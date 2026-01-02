Tras los ejercicios militares en el estrecho, el régimen chino exigió a Taiwán avanzar hacia la “reunificación nacional”

El jefe de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh), Song Tao, en una fotografía de archivo (EFE/Fred Dufour)

El director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado del régimen chino, Song Tao, hizo este viernes un llamado a Taipéi para avanzar hacia la “reunificación nacional” entre China y Taiwán mediante el diálogo, en un contexto marcado por el aumento de tensiones tras las recientes maniobras militares de Beijing cerca de la isla.

“Estamos dispuestos a dialogar y consultar con partidos políticos, organizaciones y personas de todos los ámbitos de la sociedad taiwanesa sobre las relaciones entre ambos lados del Estrecho y la reunificación nacional, sobre la base del principio de una sola China y el Consenso de 1992”, afirmó el funcionario en un mensaje de Año Nuevo difundido por la agencia Xinhua.

Song destacó avances en las relaciones durante 2025 al señalar un incremento en las visitas de taiwaneses a China continental. A su vez, aseguró que existe una igualdad de trato para residentes y empresas de la isla en el continente.

El alto funcionario del régimen reafirmó la soberanía china sobre Taiwán y exhortó a las autoridades taiwanesas a asumir “responsabilidades históricas” para oponerse al secesionismo y trabajar por la reunificación.

Las recientes maniobras militares de China alrededor de Taiwán han incrementado la tensión en el Estrecho, según denunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que pidió a Beijing “cesar su presión militar” y adoptar una actitud moderada. Los ejercicios incluyeron lanzamientos de misiles y el despliegue de aviones de combate, buques de guerra y patrulleras en torno a la isla.

Equipo militar de las fuerzas terrestres participa en ejercicios de fuego real de largo alcance dirigidos a aguas al sur de Taiwán (REUTERS)

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado que “las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región aumentan las tensiones de forma innecesaria”. El vocero instó a “entablar un diálogo constructivo” y reiteró el respaldo de Washington a la estabilidad regional.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump minimizó el riesgo de una escalada mayor. En declaraciones a la prensa, Trump sostuvo: “Tengo una excelente relación con el presidente Xi. Y no me ha dicho nada al respecto”. Consultado sobre la posibilidad de una invasión china, manifestó: “No creo que vaya a hacerlo”, aludiendo a que “llevan 20 años realizando ejercicios navales en esa zona”. “Ahora la gente lo interpreta de forma un poco diferente”. sostuvo.

Mientras tanto, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, reafirmó este jueves la determinación de la isla para defender su soberanía y fortalecer su defensa ante la creciente presión militar china.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, posa para una foto después de inspeccionar a los reservistas que operan un dron Hummer 2 de fabricación taiwanesa (REUTERS/Ann Wang)

En su mensaje de Año Nuevo, el mandatario subrayó que la comunidad internacional observa si el pueblo taiwanés dispone de la resolución necesaria para protegerse, en un contexto marcado por maniobras militares chinas en las que se dispararon cohetes hacia la isla.

“Como presidente, mi postura siempre ha sido clara: defender con determinación la soberanía nacional y reforzar la defensa nacional”, declaró Ching-te, en referencia a los ejercicios militares chinos que, según él, identificaron las capacidades recientemente adquiridas por Taiwán como un “adversario hipotético”.

El presidente taiwanés insistió en la necesidad de aumentar las adquisiciones en defensa e instó a los partidos de oposición a respaldar el incremento del presupuesto militar en 40.000 millones de dólares, actualmente bloqueado en el parlamento controlado por la oposición.

Consultado sobre un informe estadounidense que sostiene que China busca estar preparada para ganar un conflicto por Taiwán en 2027, el mandatario aseguró desde Taipéi: “Si China puede alcanzar sus objetivos en el plazo previsto es una cosa”. Lai agregó que el año 2026 será crucial para Taiwán y enfatizó la importancia de prepararse para el peor escenario posible, aunque manteniendo la esperanza de lograr el mejor resultado.

(Con información de Europa Press)