El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Gato de bombeo de petróleo crudo en la Cuenca Pérmica, en el condado de Loving, Texas, EE. UU. REUTERS/Angus Mordant

El precio del petróleo WTI registró un alza del 1,7% hasta situarse en 58,32 dólares el barril en la primera jornada bursátil tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas. La sesión estuvo marcada por una marcada volatilidad: los precios se dispararon inicialmente tras la operación militar estadounidense, pero retrocedieron al surgir expectativas de que Venezuela podría incrementar su producción y contribuir a un exceso de oferta global. Posteriormente, el mercado corrigió esta percepción, impulsando una nueva subida al entender que el país sudamericano carece de capacidad inmediata para aumentar el suministro, incluso tras las promesas de inversión formuladas por Donald Trump.

Las principales compañías petroleras experimentaron fuertes avances en la bolsa. Chevron subió más del 5%, liderando un repunte que llevó al Dow Jones a alcanzar un máximo histórico de 48.977,8 puntos, un incremento del 1,2%. Halliburton avanzó un 7,8%, mientras que ConocoPhillips y ExxonMobil también cerraron en positivo, de acuerdo con los reportes de Reuters.

La reacción alcista no se limitó al sector energético. El índice FTSE 100 de Londres superó por primera vez el umbral de los 10.000 puntos. En paralelo, activos considerados refugio como oro y plata aumentaron de valor, reflejando la percepción de un mayor riesgo geopolítico tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles según la OPEP, pero su producción actual, lastrada por años de sanciones y falta de inversión, se encuentra por debajo del millón de barriles diarios. Analistas consultados por Reuters y AFP coinciden en que el impacto inmediato de la detención de Maduro y la promesa de inversiones estadounidenses será limitado: Jorge León, responsable de análisis geopolítico en Rystad Energy, señaló a AFP que el país solo podría duplicar su producción hasta los dos millones de barriles diarios en un plazo de cinco a siete años, aun contando con inyecciones de capital y el levantamiento de restricciones.

En rueda de prensa, Donald Trump aseguró que su administración canalizará “miles de millones de dólares” hacia la recuperación de la infraestructura petrolera venezolana y confirmó la intención de levantar sanciones, lo que permitiría reanudar la exportación. El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que uno de los objetivos inmediatos será el refinado del crudo pesado venezolano en refinerías estadounidenses, una estrategia que, según fuentes de Político, incluiría la devolución de activos confiscados a petroleras norteamericanas si estas participan de la reactivación industrial.

Tanques de almacenamiento de petróleo crudo. REUTERS/Nick Oxford

Distintos expertos del sector, como Phillippe Waechter, economista jefe de Ostrum (Natixis IM), advirtieron en Reuters que la relevancia de Venezuela como alternativa de suministro para Estados Unidos podría incrementarse ante el estancamiento de la producción de esquisto, aunque recalcan que la recuperación de la industria venezolana está condicionada por factores de tipo político y económico que exceden el corto plazo.

La dimensión política y geopolítica del nuevo escenario quedó reflejada en las declaraciones de Marco Rubio, quien explicó que la administración estadounidense buscará aprovechar el crudo venezolano para refinarlo en instalaciones de Estados Unidos, una medida que podría modificar la estructura de precios y flujos en el mercado internacional. Según fuentes citadas por Político, el Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido a las petroleras norteamericanas la posibilidad de recuperar activos previamente nacionalizados en Venezuela, siempre que participen en la reactivación de la industria local.

Analistas consultados por Reuters y EFE alertaron que la incertidumbre política sigue siendo un factor determinante: la transición en Venezuela y la gestión directa por parte de Washington podrían enfrentar resistencias internas y externas, lo que introduce nuevos riesgos en torno a la estabilidad de la oferta petrolera mundial.

(Con información de AFP, Reuters y EFE)