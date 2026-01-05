Un tribunal francés condenó a 10 personas por acosar a Brigitte Macron con rumores falsos sobre su género

La esposa del presidente francés Brigitte Macron llega a la ceremonia fuera del bar "La Belle Equipe", el jueves 13 de noviembre de 2025 en París como parte de las conmemoraciones del 10mo aniversario de los ataques terroristas en el lugar. (Ludovic Marin, Pool Foto vía AP, Archivo)

Un tribunal de París declaró el lunes a 10 personas culpables de acoso cibernético a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, al difundir afirmaciones falsas en línea sobre su género y sexualidad, incluyendo acusaciones de que nació hombre.

Un acusado fue condenado a seis meses de prisión, mientras que a ocho se les impusieron penas condicionales de entre cuatro y ocho meses. Los diez tuvieron que asistir a una formación sobre ciberacoso.

El tribunal señaló comentarios “particularmente degradantes, insultantes y maliciosos” que se referían a afirmaciones falsas sobre la presunta identidad trans y la presunta pedofilia dirigida a Brigitte Macron. “Las publicaciones repetidas han tenido efectos perjudiciales acumulativos”, declaró el tribunal.

Los acusados, ocho hombres y dos mujeres de entre 41 y 65 años, fueron acusados ​​de publicar numerosos comentarios que afirmaban falsamente que la esposa del presidente Emmanuel Macron era hombre de nacimiento y comparaban su diferencia de edad de 24 años con la pedofilia. Algunas publicaciones fueron vistas decenas de miles de veces.

Brigitte Macron no asistió al juicio de dos días en octubre. En declaraciones a la cadena nacional TF1 el domingo, afirmó que había iniciado un proceso judicial para “dar ejemplo” en la lucha contra el acoso.

La acusada Delphine Jegousse, conocida como Amandine Roy, llega a la sala del tribunal para el veredicto en un caso que involucra a 10 personas acusadas de ciberacoso contra la primera dama francesa, Brigitte Macron, al difundir afirmaciones falsas en línea sobre su género y sexualidad, el lunes 5 de enero de 2026 en París. (Foto AP/Aurelien Morissard)

Su abogado, Jean Ennochi, dijo el lunes que “lo importante es que haya capacitaciones inmediatas para concientizar sobre el acoso cibernético y, para algunos de los acusados, la prohibición de usar sus cuentas de redes sociales”.

Su hija, Tiphaine Auzière, testificó sobre lo que describió como el “deterioro” de la vida de su madre desde que se intensificó el acoso en línea. “No puede ignorar las cosas horribles que se dicen sobre ella”, declaró Auzière ante el tribunal. Añadió que el impacto se ha extendido a toda la familia, incluidos los nietos de Macron.

Uno de los acusados, administrador de activos inmobiliarios, fue condenado a seis meses de prisión. Según la legislación francesa, la pena puede cumplirse en casa, posiblemente con un dispositivo de rastreo en el tobillo o siguiendo otros requisitos establecidos por el juez.

Se considera que la acusada Delphine Jegousse, de 51 años, conocida como Amandine Roy y que se describe a sí misma como médium y autora, jugó un papel importante en la difusión del rumor después de publicar un video de cuatro horas en su canal de YouTube en 2021. Fue condenada a seis meses de prisión.

La cuenta X de Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido como Zoé Sagan en redes sociales, fue suspendida en 2024 tras ser citado en varias investigaciones judiciales. Poirson-Atlan fue condenado a ocho meses de prisión, junto con otro acusado, galerista.

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron esperan para recibir al primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, y su esposa Ana Maslac Plenkovic, en el Palacio del Elíseo en París, el lunes 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Thomas Padilla)

El único acusado que no fue condenado a prisión fue un profesor que se disculpó durante el juicio. Tendrá que asistir a la capacitación sobre ciberacoso.

A varios se les suspenderá el acceso online durante seis meses a las redes sociales donde realizaron sus publicaciones.

Las sentencias fueron proporcionales a la gravedad de los comentarios, subrayó el tribunal.

Las autoridades judiciales francesas no revelaron los nombres de los acusados, pero algunos hicieron públicos sus nombres al hablar abiertamente.

Durante el juicio, varios acusados ​​dijeron al tribunal que sus comentarios tenían la intención de ser humorísticos o satíricos y dijeron que no entendían por qué estaban siendo procesados.

El acusado Bertrand Scholler espera el veredicto en un caso que involucra a 10 personas acusadas de ciberacoso contra la primera dama francesa, Brigitte Macron, al difundir afirmaciones falsas en línea sobre su género y sexualidad, el lunes 5 de enero de 2026 en París. (Foto AP/Aurelien Morissard)

El caso surge tras años de teorías conspirativas que afirmaban falsamente que Brigitte Macron nació con el nombre de Jean-Michel Trogneux, que en realidad es el nombre de su hermano. Los Macron también presentaron una demanda por difamación en Estados Unidos contra la influencer conservadora Candace Owens.

Los Macron, casados ​​desde 2007, se conocieron en el instituto donde él estudiaba y ella era profesora. Brigitte Macron, 24 años mayor que su marido, se llamaba entonces Brigitte Auzière y estaba casada y era madre de tres hijos.

Emmanuel Macron, de 48 años, es presidente de Francia desde 2017.

(con información de AP)