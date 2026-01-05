Mundo

Rusia condenó a 19 años de prisión a una campeona ucraniana de levantamiento de pesas por sabotaje

Yulia Lemeshchenko fue acusada de planificar ataques contra infraestructuras energéticas y un comandante de la fuerza aérea rusa. La deportista defendió su posición ante el tribunal: “Hice lo que consideré necesario”

Guardar
La campeona de levantamiento de
La campeona de levantamiento de pesas Yulia Lemeshchenko.

La campeona de levantamiento de pesas Yulia Lemeshchenko fue condenada en Moscú en noviembre de 2023 a 19 años de prisión, acusada de planificar sabotajes y asesinatos en territorio ruso en favor de los servicios secretos de Ucrania. La deportista, nacionalizada rusa pero residente en Kharkiv desde 2014, había desaparecido en el otoño de 2023 antes de reaparecer en los tribunales.

La sentencia incluyó cargos por ataques a infraestructuras energéticas cerca de San Petersburgo y un intento de atentado contra un comandante de la fuerza aérea rusa en Voronezh.

El caso de Lemeshchenko se inserta en el marco de la prolongada confrontación entre Rusia y Ucrania, intensificada radicalmente tras la invasión a gran escala lanzada por Moscú en 2022.

La región de Járkov, donde la deportista se asentó tras abandonar Voronezh, ha sido escenario de intensos bombardeos rusos y constituye una de las principales líneas del frente. El conflicto ha generado un endurecimiento de la vigilancia rusa sobre actividades consideradas como “trabajo subversivo”, coincidiendo con un repunte de ataques e intentos de sabotaje atribuidos tanto al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) como a la inteligencia militar (HUR) en diversas zonas del territorio ruso, incluidos atentados dirigidos contra altos mandos militares.

Biografía y trayectoria de Lemeshchenko

Yulia Lemeshchenko, de 42 años, nació en Voronezh y emigró a Járkov junto a su esposo e hijo en 2014, según explicaron sus allegados. Su carrera deportiva despegó poco después: en 2021 obtuvo el título de campeona nacional de powerlifting en Ucrania y expresó su deseo de competir internacionalmente por ese país, aunque las autoridades ucranianas nunca concluyeron su trámite de ciudadanía.

Personas vinculadas al deporte la recordaron como una atleta “impulsada, trabajadora” y “capaz de grandes logros”, en palabras de Oleksandr Chernyshov, responsable de la rama local de la federación ucraniana de levantamiento de pesas.

Tras el inicio de la invasión, Lemeshchenko se mantuvo en la ciudad, compró una vivienda en el distrito de Saltivka y presenció los bombardeos que destruyeron extensos barrios y provocaron numerosas víctimas, incluidos amigos cercanos, según relató la propia Lemeshchenko ante el tribunal moscovita. “No me considero una persona cobarde ni débil, así que decidí luchar contra la agresión militar rusa”, declaró.

Personas vinculadas al deporte la
Personas vinculadas al deporte la recordaron como una atleta “impulsada, trabajadora” y “capaz de grandes logros”.

El proceso judicial y las alegaciones rusas

En otoño de 2023, Lemeshchenko dejó de acudir al gimnasio de Járkov. Poco después, uno de sus entrenadores, Dmytro Pavlenko, supo telefónicamente que se encontraba en Kiev, aunque entonces se negó a dar detalles sobre su paradero o actividades.

Las autoridades rusas sostuvieron que Lemeshchenko se contactó voluntariamente con los servicios ucranianos a través de un chatbot de Telegram.

Según el comunicado oficial del FSB, fue reclutada en Kiev, donde recibió instrucción en armamento, drones y explosivos, y enviada posteriormente en agosto de 2024 a Voronezh para ejecutar actividades de sabotaje contra infraestructuras energéticas y de transporte, así como atentados contra personal del Ministerio de Defensa. El FSB difundió grabaciones en las que Lemeshchenko se confesó culpable y exhibió imágenes de materiales explosivos supuestamente hallados en su vivienda. El comandante aéreo al que habría seguido habría estado involucrado en bombardeos sobre Járkov.

A lo largo del juicio, Lemeshchenko no negó los cargos y defendió su posición ante el tribunal: “Tal vez mis palabras me perjudiquen, pero el honor y la conciencia son más importantes que mi situación personal. Hice lo que consideré necesario”.

