Mundo

Tarique Rahman, principal líder opositor de Bangladesh, regresó a su país tras 17 años de exilio en Londres

El dirigente del Partido Nacionalista fue recibido por multitudes en Daca y anunció su intención de liderar la campaña opositora en las próximas elecciones

Guardar
El presidente interino del Partido
El presidente interino del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, saluda a sus seguidores tras su regreso desde Londres, en Daca, Bangladesh, el 25 de diciembre de 2025. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Tarique Rahman, líder del principal partido opositor de Bangladesh e hijo de la ex primera ministra Jaleda Zia, ha regresado este jueves al país, poniendo fin a 17 años de exilio en Londres, a unos meses de las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2026.

Cientos de personas se congregaron para celebrar la llegada de Rahman, de 60 años y presidente del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), quien aterrizó en el aeropuerto de la capital, Daca, acompañado por su esposa, Zubaida Rahmanand, y su hija, Zaima Zarnaz Rahman.

“La congregación histórica y sin precedentes de personas ha convertido Daca en un mar de gente”, destacó el BNP en un comunicado. Por su parte, el dirigente opositor expresó su agradecimiento a los asistentes, así como a los activistas y miembros de su partido y de otras formaciones políticas del país. Asimismo, trasladó su “agradecimiento sincero” y su “gratitud” al Ejército y a otras ramas de las fuerzas de seguridad por haber logrado mantener el orden durante los actos, además de dar las gracias al primer ministro interino, Muhammad Yunus, por los esfuerzos realizados para garantizar su seguridad y la de su familia.

Tarique Rahman, saluda desde un
Tarique Rahman, saluda desde un vehículo tras su llegada procedente de Londres, en Daca, Bangladesh, el 25 de diciembre de 2025. (REUTERS/Anik Rahman)

“Agentes de varios poderes dominantes siguen participando en conspiraciones. Debemos mantener la paciencia y ejercer la cautela”, afirmó ante los concentrados, a quienes pidió que no respondieran a posibles provocaciones. “El pueblo de Bangladesh quiere recuperar su derecho a hablar”, subrayó.

“Ha llegado el momento de que construyamos juntos este país. Este país pertenece a la gente de las colinas y las llanuras, a los musulmanes, hindúes, budistas y cristianos. Queremos construir un Bangladesh seguro en el que todas las mujeres, hombres y niños puedan salir de casa y volver a salvo”, añadió. Tras la recepción, Rahman se trasladó al hospital en el que permanece ingresada su madre Zia. Durante el trayecto, su vehículo avanzó entre cientos de personas que se congregaron en las aceras para seguir su recorrido.

Rahman se exilió en 2008 tras la llegada al poder de Sheij Hasina, quien abandonó el cargo y huyó a India en el verano de 2024 después de una sangrienta represión de masivas protestas antigubernamentales. La violencia se saldó con la muerte de 1.400 personas y acabó provocando su caída tras 15 años de mandato.

Tarique Rahman: “Ha llegado el
Tarique Rahman: “Ha llegado el momento de que construyamos juntos este país". (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Durante su exilio, Rahman fue condenado en rebeldía por cargos de blanqueo de capitales, corrupción y un supuesto plan para asesinar a Hasina. No obstante, su partido ha defendido reiteradamente su inocencia y ha sostenido que se trató de sentencias con motivación política, destinadas a desacreditarle y a impedir su participación electoral.

Tras la caída de Hasina, los tribunales revocaron estas condenas, allanando el camino para su regreso y para su probable liderazgo del BNP en las próximas elecciones. Estos comicios, los primeros desde la huida de la ex primera ministra, podrían permitir a la formación hacerse con la victoria y llevar a Rahman al cargo de primer ministro de Bangladesh.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

BangladeshTarique RahmanJaleda ZiaPartido Nacionalista de BangladeshBNPÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Estados Unidos exhortó a Camboya y Tailandia a cumplir el alto el fuego en medio de nuevos combates fronterizos

El Departamento de Estado enfatizó la importancia de restablecer la estabilidad y avanzar hacia una solución pacífica y duradera

Estados Unidos exhortó a Camboya

Nueva provocación de Rusia: bombarderos nucleares volaron cerca del espacio aéreo del Reino Unido

Los aviones rusos sobrevolaron el mar de Noruega durante más de siete horas y obligaron a la OTAN a desplegar cazas para su seguimiento

Nueva provocación de Rusia: bombarderos

Moscú amenazó a Polonia con “represalias dolorosas” tras el cierre de un consulado ruso en su principal ciudad portuaria

La decisión de Varsovia fue adoptada después de acusaciones de sabotaje atribuidas a servicios de inteligencia del Kremlin y en medio de las tensiones en la frontera oriental

Moscú amenazó a Polonia con

Elecciones históricas en Somalia: los residentes de Mogadiscio votaron por primera vez en más de 50 años

El proceso marca el fin del sistema tradicional de reparto de poder por clanes y busca sentar las bases para una democracia más inclusiva en el país africano

Elecciones históricas en Somalia: los

El informe del accidente de Azerbaijan Airlines que dejó 38 muertos descartó la presencia de explosivos en la nave

El documento del Ministerio de Transporte señala que las roturas en el sistema hidráulico y el fuselaje fueron causadas por impactos de objetos metálicos

El informe del accidente de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reportan 825 lesionados por pólvora

Reportan 825 lesionados por pólvora tras la celebración de la Navidad en Colombia: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, los más afectados

¿Qué hacer si tengo problemas en mi relación? Claves para detectar una crisis y actuar

El original y divertido disfraz de Leticia Siciliani para interpretar a Papá Noel Xeneize: “De Boca desde la cuna”

Mr. Stiven contó detalles del problema de salud de Yeferson Cossio: “Yo pensé que era una broma”

Este es el platillo Navideño de México que fue incluido en la lista de los peores del mundo

INFOBAE AMÉRICA
Trump asegura haber atacado posiciones

Trump asegura haber atacado posiciones de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria

Trump asegura haber atacado posiciones de Estados Islámico en el noroeste de Nigeria

Estados Unidos exhortó a Camboya y Tailandia a cumplir el alto el fuego en medio de nuevos combates fronterizos

Condenado a cinco años de cárcel un economista y comentarista crítico con las políticas de Al Sisi en Egipto

Nueva provocación de Rusia: bombarderos nucleares volaron cerca del espacio aéreo del Reino Unido

ENTRETENIMIENTO

Drew Barrymore publicó una foto

Drew Barrymore publicó una foto sin maquillaje ni filtros: “Envejecer es un privilegio”

Lily Collins celebra su primera Navidad con su hija Tove: “Sintiendo toda la magia”

Así pasó Nicole Kidman su primera Navidad desde la separación con Keith Urban: “Ha sido muy positiva”

Los detalles del reencuentro navideño de Ben Affleck y Jennifer Lopez a un año de su divorcio

Martin Scorsese califica las muertes de Rob y Michele Reiner de “obscenidad” en un emotivo ensayo