Mundo

Trump negó que Ucrania atacara con drones la residencia de Vladimir Putin: “No creemos que eso haya sucedido”

Trump realizó las declaraciones ante periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington tras pasar dos semanas en Florida. Agregó que, tras revisar la información disponible, su administración llegó a una conclusión distinta a la presentada por Moscú

Guardar
Trump negó que Ucrania atacara
Trump negó que Ucrania atacara con drones la residencia de Vladimir Putin: “No creemos que eso haya sucedido” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este domingo que Ucrania atacara con drones una residencia del presidente ruso Vladimir Putin y afirmó que las autoridades estadounidenses no encontraron pruebas que respalden la acusación formulada por el Kremlin.

Trump realizó las declaraciones ante periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington tras pasar dos semanas en Florida. “No creo que ese ataque haya ocurrido”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre la denuncia rusa.

Agregó que, tras revisar la información disponible, Washington llegó a una conclusión distinta a la presentada por Moscú. “No creemos que eso haya sucedido, ahora que pudimos verificarlo”, señaló.

La versión rusa surgió luego de que el Ministerio de Defensa de Rusia difundiera la semana pasada un video de un dron derribado que, según Moscú, fue lanzado por Ucrania contra una residencia estatal de Putin en la región noroccidental de Nóvgorod. Las autoridades rusas indicaron que la propiedad no sufrió daños y que el presidente no se encontraba allí en ese momento.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó una oleada de drones contra la residencia presidencial y aseguró que los sistemas de defensa aérea rusos neutralizaron el ataque. Lavrov también acusó a Kiev de actuar de manera irresponsable al realizar la presunta ofensiva en un momento de negociaciones intensivas para poner fin a la guerra.

Imágenes satelitales muestran el complejo
Imágenes satelitales muestran el complejo residencial de Vladimir Putin en Roshchino, región de Nóvgorod, Rusia (REUTERS)

Trump reconoció que ocurrió un incidente en las cercanías del complejo, pero descartó que el objetivo fuera la residencia presidencial. “Algo ocurrió cerca”, expresó el mandatario, aunque remarcó que la evaluación estadounidense no respalda la acusación del Kremlin. Según explicó, en el momento en que circularon los primeros reportes no existía información confirmada. “En ese momento nadie sabía si era cierto”, indicó.

La acusación rusa se produjo en una etapa clave de los esfuerzos diplomáticos para intentar cerrar el conflicto iniciado en 2022, que se acerca a su cuarto año. En ese contexto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, viajó a Florida para reunirse con Trump y analizar un plan de paz impulsado por Washington.

Zelensky negó de inmediato la acusación rusa y, en paralelo, responsabilizó a Moscú por la continuidad de las hostilidades. El mandatario ucraniano acusó a Rusia de llevar la guerra “al nuevo año” mediante una serie de bombardeos mortales.

Funcionarios rusos cuestionaron la sinceridad de Ucrania en el proceso diplomático, mientras que Kiev y sus aliados occidentales rechazaron la versión de un ataque contra la residencia de Putin. Funcionarios europeos señalaron que la denuncia rusa buscó debilitar los esfuerzos de paz en curso.

Trump abordó el tema luego de que, en un primer momento, pareciera aceptar la versión del Kremlin. El lunes anterior, el presidente estadounidense informó que Putin mencionó el supuesto ataque durante una conversación telefónica entre ambos y afirmó entonces que estaba “muy enojado” por la acusación.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, viajó a Florida para reunirse con Trump y analizar un plan de paz impulsado por Washington (AP)

Con el correr de los días, el mandatario moderó su postura. El miércoles siguiente, compartió en su red social un editorial del New York Post que ponía en duda la versión rusa. El texto criticó a Putin por optar por “mentiras, odio y muerte” en un momento que Trump describió como “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

En paralelo, líderes europeos tienen previsto reunirse este martes en Francia para continuar las conversaciones sobre un plan de paz respaldado por Estados Unidos, que Zelensky calificó como “90 por ciento listo”.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

UcraniaDonald TrumpEstados UnidosVladimir PutinVolodimir ZelenskyRusiaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Trump declaró que Irán “recibirá un golpe muy duro” si se registran nuevas muertes durante las protestas contra el régimen de los ayatolás

“Lo estamos observando muy de cerca. Si comienzan a matar gente como lo hicieron en el pasado, creo que recibirán un golpe muy duro por parte de Estados Unidos”, afirmó el mandatario ante periodistas a bordo del Air Force One

Trump declaró que Irán “recibirá

Las autoridades suizas identificaron a las 40 víctimas del incendio en un bar de Crans-Montana

La policía del cantón de Valais confirmó las identidades y nacionalidades de los fallecidos tras el siniestro ocurrido en la madrugada de Año Nuevo; las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas

Las autoridades suizas identificaron a

Al menos 15 muertos y centenares de detenidos tras una semana de protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás

El balance de fallecidos y arrestos sigue en aumento tras una semana de movilizaciones en respuesta al deterioro económico y la agudización de la crisis energética, según informes de organizaciones civiles y testimonios locales

Al menos 15 muertos y

El lago Eyre se divide en dos colores opuestos tras lluvias extremas y sorprende desde el espacio

Una imagen satelital de la NASA documenta el insólito fenómeno: un espacio dividido en franjas de verde y rojo. La combinación de salinidad, evaporación y microorganismos halófilos creó una frontera cromática tan nítida como sorprendente

El lago Eyre se divide

Descubren un muro de piedra de 7.000 años bajo el mar frente a la costa de Francia

La estructura submarina, hallada frente a Bretaña y estudiada por arqueólogos franceses, revela cómo antiguas sociedades costeras se adaptaron a la subida del nivel del mar y desarrollaron complejas obras de ingeniería antes de los grandes monumentos megalíticos europeos

Descubren un muro de piedra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum explica por qué Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

Sismo de magnitud 4.8 con epicentro en Santander

PMU en Norte de Santander decretó alerta amarilla en salud y refuerza la frontera por riesgo de éxodo migrante

La sudadera de Nicolás Maduro: esto vale el conjunto que tenía el dictador cuando fue capturado

Nicolás Maduro habría sido entregado por la vicepresidenta de Venezuela, aseguró Francisco Santos: “Estoy absolutamente seguro”

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Corea del

El régimen de Corea del Norte aseguró que los lanzamientos del domingo fueron una prueba con misiles hipersónicos

Trump cree que una operación en Colombia como la dirigida contra Maduro "suena bien"

Trump dice que EEUU está "a cargo" de Venezuela y elude hablar de elecciones o de liberar a presos políticos

Trump declaró que Irán “recibirá un golpe muy duro” si se registran nuevas muertes durante las protestas contra el régimen de los ayatolás

'Una batalla tras otra' triunfa en unos Critics Choice Awards en los que 'Sirat' se va de vacío

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez revela los obstáculos

Jennifer Lopez revela los obstáculos que ha enfrentado en su nueva relación tras el divorcio de Ben Affleck

Estos son los ganadores de los Critic Choice Awards 2026: Timothée Chalamet se lleva el galardón de la noche

Mickey Rourke lanza campaña de GoFundMe para evitar ser desalojado de su casa en Los Ángeles: “La fama no te protege”

La razón por la que Michael B. Jordan necesitó terapia tras interpretar al villano de ‘Pantera Negra’

Lindsay Lohan comparte una foto poco común de su hijo Luai, de 2 años, después de celebrar las fiestas en Dubái