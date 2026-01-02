Mundo

Volodimir Zelensky nombró como jefe de su gabinete a Kiril Budanov, responsable de la inteligencia militar ucraniana

La decisión del mandatario llegó tras la renuncia de Andrí Yermak, quien fue objeto de registros por parte de las autoridades anticorrupción

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, nombró como jefe de su gabinete a Kiril Budanov, responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa.

La decisión del mandatario llegó tras la renuncia de Andrí Yermak, anterior jefe de gabinete, ocurrida el 28 de noviembre, día en que fue objeto de registros por parte de las autoridades anticorrupción.

El comunicado del jefe de Estado plasmó la importancia de reforzar el enfoque en seguridad nacional, desarrollo de las fuerzas de defensa y la diplomacia en un contexto de guerra con Rusia.

Zelensky subrayó la “especial experiencia” de Budanov en áreas estratégicas, señalando la necesidad de que Ucrania se centre en asuntos de seguridad y diplomacia; y en robustecer la defensa del Estado. Aunque el nombramiento no ha sido formalizado oficialmente, el presidente ha encargado a Budanov, junto a los principales responsables de seguridad nacional, actualizar y presentar la estrategia de defensa nacional.

La dimisión de Yermak se produjo tras el registro de su oficina y vivienda, en el marco de una investigación en curso por parte de las autoridades anticorrupción. Este episodio marca un cambio de rumbo en el círculo presidencial, con el desplazamiento de una figura que había ocupado un lugar central desde el inicio de la guerra.

Budanov, de 39 años, lidera la inteligencia militar de Ucrania desde 2020. La GUR ostenta reputación de ser una de las instituciones más competentes del país tras la invasión rusa, según evaluaciones recientes. La trayectoria de Budanov lo posiciona como un perfil altamente cualificado para afrontar los desafíos en materia de defensa y seguridad estatal.

Las nuevas prioridades establecidas por la Oficina de la Presidencia incluyen tareas clave en materia de seguridad, el crecimiento de las Fuerzas de Defensa y el papel diplomático, en línea con los actuales retos del país.

Durante el periodo de guerra, Yermak llegó a ser considerado la figura política nacional con mayor influencia tras el propio presidente, asumiendo papeles de representación y peso internacional dentro de la administración ucraniana.

Kiril Budanov

