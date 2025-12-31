El secretario de Estado de EEUU habló con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos sobre el nuevo conflicto de Yemen (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo este martes conversaciones telefónicas con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, y de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdullah bin Zayed Al Nahyan, para abordar la situación en Yemen, en un contexto marcado por un ataque saudí contra separatistas del sur y la posterior decisión emiratí de retirar a sus fuerzas del país.

Según informó el Departamento de Estado, Rubio dialogó con su par saudí sobre la evolución de la crisis y las implicancias regionales del episodio. “El secretario Rubio conversó con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, sobre las tensiones actuales en Yemen y ambos abordaron cuestiones que afectan la seguridad y la estabilidad regional”, señaló el vice portavoz del organismo, Tommy Piggot, en un breve comunicado oficial que no ofreció más detalles.

En una llamada separada, Rubio habló con el canciller emiratí para tratar la estabilidad de Medio Oriente. De acuerdo con el Departamento de Estado, el intercambio también giró en torno a Yemen, en un momento de fricciones entre aliados clave de Washington en el Golfo.

Las cancillerías de Arabia Saudí y de EAU confirmaron las conversaciones a través de mensajes publicados en la red social X, aunque sin precisar el contenido específico de los diálogos sobre la crisis yemení. La diplomacia emiratí añadió que en la llamada con Rubio también se abordó “la situación en la Franja de Gaza”.

Las gestiones diplomáticas se produjeron horas después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí, de la que forma parte EAU, lanzara un ataque contra un cargamento que, según el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, contenía armas, vehículos de combate y equipo militar en manos de los separatistas del sur. De acuerdo con el Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP), ese material llegó a Yemen procedente de Emiratos.

El humo se eleva tras un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí, que tenía como objetivo lo que describió como apoyo militar extranjero a los separatistas del sur respaldados por los Emiratos Árabes Unidos, en el puerto meridional de Mukalla, en Yemen (REUTERS)

Tras formular esa acusación, el CLP ordenó a todas las fuerzas emiratíes y a su personal abandonar el territorio yemení en un plazo de 24 horas. Emiratos rechazó cualquier apoyo a los secesionistas del sur, en particular al Consejo de Transición del Sur (CTS), pero anunció posteriormente que retiraría a sus efectivos del país, una decisión que, según Abu Dabi, buscó evitar una escalada de tensiones con Riad y con las autoridades yemeníes.

En ese contexto, EAU negó estar involucrado de manera activa en las ofensivas del CTS y rechazó que dos buques enviados desde el puerto emiratí de Fuyairá, cuya carga fue atacada por la coalición saudí, transportaran armas. Según Abu Dabi, las embarcaciones llevaban vehículos “que no estaban destinados a ninguna parte yemení, sino que fueron enviados para su uso por parte de las fuerzas emiratíes que operan en Yemen”.

Pese a esa aclaración, el Gobierno emiratí afirmó que actuaría con responsabilidad y “con la intención de evitar un aumento de las tensiones”, antes de aceptar la exigencia de retirada.

La jornada también mostró una intensa actividad diplomática regional. El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Arabia Saudí, Emiratos, Bahréin, Kuwait, Omán y Qatar, siguió de cerca los acontecimientos. El Ministerio de Exteriores de Qatar emitió un comunicado en el que reafirmó su “pleno apoyo” al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y destacó “la importancia de preservar la unidad e integridad territorial de Yemen”.

Combatientes separatistas del sur (REUTERS/Fawaz Salman/Foto de archivo)

Doha subrayó que la seguridad de Arabia Saudí y de los Estados miembros del CCG “es parte integral” de la seguridad de Qatar y evitó referirse de manera directa a las diferencias entre Riad y Abu Dabi. En ese sentido, la diplomacia qatarí agradeció “las declaraciones emitidas” por ambos países, al considerar que “reflejan el compromiso de priorizar los intereses de la región (y) fortalecer los principios de buena vecindad”.

Por su parte, Omán llamó a la distensión y al diálogo. En un comunicado, su Ministerio de Exteriores pidió que “todas las cuestiones se aborden mediante el diálogo, el consenso y el entendimiento constructivo”, en favor de la seguridad y los intereses de Yemen y del resto de los países de la región.

(Con información de EP y EFE)