Mundo

Disturbios y fuego frente a una comisaría en el marco de las protestas más intensas en Irán en tres años: “Pahlavi regresará”

Las movilizaciones, impulsadas por la crisis económica y la caída de la moneda nacional, piden el regreso del sha depuesto por la revolución islámica en 1979. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron al menos siete muertos hasta el momento

Guardar
Tras incendiar un automóvil volcado, vecinos de Lorestan pidieron el regreso del sha Reza Pahlavi

Un video difundido por la agencia Reuters este viernes mostró un auto volcado y varios incendios mientras manifestantes coreaban consignas frente a una comisaría de policía en la ciudad de Azna, provincia de Lorestán, en el marco de las mayores protestas en Irán en los últimos tres años.

Las imágenes, grabadas en formato vertical y durante la noche, capturan a decenas de personas reunidas en la vía pública, donde se observan llamas y vehículos dañados.

Según informó la agencia de noticias, el registro fue geolocalizado a partir de la comparación de edificios, el trazado de las carreteras y el alumbrado público con imágenes satelitales, lo que permitió confirmar que los hechos ocurrieron junto a una estación policial en Azna.

La agencia estatal iraní Fars reportó que personas identificadas como “alborotadores” ingresaron a la sede policial cerca de las 18:00 hora local del jueves 1 de enero, aunque la fecha exacta del video no ha sido verificada de manera independiente. Reuters añadió que otros videos publicados el mismo día muestran escenas similares en el mismo emplazamiento.

Un auto volcado y fuego
Un auto volcado y fuego alrededor en Azna, Irán (Redes sociales/vía REUTERS)

De acuerdo con los testimonios recogidos en las grabaciones, los manifestantes coreaban consignas como: “Desvergonzados, desvergonzados” y “Esta es la última batalla. Pahlavi regresará”, en referencia a Reza Pahlavi, el último sha de Irán.

Pahlavi permanece exiliado desde hace más de cuatro décadas, tras el derrocamiento de su padre, el sha respaldado por Estados Unidos, durante la Revolución Islámica de 1979 que estableció el régimen clerical bajo el liderazgo del ayatollah Ruhollah Jomeini.

Las protestas, que según Reuters constituyen las más grandes en tres años, comenzaron tras el descontento de comerciantes y ciudadanos frente a la severa caída de la moneda nacional y el rápido aumento de los precios.

Las movilizaciones, que se extendieron a lo largo del país desde el domingo pasado, derivaron en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, marcando una escalada en la tensión social que dejó al menos siete muertos y más de 25 heridos.

Protestas en Lordegan, en el interior de Irán.

Este jueves se reportaron conflictos en las movilizaciones en varias ciudades medianas y rurales. En Lordegan, dos civiles murieron, informó la agencia Fars, que también mencionó enfrentamientos, actos vandálicos y la detención de varias personas.

La mencionada Azna, localidad de la provincia de Lorestán, también fue protagonista este jueves por los conflictos internos del país. En la ciudad, otras tres personas murieron en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En Kuhdasht, un miembro de las fuerzas de seguridad murió durante los disturbios. El fallecido, de 21 años y miembro del Basij —milicia paramilitar ligada a los Guardianes de la Revolución—, “defendía el orden público”, según la televisión estatal, que también reportó 13 policías heridos por pedradas.

Irán atraviesa desde hace años una escalada de precios de productos básicos y una crónica devaluación de su moneda. En diciembre, la inflación anual alcanzó el 52%, según el Centro de Estadísticas nacional.

Temas Relacionados

Iránmanifestaciones en IránviolenciaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Más combates en Yemen: nuevos ataques aéreos de Arabia Saudí contra separatistas en el sur del país

El campamento de Al-Khasah fue escenario de una serie de incursiones aéreas durante la madrugada de este viernes, mientras las aumentan las tensiones entre facciones rivales respaldadas por Riad y Emiratos Árabes Unidos

Más combates en Yemen: nuevos

Entró en vigor el nuevo código penal de Indonesia que castiga con cárcel el sexo extramarital y la difusión de noticias falsas

La reforma provocó preocupación en organismos internacionales y defensores de derechos civiles

Entró en vigor el nuevo

En medio de la polémica por el caso de George Clooney, Francia endureció sus condiciones para obtener la residencia

Los requisitos ahora incluyen aprobar dos exámenes exigentes del idioma francés, que el actor confesó no dominar en absoluto. Pero el gobierno dijo que su nacionalización es “una gran oportunidad” para el país

En medio de la polémica

La máquina de guerra rusa que explota a sus propios soldados: “Son hombres lobo con charreteras”

Las denuncias se multiplican tanto como los abusos. Uniformados heridos son obligados a volver al frente para combatir contra Ucrania. Las denuncias fueron documentadas

La máquina de guerra rusa

Al menos 80 personas heridas por el incendio en Suiza están en estado crítico

Matthias Reynard, presidente del gobierno del Valais, dio un nuevo balance sobre la evolución de los pacientes ingresados en los hospitales tras la tragedia de Año Nuevo en el bar Le Constellation de Crans-Montana

Al menos 80 personas heridas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las navidades y cómo reducir el riesgo

Un empleado de Disney World resulta herido al tratar de parar la ‘bola de Indiana Jones’, de 180 kilos, antes de que se estrellara contra el público

Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes serán los primeros adultos mayores en recibir el pago con aumento?

Receta de strogonoff de champiñones, un guiso reconfortante con una salsa muy cremosa

INFOBAE AMÉRICA
Adiós a ‘Stranger Things’: cinco

Adiós a ‘Stranger Things’: cinco series y películas que ver tras el final de la serie

Uganda acusa de divulgar datos de votantes ilegalmente a una destacada activista detenida

Elemento pirotécnico y escalera estrecha, principales pistas de tragedia en Suiza

La etíope Mekedes Alemeshete defenderá su título en la Noche de San Antón de Jaén (España)

El BOE publica la composición y las funciones del Comité de Integridad y Antifraude del Ministerio de Sanidad

ENTRETENIMIENTO

En medio de la polémica

En medio de la polémica por el caso de George Clooney, Francia endureció sus condiciones para obtener la residencia

La hija del actor Tommy Lee Jones, de 34 años, es encontrada muerta en un hotel el día de Año Nuevo

Los tres conflictos más icónicos de una estrella del rock que sacudieron la historia de la música

“La mejor película que nunca hice”, la revelación de James Cameron sobre un proyecto que cambió su historia en Hollywood

“Jamás había sentido tanto miedo ante un personaje”, confiesa Laura Dern sobre su primer protagónico