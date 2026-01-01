Mundo

Los videos del incendio durante una fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí en Suiza

El inicio del año en el país europeo se vio marcado por una tragedia en el bar Le Constellation. La Policía descartó un atentado

Decenas de personas murieron en una estación de esquí suiza

Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana ha causado “decenas de muertos” y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais.

Las autoridades cantonales compartieron en una conferencia de prensa las primeras informaciones que han podido corroborarse en torno a esta tragedia, ocurrida en un local muy popular entre los jóvenes en esta localidad, que está entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza.

A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.

La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas”, indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.

Decenas de personas murieron en una estación de esquí suiza 1

Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó alrededor de las 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

Las autoridades han indicado igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.

Incendio en una estación de esquí de Suiza

“En vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero”, dijo Gisler a la agencia de noticias EFE.

Los heridos han sido trasladados a diversos hospitales y los más graves al Hospital de Sion, capital del cantón de Valais, donde las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están repletas, indicó el responsable cantonal de Sanidad, Mathias Reynard.

Asimismo, se ha creado una célula de acogida para ofrecer apoyo psicológico a las familias y testigos del drama.

Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo en Suiza

Las autoridades se han negado a especular sobre las razones del incendio a la espera de tener información fidedigna y tampoco han respondido a preguntas acerca de si el local cumplía con las medidas de seguridad legales.

Parte del interior del local
Parte del interior del local tras el incendio (Valais Canton Police/Handout via REUTERS)

Según residentes entrevistados por EFE, el bar “Le Constellation” se encontraba ubicado en una suerte de subsuelo y se accedía por una escalera, lo que puede haber hecho difícil que las víctimas escaparan.

Ante esta tragedia se movilizaron más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y 150 personas, entre bomberos, rescatistas y otras profesiones vitales.