Organizaciones independientes y testimonios de antiguos conocidos subrayaron que muchas detenciones y confesiones en Rusia relacionadas con actividades prorrusas han incluido maltratos y torturas, circunstancias que, según analistas, obligan a tomar con precaución cualquier supuesto reconocimiento de culpabilidad. No obstante, la actitud desafiante de Lemeshchenko resultó inusual para casos similares, y tanto miembros de la federación de powerlifting como antiguos entrenadores reconocieron que no les sorprendería que hubiera tomado parte activa en acciones clandestinas. “Era muy pro-ucraniana, incluso más que algunos ucranianos; fuerte como una roca”, afirmó Chernyshov.

El antiguo entrenador Pavlenko recordó la sorpresa generalizada por el caso: “Nadie se lo esperaba. Al principio pensé que era una trampa rusa, pero ahora no estoy tan seguro”; y añadió que su perspectiva sobre el caso cambió progresivamente al conocer más detalles.

Fuentes rusas han sostenido que el pasaporte ruso de Lemeshchenko habría permitido eludir los sistemas de control y filtrado aplicados por Moscú a ciudadanos ucranianos que intentan ingresar al país. “No soy ciudadana del país por el cual decidí luchar, pero considero Ucrania mi casa. Amo este país, amo Járkov”, afirmó Lemeshchenko al tribunal.

Un ataque anterior atribuido a operaciones ucranianas se cobró la vida de un general ruso responsable de una unidad de armas químicas, que murió por la explosión de una scooter cuando salía de su edificio, según información difundida en medios internacionales.

Temas Relacionados

Yulia LemeshchenkoRusiaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Wall Street registra fuertes alzas impulsadas por las petroleras tras la captura de Maduro en Venezuela

El S&P 500 subía 0,8% y el Dow Jones avanzaba 1,4%. Chevron ganaba 5% y Exxon Mobil 2% ante el plan de Trump para que empresas estadounidenses reconstruyan la industria petrolera venezolana

Wall Street registra fuertes alzas

La policía suiza identificó a las 116 personas heridas en el mortal incendio de un bar en Año Nuevo

Las autoridades confirmaron el número total de lesionados tras descartar tres casos previamente mal registrados, e informaron que la mayoría de ellos continúan ingresados en hospitales tras el siniestro en Crans-Montana

La policía suiza identificó a

Un tribunal francés condenó a 10 personas por acosar a Brigitte Macron con rumores falsos sobre su género

Los acusados difundieron afirmaciones de que la primera dama nació hombre y compararon su diferencia de edad con el presidente con pedofilia. Las penas van desde cuatro hasta ocho meses de prisión

Un tribunal francés condenó a

El líder supremo de Irán diseñó un plan de escape a Moscú ante el avance de las protestas

Ali Khamenei habría preparado la evacuación junto a una veintena de allegados, incluido su hijo Mojtaba, designado como sucesor. El plan, revelado por un informe de Inteligencia, contempla activos y propiedades acumuladas en el extranjero

El líder supremo de Irán

Trump aseguró que el régimen cubano enfrenta su mayor crisis tras el derrocamiento de Maduro: “Está listo para caer”

El presidente estadounidense sostuvo que la dictadura de Díaz-Canel enfrenta una crisis económica severa por la pérdida del petróleo venezolano y descartó una intervención militar directa en la isla

Trump aseguró que el régimen
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum explica por qué Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

La mina de sal de Rumanía que es de las más impresionantes de Europa: galerías subterráneas, salones de 50 metros de altura y propiedades terapéuticas

Horror en Santa Fe: una patota le desfiguró el rostro a cuchillazos a una chica de 15 años y detuvieron a dos menores

Los pagos millonarios en dólares de la empresa de Faroni a la firma del avión en el que voló “Chiqui” Tapia

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero 2026

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La SERVEI destaca el papel de la radiología intervencionista para salvar el útero tras una hemorragia posparto

Los Reyes dan comienzo mañana a su agenda institucional de 2026 presidiendo la tradicional Pascua Militar

Anker amplía su ecosistema eufy con nuevos timbres y cámaras de seguridad inteligentes, además del cuidado del bebé

Phillips 66 compra la refinería inglesa Lindsey, pero descarta su reapertura por falta de viabilidad

Soundcore presenta los primeros auriculares que combinan oído abierto y ANC, AeroFit 2 Pro, entre sus novedades del CES

ENTRETENIMIENTO

Hannah Montana cumple 20 años:

Hannah Montana cumple 20 años: Miley Cyrus y Disney preparan una celebración que hará historia

El actor que conquistó a Stephen King con su autenticidad

John C. Reilly sorprende como Buffalo Bill en el neowestern que reinventa el género

De Adam Sandler a Dwayne Johnson: 7 figuras del cine hablaron sobre riesgo, rechazo y transformación actoral

Entre la fama y la rutina cotidiana: la vida de Owen Cooper tras “Adolescencia”