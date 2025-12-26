Tarique Rahman, principal líder opositor de Bangladesh, regresó a su país tras 17 años de exilio en Londres

El presidente interino del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, saluda a sus seguidores tras su regreso desde Londres, en Daca, Bangladesh, el 25 de diciembre de 2025. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Tarique Rahman, líder del principal partido opositor de Bangladesh e hijo de la ex primera ministra Jaleda Zia, ha regresado este jueves al país, poniendo fin a 17 años de exilio en Londres, a unos meses de las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2026.

Cientos de personas se congregaron para celebrar la llegada de Rahman, de 60 años y presidente del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), quien aterrizó en el aeropuerto de la capital, Daca, acompañado por su esposa, Zubaida Rahmanand, y su hija, Zaima Zarnaz Rahman.

“La congregación histórica y sin precedentes de personas ha convertido Daca en un mar de gente”, destacó el BNP en un comunicado. Por su parte, el dirigente opositor expresó su agradecimiento a los asistentes, así como a los activistas y miembros de su partido y de otras formaciones políticas del país. Asimismo, trasladó su “agradecimiento sincero” y su “gratitud” al Ejército y a otras ramas de las fuerzas de seguridad por haber logrado mantener el orden durante los actos, además de dar las gracias al primer ministro interino, Muhammad Yunus, por los esfuerzos realizados para garantizar su seguridad y la de su familia.

Tarique Rahman, saluda desde un vehículo tras su llegada procedente de Londres, en Daca, Bangladesh, el 25 de diciembre de 2025. (REUTERS/Anik Rahman)

“Agentes de varios poderes dominantes siguen participando en conspiraciones. Debemos mantener la paciencia y ejercer la cautela”, afirmó ante los concentrados, a quienes pidió que no respondieran a posibles provocaciones. “El pueblo de Bangladesh quiere recuperar su derecho a hablar”, subrayó.

“Ha llegado el momento de que construyamos juntos este país. Este país pertenece a la gente de las colinas y las llanuras, a los musulmanes, hindúes, budistas y cristianos. Queremos construir un Bangladesh seguro en el que todas las mujeres, hombres y niños puedan salir de casa y volver a salvo”, añadió. Tras la recepción, Rahman se trasladó al hospital en el que permanece ingresada su madre Zia. Durante el trayecto, su vehículo avanzó entre cientos de personas que se congregaron en las aceras para seguir su recorrido.

Rahman se exilió en 2008 tras la llegada al poder de Sheij Hasina, quien abandonó el cargo y huyó a India en el verano de 2024 después de una sangrienta represión de masivas protestas antigubernamentales. La violencia se saldó con la muerte de 1.400 personas y acabó provocando su caída tras 15 años de mandato.

Tarique Rahman: “Ha llegado el momento de que construyamos juntos este país". (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Durante su exilio, Rahman fue condenado en rebeldía por cargos de blanqueo de capitales, corrupción y un supuesto plan para asesinar a Hasina. No obstante, su partido ha defendido reiteradamente su inocencia y ha sostenido que se trató de sentencias con motivación política, destinadas a desacreditarle y a impedir su participación electoral.

Tras la caída de Hasina, los tribunales revocaron estas condenas, allanando el camino para su regreso y para su probable liderazgo del BNP en las próximas elecciones. Estos comicios, los primeros desde la huida de la ex primera ministra, podrían permitir a la formación hacerse con la victoria y llevar a Rahman al cargo de primer ministro de Bangladesh.

(Con información de Europa Press)