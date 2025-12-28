Mundo

El desplome récord de la moneda iraní desató huelgas y protestas contra el régimen: “El momento de estar juntos es ahora”

Comerciantes y trabajadores de varios mercados de Teherán cerraron sus tiendas y marcharon para denunciar la crisis económica y la mala gestión de las autoridades

Comerciantes y propietarios de tiendas en Teherán, capital de Irán, realizaron una serie de protestas y huelgas en los principales mercados y centros comerciales de la ciudad, en respuesta al desplome histórico de la moneda nacional, el encarecimiento del dólar, la inflación y la mala gestión económica.

Durante la tarde de este domingo, se registraron cierres y concentraciones en lugares como Alaeddin y Charsou, el mercado de hierro y otras zonas comerciales emblemáticas de la capital iraní.

Las manifestaciones, que incluyeron cánticos contra el régimen de Ali Khamenei, reflejaron el descontento ante la depreciación acelerada del rial y las dificultades para mantener la actividad comercial.

Los comerciantes del mercado de hierro, uno de los sectores más afectados, suspendieron completamente sus actividades, sumándose a la oleada de cierres en otros puntos estratégicos de Teherán.

El bazar está unido, y ninguna fuerza puede silenciar nuestra voz”, expresaron los propietarios en un comunicado difundido entre los sectores en huelga, en el que exigieron “unidad y defensa de nuestros derechos” ante lo que consideran una gestión ineficaz de la crisis.

Las protestas se extendieron a otros distritos y centros de venta, como el mercado de electrodomésticos de Shoush y la zona comercial de Pakdasht, donde los vendedores de telefonía móvil también paralizaron sus actividades.

En Lalehzar, uno de los distritos comerciales más antiguos y emblemáticos de la ciudad, los dueños de locales y vendedores convocaron a un paro general para este lunes y advirtieron que la protesta se mantendrá mientras no haya cambios en la situación económica.

El momento de estar juntos es ahora”, remarcaron en su llamado, en el que señalaron al régimen iraní por el agravamiento de la crisis.

“Alzamos la voz contra la injusticia económica y la mala gestión de los funcionarios”, expresaron.

En distintas zonas, los participantes corearon consignas en contra de la cúpula iraní y expresaron su frustración por la falta de soluciones. Uno de los lemas más repetidos fue “deshonra, deshonra”, dirigido a los responsables de la crisis.

La caída del rial no solo ha encarecido los productos importados, sino que ha golpeado severamente a los comerciantes, que enfrentan el aumento de los precios de oro, electrónicos y bienes básicos, sumado a la reducción de la demanda por parte de una población cada vez más empobrecida.

Las acciones de protesta recibieron el respaldo de figuras públicas y opositores. El músico y activista Toomaj Salehi denunció que la crisis económica está “aplastando” a los ciudadanos comunes, mientras “veinte mil personas dirigen el país y se enriquecen mientras el dólar y el oro suben”.

Salehi, conocido por su postura crítica, subrayó el impacto de la devaluación sobre el día a día de las familias iraníes, que deben enfrentar incrementos constantes en los precios de bienes esenciales.

El clima de movilización también se vio reforzado por mensajes de apoyo desde el exilio. El príncipe Reza Pahlavi, figura opositora radicada en el extranjero, renovó su llamado a la desobediencia civil y a las huelgas como herramientas de presión. En una declaración, enfatizó que “la solidaridad y la unidad entre todos los sectores del pueblo iraní son la clave para alcanzar la libertad y la salvación del país”.

Las protestas comerciales en Teherán expresaron el profundo malestar social que recorre Irán, donde la depreciación del rial y la inflación han minado la confianza en las instituciones y generado una ola de indignación entre empresarios, trabajadores y consumidores.

El desplome récord de la
El desplome récord de la moneda iraní desató huelgas y protestas contra el régimen: “El momento de estar juntos es ahora”

El movimiento de huelgas y cierres en mercados tradicionales y modernos expone la magnitud de la crisis y el desafío que enfrenta el régimen para restaurar la estabilidad económica y política en un contexto de creciente presión social.

