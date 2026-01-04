Un militar ucraniano resultó herido tras la explosión de un coche bomba en Kiev (FISCALÍA DE KIEV / TELEGRAM)

Un militar ucraniano resultó herido este domingo por la explosión de un coche bomba en la capital del país, Kiev, que la Policía investiga ya como un atentado terrorista.

El vehículo hizo explosión en el barrio de Oblonski cuando el militar abrió el maletero de su automóvil, de acuerdo con responsables de la investigación en su cuenta de Telegram.

“Se ha iniciado una investigación preliminar sobre la explosión, tipificada en el apartado 1 del artículo 258 del Código Penal de Ucrania, que se considera acto terrorista, es decir, la comisión de una explosión u otras acciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”, dijo la Fiscalía.

Nuevos ataques

Trabajadores instalan redes en la fachada de una guardería para protegerla de los ataques de drones ucranianos en medio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en Bélgorod, Rusia, el 26 de agosto de 2025 (REUTERS/Anton Vergun)

Entretanto, una persona murió y otras dos resultaron heridas cuando un avión no tripulado ucraniano impactó un automóvil en la región fronteriza rusa de Belgorod, dijeron el domingo funcionarios locales, antes de las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de casi cuatro años en París esta semana.

El gobernador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informó que entre los heridos había un niño pequeño.

En Ucrania, tres personas resultaron heridas en la región de Kharkiv en ataques con drones entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, informó el Servicio de Emergencias Estatal del país.

Mientras tanto, el número de muertos por un ataque con misiles rusos en la ciudad de Kharkiv el viernes aumentó a cuatro cuando se encontraron otros dos cuerpos bajo los escombros de un edificio, escribió el domingo el jefe regional, Oleh Syniehubov, en Telegram.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Los últimos ataques se produjeron después de que asesores de seguridad nacional de Europa y otros aliados visitaran Kiev el sábado para discutir garantías de seguridad y apoyo económico, mientras se intensifica el impulso diplomático liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente Volodimir Zelensky, preparándose para viajar a París para una reunión con socios, dijo el sábado que el trabajo sobre las propuestas de paz podría ahora acelerarse ya que Ucrania ha compartido todos los documentos en discusión con los 18 asesores de seguridad nacional, incluidos aquellos sobre garantías de seguridad.

Dijo que representantes del Estado Mayor y del sector militar de Ucrania se reunirían el lunes en París, seguido de una reunión de líderes europeos el martes, donde expresó su esperanza de que se ultimaran los documentos sobre garantías de seguridad. Añadió que también se reunirían con representantes estadounidenses en París.

(con información de EP y AP)