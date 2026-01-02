Disturbios y fuego frente a una comisaría en el marco de las protestas más intensas en Irán en tres años: “Pahlavi regresará”

Tras incendiar un automóvil volcado, vecinos de Lorestan pidieron el regreso del sha Reza Pahlavi

Un video difundido por la agencia Reuters este viernes mostró un auto volcado y varios incendios mientras manifestantes coreaban consignas frente a una comisaría de policía en la ciudad de Azna, provincia de Lorestán, en el marco de las mayores protestas en Irán en los últimos tres años.

Las imágenes, grabadas en formato vertical y durante la noche, capturan a decenas de personas reunidas en la vía pública, donde se observan llamas y vehículos dañados.

Según informó la agencia de noticias, el registro fue geolocalizado a partir de la comparación de edificios, el trazado de las carreteras y el alumbrado público con imágenes satelitales, lo que permitió confirmar que los hechos ocurrieron junto a una estación policial en Azna.

La agencia estatal iraní Fars reportó que personas identificadas como “alborotadores” ingresaron a la sede policial cerca de las 18:00 hora local del jueves 1 de enero, aunque la fecha exacta del video no ha sido verificada de manera independiente. Reuters añadió que otros videos publicados el mismo día muestran escenas similares en el mismo emplazamiento.

Un auto volcado y fuego alrededor en Azna, Irán (Redes sociales/vía REUTERS)

De acuerdo con los testimonios recogidos en las grabaciones, los manifestantes coreaban consignas como: “Desvergonzados, desvergonzados” y “Esta es la última batalla. Pahlavi regresará”, en referencia a Reza Pahlavi, el último sha de Irán.

Pahlavi permanece exiliado desde hace más de cuatro décadas, tras el derrocamiento de su padre, el sha respaldado por Estados Unidos, durante la Revolución Islámica de 1979 que estableció el régimen clerical bajo el liderazgo del ayatollah Ruhollah Jomeini.

Las protestas, que según Reuters constituyen las más grandes en tres años, comenzaron tras el descontento de comerciantes y ciudadanos frente a la severa caída de la moneda nacional y el rápido aumento de los precios.

Las movilizaciones, que se extendieron a lo largo del país desde el domingo pasado, derivaron en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, marcando una escalada en la tensión social que dejó al menos siete muertos y más de 25 heridos.

Protestas en Lordegan, en el interior de Irán.

Este jueves se reportaron conflictos en las movilizaciones en varias ciudades medianas y rurales. En Lordegan, dos civiles murieron, informó la agencia Fars, que también mencionó enfrentamientos, actos vandálicos y la detención de varias personas.

La mencionada Azna, localidad de la provincia de Lorestán, también fue protagonista este jueves por los conflictos internos del país. En la ciudad, otras tres personas murieron en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En Kuhdasht, un miembro de las fuerzas de seguridad murió durante los disturbios. El fallecido, de 21 años y miembro del Basij —milicia paramilitar ligada a los Guardianes de la Revolución—, “defendía el orden público”, según la televisión estatal, que también reportó 13 policías heridos por pedradas.

Irán atraviesa desde hace años una escalada de precios de productos básicos y una crónica devaluación de su moneda. En diciembre, la inflación anual alcanzó el 52%, según el Centro de Estadísticas nacional.