Siria presentó una nueva moneda y anunció un período de transición para dejar atrás la libra del régimen depuesto de Al Assad

Siria presentó una nueva moneda y anunció una transición para dejar atrás la libra del régimen depuesto de Al Assad

El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, anunció este lunes la puesta en circulación de una nueva moneda nacional que reemplazará a la libra siria vigente desde la era del régimen depuesto de Bashar al Assad.

El cambio, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, marca el inicio de un período que las nuevas autoridades describen como “una nueva era” para el país, tras más de una década de conflicto y crisis económica.

Durante una ceremonia en el Palacio de Conferencias de Damasco, Al Sharaa presentó los nuevos billetes junto al gobernador del Banco Central, Abdelkader Husrieh, y destacó el carácter simbólico del rediseño.

“Esta moneda expresa una nueva identidad nacional y se aleja de la veneración individual”, afirmó el presidente, al tiempo que subrayó que el nuevo diseño incorpora elementos representativos de la cultura y los bienes tradicionales sirios como el trigo y las aceitunas.

El proceso de transición monetaria, según explicaron las autoridades, será gradual. El gobernador del Banco Central precisó que habrá un periodo de convivencia de 90 días durante el cual ambas monedas circularán simultáneamente. Este plazo podrá extenderse si es necesario y el cambio se realizará de manera gratuita, sin cobros para la población.

El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, y el jefe del Banco Central, Abdul Qadir al-Hasriya, muestran uno de los nuevos billetes del país durante la presentación oficial en Damasco (Bakr ALkasem / AFP)

“Trabajaremos para reemplazar todas las monedas antiguas por la nueva. No hay necesidad de insistir en el cambio, ya que esto podría perjudicar el tipo de cambio de la lira siria”, advirtió Al Sharaa, pidiendo evitar el pánico y las decisiones precipitadas.

El presidente sirio enfatizó que la sustitución de la moneda no implica automáticamente una mejora de la economía.

“Mejorar la economía depende de aumentar las tasas de producción y reducir las tasas de desempleo en Siria”, subrayó. Al Sharaa reconoció que la “fase de transición es sensible y delicada” y pidió a la ciudadanía adoptar “una estrategia tranquila” en el proceso de adopción de la nueva divisa, que se realizará conforme a un calendario específico establecido por el Banco Central.

La nueva lira siria ha sido diseñada tras meses de debate entre las autoridades de transición, que buscaban reflejar en la moneda los valores de una nación que pretende reconstruirse luego de años marcados por el conflicto, el aislamiento internacional y las sanciones.

Los billetes presentan motivos que, según Al Sharaa, “reviven la memoria histórica de los bienes que originalmente estaban disponibles en Siria”, en referencia a productos agrícolas y símbolos reconocidos del país.

La antigua libra siria, muy devaluada por la guerra civil y la inestabilidad económica, será retirada de circulación de manera progresiva. El gobierno de transición explicó que la decisión de sustituir la moneda es parte de una estrategia para facilitar las transacciones, disminuir la dependencia del dólar y reforzar la confianza en la economía nacional.

“El nuevo diseño de la moneda es una expresión de la nueva identidad nacional”, señaló Al Sharaa. “Facilitará las transacciones de compra y venta, reducirá la dependencia del dólar y aumentará la confianza en la economía siria a largo plazo”.

El anuncio se produce un año después de la caída del régimen de Bashar al Assad, que dejó a Siria enfrentando graves desafíos económicos y sociales. Las autoridades de transición trabajan en diversas fórmulas para la recuperación y la reconstrucción del país, mientras se levantan progresivamente las sanciones internacionales que habían sido impuestas durante el periodo anterior.

Al Sharaa instó a la población a no apresurarse ni entrar en pánico. “La transición es un proceso delicado”, explicó, e insistió en que el reemplazo de la moneda será ordenado y no afectará de inmediato el valor real del dinero en circulación. El presidente remarcó que el éxito de la nueva moneda dependerá de la capacidad del país para reactivar la producción interna y generar empleo, más allá de la simple sustitución de billetes.

El lanzamiento de la nueva lira siria representa un paso simbólico y operativo en los esfuerzos del gobierno de transición por consolidar una nueva etapa en la historia reciente del país. Las autoridades esperan que la medida contribuya a restaurar la estabilidad financiera y a fortalecer la identidad nacional, en el marco de un proceso más amplio de reconstrucción económica y social.

(Con información de EFE y Europa Press)