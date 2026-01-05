Rusia condenó a 19 años de prisión a una campeona ucraniana de levantamiento de pesas por sabotaje

La campeona de levantamiento de pesas Yulia Lemeshchenko.

La campeona de levantamiento de pesas Yulia Lemeshchenko fue condenada en Moscú en noviembre de 2023 a 19 años de prisión, acusada de planificar sabotajes y asesinatos en territorio ruso en favor de los servicios secretos de Ucrania. La deportista, nacionalizada rusa pero residente en Kharkiv desde 2014, había desaparecido en el otoño de 2023 antes de reaparecer en los tribunales.

La sentencia incluyó cargos por ataques a infraestructuras energéticas cerca de San Petersburgo y un intento de atentado contra un comandante de la fuerza aérea rusa en Voronezh.

El caso de Lemeshchenko se inserta en el marco de la prolongada confrontación entre Rusia y Ucrania, intensificada radicalmente tras la invasión a gran escala lanzada por Moscú en 2022.

La región de Járkov, donde la deportista se asentó tras abandonar Voronezh, ha sido escenario de intensos bombardeos rusos y constituye una de las principales líneas del frente. El conflicto ha generado un endurecimiento de la vigilancia rusa sobre actividades consideradas como “trabajo subversivo”, coincidiendo con un repunte de ataques e intentos de sabotaje atribuidos tanto al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) como a la inteligencia militar (HUR) en diversas zonas del territorio ruso, incluidos atentados dirigidos contra altos mandos militares.

Biografía y trayectoria de Lemeshchenko

Yulia Lemeshchenko, de 42 años, nació en Voronezh y emigró a Járkov junto a su esposo e hijo en 2014, según explicaron sus allegados. Su carrera deportiva despegó poco después: en 2021 obtuvo el título de campeona nacional de powerlifting en Ucrania y expresó su deseo de competir internacionalmente por ese país, aunque las autoridades ucranianas nunca concluyeron su trámite de ciudadanía.

Personas vinculadas al deporte la recordaron como una atleta “impulsada, trabajadora” y “capaz de grandes logros”, en palabras de Oleksandr Chernyshov, responsable de la rama local de la federación ucraniana de levantamiento de pesas.

Tras el inicio de la invasión, Lemeshchenko se mantuvo en la ciudad, compró una vivienda en el distrito de Saltivka y presenció los bombardeos que destruyeron extensos barrios y provocaron numerosas víctimas, incluidos amigos cercanos, según relató la propia Lemeshchenko ante el tribunal moscovita. “No me considero una persona cobarde ni débil, así que decidí luchar contra la agresión militar rusa”, declaró.

El proceso judicial y las alegaciones rusas

En otoño de 2023, Lemeshchenko dejó de acudir al gimnasio de Járkov. Poco después, uno de sus entrenadores, Dmytro Pavlenko, supo telefónicamente que se encontraba en Kiev, aunque entonces se negó a dar detalles sobre su paradero o actividades.

Las autoridades rusas sostuvieron que Lemeshchenko se contactó voluntariamente con los servicios ucranianos a través de un chatbot de Telegram.

Según el comunicado oficial del FSB, fue reclutada en Kiev, donde recibió instrucción en armamento, drones y explosivos, y enviada posteriormente en agosto de 2024 a Voronezh para ejecutar actividades de sabotaje contra infraestructuras energéticas y de transporte, así como atentados contra personal del Ministerio de Defensa. El FSB difundió grabaciones en las que Lemeshchenko se confesó culpable y exhibió imágenes de materiales explosivos supuestamente hallados en su vivienda. El comandante aéreo al que habría seguido habría estado involucrado en bombardeos sobre Járkov.

A lo largo del juicio, Lemeshchenko no negó los cargos y defendió su posición ante el tribunal: “Tal vez mis palabras me perjudiquen, pero el honor y la conciencia son más importantes que mi situación personal. Hice lo que consideré necesario”.

Organizaciones independientes y testimonios de antiguos conocidos subrayaron que muchas detenciones y confesiones en Rusia relacionadas con actividades prorrusas han incluido maltratos y torturas, circunstancias que, según analistas, obligan a tomar con precaución cualquier supuesto reconocimiento de culpabilidad. No obstante, la actitud desafiante de Lemeshchenko resultó inusual para casos similares, y tanto miembros de la federación de powerlifting como antiguos entrenadores reconocieron que no les sorprendería que hubiera tomado parte activa en acciones clandestinas. “Era muy pro-ucraniana, incluso más que algunos ucranianos; fuerte como una roca”, afirmó Chernyshov.

El antiguo entrenador Pavlenko recordó la sorpresa generalizada por el caso: “Nadie se lo esperaba. Al principio pensé que era una trampa rusa, pero ahora no estoy tan seguro”; y añadió que su perspectiva sobre el caso cambió progresivamente al conocer más detalles.

Fuentes rusas han sostenido que el pasaporte ruso de Lemeshchenko habría permitido eludir los sistemas de control y filtrado aplicados por Moscú a ciudadanos ucranianos que intentan ingresar al país. “No soy ciudadana del país por el cual decidí luchar, pero considero Ucrania mi casa. Amo este país, amo Járkov”, afirmó Lemeshchenko al tribunal.

Un ataque anterior atribuido a operaciones ucranianas se cobró la vida de un general ruso responsable de una unidad de armas químicas, que murió por la explosión de una scooter cuando salía de su edificio, según información difundida en medios internacionales.