Los cambios del mundo laboral en los próximos 20 años: el liderazgo del futuro combinará inteligencia emocional y habilidades tecnológicas

Durante los próximos veinte años, la inteligencia artificial, cambios demográficos y nuevas formas de organización transformarán completamente la manera en que las personas trabajan y las empresas gestionan el talento, según el análisis de cinco especialistas en recursos humanos y transformación organizacional consultados por The Wall Street Journal.

El epicentro de esta transformación será la integración de tecnologías de medición y análisis de datos en tiempo real, impulsadas por IA. Cara Brennan Allamano, ex directiva de Lattice y cofundadora de People Tech Partners, explicó que “en vez de depender sólo de encuestas o datos autoinformados, veremos señales en tiempo real a lo largo de la experiencia del empleado”, lo que permitirá comprender con precisión aspectos como los horarios de máxima productividad y los patrones de colaboración más efectivos.

Allamano anticipó que, al analizar datos de rendimiento y bienestar, los sistemas inteligentes podrán alinear flujos de trabajo con el ritmo natural de cada trabajador, generando colaboraciones de alto impacto. No obstante, advirtió que la gobernanza de la IA y la protección de la privacidad serán tareas claves para los responsables de recursos humanos en esta nueva etapa.

Al mismo tiempo, la fuerza laboral disminuirá considerablemente en regiones como Europa, Japón y Estados Unidos. Peter Fasolo, antiguo vicepresidente ejecutivo de Johnson & Johnson y director del Human Resource Policy Institute en la Universidad de Boston, remarcó que “habrá menos trabajadores disponibles y el cambio demográfico será profundo”.

Fasolo auguró una mayor inversión en educación vocacional y formación basada en habilidades más que en credenciales académicas, y previó que las empresas se convertirán en verdaderas aulas, apostando por el desarrollo continuo de sus empleados para asegurar su competitividad profesional. “Las compañías que busquen relaciones sostenibles con sus empleados deberán adoptar un modelo de inversión, y no uno meramente transaccional”, enfatizó.

El vínculo entre personas y tecnología se volverá inseparable, modificando no solo las tareas cotidianas, sino la estructura misma de las organizaciones. Alan Guarino, vicepresidente de Korn Ferry, sostuvo que “el lugar de trabajo será irreconocible, con empleados y sistemas inteligentes trabajando como un solo equipo”.

Según su perspectiva, la IA asumirá tareas y puestos completos, pero permitirá a los humanos concentrarse en decisiones críticas y creativas. Guarino también proyectó que los niveles intermedios de gestión podrían desaparecer, mientras que el liderazgo se enfocará en conducir equipos mixtos de personas y máquinas inteligentes. Pese a la digitalización creciente, Guarino destacó que el “contacto cara a cara no solo será indispensable, sino invaluable”, y subrayó que la inteligencia emocional, combinada con habilidades tecnológicas, distinguirá a los líderes del futuro.

Por otro lado, el auge del trabajo independiente y la economía gig cobrará una relevancia inédita gracias a los avances en computación cuántica y el acceso democratizado a herramientas de IA. Ravin Jesuthasan, socio senior de Mercer, señaló que los contratistas independientes podrán ofrecer mayor valor que nunca, ya que “el talento frecuentemente accede a herramientas más poderosas fuera de las empresas y suele dominarlas mejor”.

Jesuthasan ejemplificó que, mientras los empleados de grandes corporaciones pueden verse limitados a plataformas como Microsoft Copilot, los trabajadores autónomos podrán emplear suites completas de OpenAI, Google o Anthropic para maximizar su productividad.

La demanda de roles generalistas y habilidades de conexión transversal también se intensificará. Gaurav Gupta, director de investigación en Kotter International, explicó que “el trabajo migrará hacia roles generalistas que valoren la capacidad de establecer conexiones y resolver problemas de manera creativa”.

Gupta anticipó una reducción de puestos enfocados en planificación y análisis estratégico, en favor de nuevas posiciones orientadas a la agilidad, modelado de escenarios y activación de cambios. Según su visión, la formación en liderazgo se extenderá a todos los niveles, habilitando así una acción rápida y descentralizada en organizaciones sometidas a cambios constantes.

De este modo, la próxima década y media estará marcada por un entorno laboral regido por datos en tiempo real, una fuerza de trabajo más escasa y diversa, estructuras menos jerárquicas, el empoderamiento de los trabajadores independientes y un énfasis renovado en habilidades generalistas y liderazgo colectivo.