compartidos por Space.com.

Hasta partículas diminutas pueden causar daños considerables a una aeronave, especialmente si alcanzan los motores. Benjamin Virgili Bastida, ingeniero de la Agencia Espacial Europea (ESA), explicó a Space.com que la situación recuerda a los peligros de la ceniza volcánica: “Las aeronaves pueden verse afectadas por trozos mucho más pequeños de basura espacial”.

La simple posibilidad de partículas presentes en el espacio aéreo puede motivar cancelaciones, desvíos u otras medidas que suponen costes considerables para la aviación.

Un solo fragmento metálico, al atravesar la atmósfera, puede dañar estructuras aeronáuticas críticas en pleno vuelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos recientes y desafíos operativos

En noviembre de 2022, el núcleo de un cohete Long March 5B de China reingresó sin control. Las autoridades españolas ordenaron el cierre temporal de parte del espacio aéreo en coordinación con Enaire, responsable nacional del control del tráfico.

Esta decisión implicó más de 300 vuelos retrasados, cancelados o desviados durante cerca de 40 minutos. Sin embargo, los fragmentos sobrevolaron la zona de riesgo únicamente durante cinco minutos, lo que evidencia la dificultad de ajustar ventanas temporales y geográficas en estos casos, según Space.com.

Frente a estas limitaciones, los organismos avanzan en herramientas como los modelos predictivos de reingreso, que calculan trayectorias y fragmentación de restos. La misión DRACO —programada para 2027 bajo la coordinación de la ESA— analizará, con más de 200 sensores, cómo se desintegra en tiempo real un pequeño satélite al entrar en la atmósfera.

Alertas por reingreso de desechos espaciales han obligado a modificar itinerarios en cuestión de minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Space.com destaca que estos experimentos contribuyen a mejorar los modelos, aunque persisten obstáculos por la falta de datos sobre la zona superior de la atmósfera. Se llevan a cabo campañas internacionales de reingreso, lideradas por el Comité Interinstitucional de Coordinación sobre Basura Espacial, para impulsar el intercambio de información y perfeccionar protocolos entre agencias globales.

Cooperación internacional y futuro de la prevención

La coordinación internacional resulta determinante ante este tipo de riesgo. Entidades como la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la ESA y la Organización de Aviación Civil Internacional colaboran para definir estándares que permitan decidir cuándo y cómo cerrar el espacio aéreo frente a un reingreso descontrolado.

Ian Christensen, director de la Secure World Foundation, declaró a Space.com: “Existe la necesidad de delimitar esas ventanas y cierres tanto como sea posible, siempre que la seguridad lo permita”.

Nuevas tecnologías y acuerdos internacionales buscan anticipar incidentes y proteger el tráfico aéreo del impacto orbital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La articulación de criterios y el intercambio de mejores prácticas entre organismos nacionales e internacionales son fundamentales para responder a un fenómeno que trasciende fronteras.

El objetivo es que la gestión de estos incidentes sea imperceptible para el usuario, confiando en la previsión y la coordinación para minimizar cualquier interrupción. Christensen se muestra optimista respecto a la capacidad técnica y operativa del sector para responder en el futuro.

Virgili Bastida subrayó a Space.com que el riesgo para los viajeros es muy bajo en comparación con otros peligros habituales, y que la prioridad debe ser innovar continuamente para que la preocupación por la basura espacial no altere la experiencia normal de vuelo.

Mientras tanto, los equipos internacionales continúan perfeccionando las medidas preventivas. Avanzando hacia un escenario donde el impacto de la basura espacial en la aviación moderna sea prácticamente invisible.