Crisis en Irán: el quinto día de protestas contra el régimen dejó 30 detenidos y un saldo de 7 muertos y más de 25 heridos

Una nueva ola de manifestaciones en el país se vivió después de días de tensión social en diferentes localidades, donde los ciudadanos exigieron soluciones a los problemas económicos

Al menos siete personas murieron en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en Irán, según informaron medios locales este jueves, en el contexto de las protestas contra el régimen por el costo de vida.

Este jueves se reportaron conflictos en las movilizaciones en varias ciudades medianas y rurales. En Lordegan, dos civiles murieron, informó la agencia Fars, que también mencionó enfrentamientos, actos vandálicos y la detención de varias personas.

Azna, localidad de la provincia de Lorestán, también fue protagonista este jueves por los conflictos internos del país. En la ciudad, otras tres personas murieron en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Según el medio, “un grupo de alborotadores aprovechó una protesta (…) para atacar una comisaría de policía. Tres personas murieron y otras 17 resultaron heridas en los enfrentamientos”.

En Kuhdasht , un miembro de las fuerzas de seguridad murió durante los disturbios. El fallecido, de 21 años y miembro del Basij —milicia paramilitar ligada a los Guardianes de la Revolución—, “defendía el orden público”, según la televisión estatal, que también reportó 13 policías heridos por pedradas.

Las movilizaciones comenzaron el domingo en Teherán, donde comerciantes cerraron sus tiendas en rechazo a la inflación, la devaluación de la moneda y el estancamiento económico, antes de extenderse a universidades y otras regiones del país. Irán atraviesa desde hace años una escalada de precios de productos básicos y una crónica devaluación de su moneda. En diciembre, la inflación anual alcanzó el 52%, según el Centro de Estadísticas nacional.

Protestas en Lordegan, en el interior de Irán

Por ahora, las protestas recientes en Irán no han alcanzado la magnitud de las grandes manifestaciones que sacudieron al país a finales de 2022 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven privada de su libertad por presunta infracción del código de vestimenta. Aquella ola de indignación dejó cientos de muertos.

En respuesta a la nueva movilización social, el presidente Masud Pezeshkian advirtió este jueves a su gobierno: “Desde un punto de vista islámico (...), si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno”.

Las autoridades procuraron transmitir mensajes tranquilizadores, reconociendo las “demandas legítimas” de la población ante las crecientes dificultades económicas .

El fiscal general de la República Islámica, Mohammad Movahedi-Azad, advirtió que “cualquier intento” de convertir las protestas en un “instrumento de inseguridad, de destrucción de bienes públicos o de puesta en marcha de escenarios concebidos en el extranjero será inevitablemente seguido de una respuesta (...) firme”, según declaraciones recogidas por la televisión estatal.

Una nueva movilización contra el régimen de Irán dejó 6 muertos (Europa Press)

La agencia de prensa Tasnim informó el jueves que 30 personas fueron identificadas y detenidas en el distrito de Malard, al oeste de Teherán, por “perturbar el orden público”. El miércoles, la misma agencia indicó que otras siete personas habían sido arrestadas por supuestamente pertenecer a “grupos hostiles a la República Islámica radicados en Estados Unidos y en Europa”.

En el plano económico, el rial ha perdido más de un tercio de su valor frente al dólar en el último año, mientras la hiperinflación de dos dígitos continúa erosionando el poder adquisitivo de la población iraní.

(Con información de AFP)

