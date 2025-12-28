Mundo

Rusia amenazó con atacar tropas europeas si son desplegadas en Ucrania: “Serán un objetivo legítimo”

El canciller Sergei Lavrov acusó a los países aliados de Kiev de formar un “partido de la guerra” y alertó sobre las consecuencias del despliegue de efectivos. La advertencia coincide con la intensificación de ataques rusos contra ciudades ucranianas previo al encuentro Trump-Zelensky

Guardar
El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que cualquier contingente militar europeo en Ucrania será considerado un "objetivo legítimo" para las fuerzas rusas. En la imagen, Lavrov durante una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 23 de junio de 2025. (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió el sábado que cualquier contingente militar europeo desplegado en Ucrania será considerado un “objetivo legítimo” para las fuerzas armadas rusas, aumentando la tensión ante la posibilidad de que países aliados de Kiev envíen tropas como parte de garantías de seguridad postconflicto.

Las declaraciones de Lavrov, realizadas en una entrevista con la agencia estatal rusa TASS, responden a los rumores sobre el posible despliegue de la llamada Coalición de Voluntarios, un grupo de países aliados de Ucrania comprometidos a participar en una hipotética misión para garantizar la seguridad de Kiev tras un acuerdo de paz.

“Las ambiciones (de los políticos europeos) los ciegan: no solo no les importan los ucranianos, sino que tampoco parecen preocuparse por su propia población”, afirmó Lavrov. “Ya hemos declarado cientos de veces que, en tal caso, se convertirían en un objetivo legítimo para nuestras fuerzas armadas”.

Los países de la coalición han propuesto el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania para contribuir “a la regeneración de las tropas ucranianas, a la seguridad de sus cielos y a la protección de los mares, incluso operando dentro de Ucrania” como garantía de seguridad una vez finalice la guerra.

El presidente francés Emmanuel Macron
El presidente francés Emmanuel Macron participa en una reunión de la Coalición de Voluntarios por videoconferencia desde el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 11 de diciembre de 2025. Rusia advirtió que cualquier contingente militar de esta coalición desplegado en Ucrania será considerado un "objetivo legítimo". (Teresa Suarez/Pool vía REUTERS)

Lavrov calificó de “partido de la guerra” al grupo de países aliados de Ucrania, liderado por Reino Unido, Alemania, Francia y la propia Unión Europea, y denunció que su objetivo es “infligir una derrota estratégica a Rusia”, algo por lo que estarían “dispuestos a llegar hasta el final”.

El canciller ruso también acusó a los círculos gobernantes de la mayoría de los países europeos de exagerar la “amenaza rusa” y alimentar sentimientos rusófobos y militaristas en la sociedad. “Rusia nunca ha emprendido, por iniciativa propia, acciones hostiles contra sus vecinos europeos”, aseveró.

Las declaraciones llegaron pocas horas antes de la reunión programada para el domingo entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en Mar-a-Lago, Florida, donde tratarán los avances de los últimos meses en el posible borrador de paz. Trump y Zelensky buscan cerrar un acuerdo que ponga fin a casi cuatro años de guerra que comenzó con la invasión rusa de Ucrania.

Zelensky dijo que los dos planean discutir acuerdos de seguridad y económicos, y que planteará “cuestiones territoriales” ya que Moscú y Kiev siguen en feroz desacuerdo sobre el destino de la región de Donbás en el este de Ucrania.

infografia

Nuevos ataques rusos

En los días previos a la reunión, Rusia intensificó sus ataques contra la capital ucraniana. El sábado, las fuerzas rusas lanzaron un ataque contra zonas residenciales e infraestructuras críticas en Kherson, dejando parte de la ciudad sin electricidad, informó el jefe de la administración militar de la región, Jaroslav Yanko. “Terroristas rusos han lanzado una vez más un gran ataque con lanzamiento múltiple de misiles sobre la ciudad”, escribió en Facebook.

Durante la noche también hubo ataques contra Dnipropetrovsk que alcanzaron una institución educativa, una granja y un gasoducto. Un día antes, un ataque generalizado contra Kiev causó al menos un muerto y una veintena de heridos.

Residentes retiran escombros del balcón
Residentes retiran escombros del balcón de su edificio de apartamentos, impactado por un ataque con drones rusos, en Kiev, Ucrania, el 27 de diciembre de 2025. Rusia intensificó sus ataques contra la capital ucraniana en los días previos a la reunión entre Trump y Zelensky en Florida. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

“Queremos paz, y Rusia demuestra un deseo de continuar la guerra”, escribió Zelensky el sábado en la red social X. “Si el mundo entero, Europa y América, está de nuestro lado, juntos detendremos” al presidente ruso Vladimir Putin.

Zelensky afirmó el viernes que el borrador de propuesta de 20 puntos que los negociadores han discutido está “aproximadamente 90% listo”, un nivel de optimismo compartido por funcionarios estadounidenses tras las conversaciones recientes en Berlín.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaSergei LavrovVladimir PutinVolodimir ZelenskyDonald TrumpEstados UnidosUnión EuropeaReino UnidoAlemaniaFrancia

Últimas Noticias

Zelensky se reunirá con Trump en Florida para tratar el plan de paz para Ucrania impulsado por EEUU

El encuentro en Mar-a-Lago tendrá lugar un día después del feroz ataque ruso con misiles y drones contra Kiev. Los ejes de la conversación serán las concesiones territoriales, garantías de seguridad y la creación de zonas desmilitarizadas

Zelensky se reunirá con Trump

Polonia invertirá 2.000 millones de euros en defensa antidrones por la amenaza de las incursiones rusas

La inversión destinada a esta iniciativa contempla la implementación de sistemas armados, con el objetivo de resguardar el espacio aéreo ante actividades no autorizadas procedentes de Rusia

Polonia invertirá 2.000 millones de

Mezcla de lujo y aventura sobre hielo: cómo es viajar en el verdadero Expreso Polar

El recorrido dura más de diez días. Ofrece paisajes gélidos, vagones panorámicos y experimentar la exclusividad de un recorrido que fusiona historia, confort y naturaleza

Mezcla de lujo y aventura

Los destinos que no se podrán visitar en 2026

Museos, templos y atracciones emblemáticas permanecerán cerrados, lo que está impulsando nuevas tendencias y experiencias alternativas

Los destinos que no se

Netanyahu se reunirá con Donald Trump en EEUU para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

El primer ministro israelí comenzó su viaje en dirección a Florida este mismo domingo y, en los encuentros con el presidente estadounidense y el secretario de Estado, buscará incentivar la próxima etapa del plan para el enclave

Netanyahu se reunirá con Donald
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Córdoba endurece sanciones para padres

Córdoba endurece sanciones para padres que no vacunen a sus hijos: multas, trabajos comunitarios y hasta arrestos

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Fue noticia en 2025 · Juicio a Álvaro Uribe: condena, absolución y claves de un proceso que impactó la política colombiana

Diez heridos y daños en hospitales tras sismo de magnitud 6 en Chimbote, reporta el Minsa

Brigitte Bardot, el mito erótico que se negó a renunciar al amor: los más de 100 romances de la mujer más libre del siglo XX

INFOBAE AMÉRICA
Los primeros desplazados comienzan a

Los primeros desplazados comienzan a regresar a sus casas tras el alto el fuego anunciado por Tailandia y Camboya

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego que viajaba a bordo de un palangrero con base en Vigo

Hacienda recauda 7.364 millones de euros más hasta noviembre por subidas de impuestos introducidas este año

Emergencias emite un aviso especial de alerta hidrológica por aumento del caudal en el río Segura

Clàudia Pons: "El bronce del Mundial nos inspira a seguir creciendo día a día"

ENTRETENIMIENTO

Brigitte Bardot: las principales películas

Brigitte Bardot: las principales películas que construyeron una leyenda

Brigitte Bardot: la musa que desafió la moral, rompió moldes y cambió los focos por la lucha animal

Murió a los 91 años Brigitte Bardot, ícono del cine francés

David Choe reveló su impulso artístico, luego de atravesar traumas desde joven: “Soy adicto a la vergüenza, a fallar en público”

De Hollywood a una granja en Nueva York: cómo Amanda Seyfried transformó su vida y sus prioridades