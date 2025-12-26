Mundo

Moscú amenazó a Polonia con “represalias dolorosas” tras el cierre de un consulado ruso en su principal ciudad portuaria

La decisión de Varsovia fue adoptada después de acusaciones de sabotaje atribuidas a servicios de inteligencia del Kremlin y en medio de las tensiones en la frontera oriental

Guardar
La portavoz del Ministerio de
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, criticó a Polonia por cerrar un consulado del Kremlin

Rusia advirtió a Polonia que enfrentará “represalias dolorosas” tras la decisión de Varsovia de cerrar el consulado ruso en Gdansk y la intensificación de restricciones sobre intereses rusos en territorio polaco.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, criticó abiertamente la medida polaca y remarcó que “Polonia debería pensar en todas las consecuencias de este tipo de acciones ilegales y provocadoras”.

Según Zakharova, Moscú tiene “muchos ejemplos de cómo responde Rusia y lo dolorosas que pueden ser esas respuestas para quienes actúan contra nuestro país”.

El desencadenante de esta confrontación diplomática fue el anuncio del gobierno polaco de cerrar el consulado ruso en Gdansk, una decisión tomada tras la denuncia de actos de sabotaje atribuidos a servicios de inteligencia rusos en la red ferroviaria nacional.

Las autoridades de Varsovia ordenaron el desalojo de la sede diplomática, pero el personal ruso se negó a abandonar el edificio, alegando que la propiedad pertenece a Rusia desde la posguerra y que cualquier intento de toma física será considerado una “violación inaceptable”.

Vista del consulado ruso en
Vista del consulado ruso en Gdansk, la principal ciudad portuaria de Polonia, cuya clausura desató advertencias de Moscú (REUTERS/Malgorzata Wojtunik)

El conflicto por el consulado ocurre en paralelo a una serie de incidentes que han elevado la tensión en la frontera oriental de Polonia. Este jueves, cazas polacos interceptaron un avión ruso de reconocimiento que volaba sobre el mar Báltico cerca del espacio aéreo nacional.

El operativo, realizado sobre aguas internacionales pero dentro del área de responsabilidad polaca, incluyó la identificación y escolta de la aeronave hasta su salida de la zona. Este episodio se suma a una sucesión de maniobras rusas en la región y forma parte de un patrón de provocaciones que la OTAN ha observado con preocupación.

La situación se agravó durante la madrugada, cuando las fuerzas armadas polacas detectaron la entrada de varios objetos procedentes de Bielorrusia en el espacio aéreo nacional.

Tras un análisis técnico, se concluyó que probablemente se trataba de globos empleados para contrabando y desplazados por el viento. Por motivos de seguridad, el gobierno ordenó el cierre temporal de una franja del espacio aéreo en la región de Podlaquia, fronteriza con Bielorrusia, hasta que se descartó cualquier riesgo para la aviación civil.

Polonia interceptó un avión ruso
Polonia interceptó un avión ruso en el Báltico y reforzó la seguridad en la frontera con Bielorrusia tras la detección de globos

Desde septiembre, Polonia y otros países del flanco oriental de la OTAN han reforzado la vigilancia ante múltiples incidentes de violaciones del espacio aéreo, incluidos vuelos no autorizados y la incursión de drones rusos. Estas medidas buscan anticipar posibles amenazas híbridas y proteger la integridad territorial en un contexto regional marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones persistentes entre Moscú y Occidente.

El gobierno polaco ha subrayado que la seguridad nacional y la defensa de sus instituciones son prioridades innegociables. La decisión de cerrar el consulado ruso en Gdansk responde, según Varsovia, a la necesidad de contrarrestar actividades hostiles y proteger la soberanía nacional. Las autoridades insisten en que no tolerarán ningún tipo de injerencia extranjera y que continuarán coordinando su respuesta con aliados de la OTAN.

Por su parte, Rusia sostiene que la propiedad diplomática en Gdansk le pertenece por derecho histórico y considera cualquier acción polaca como una provocación que no quedará sin respuesta. “Recomendamos que Polonia, que parece actuar con la cabeza caliente, reflexione antes de tomar decisiones que puedan derivar en consecuencias graves”, advirtió Zajárova.

Restos de un dron hallados
Restos de un dron hallados en el este de Polonia luego de ingresar al espacio aéreo nacional (REUTERS/Archivo)

La escalada verbal y los incidentes recientes en la frontera refuerzan el papel de Polonia como uno de los principales objetivos de la estrategia de presión rusa sobre Europa del Este.

Varsovia insiste en que mantendrá todas las medidas necesarias para defender su territorio y garantizar la estabilidad regional, en estrecha colaboración con sus socios occidentales.

Temas Relacionados

RusiaPoloniaÚltimas Noticias AméricaMaría ZajárovaOTANservicios de inteligencia rusosGdanskMar BálticoKremlinActos de sabotaje

Últimas Noticias

Tarique Rahman, principal líder opositor de Bangladesh, regresó a su país tras 17 años de exilio en Londres

El dirigente del Partido Nacionalista fue recibido por multitudes en Daca y anunció su intención de liderar la campaña opositora en las próximas elecciones

Tarique Rahman, principal líder opositor

Estados Unidos exhortó a Camboya y Tailandia a cumplir el alto el fuego en medio de nuevos combates fronterizos

El Departamento de Estado enfatizó la importancia de restablecer la estabilidad y avanzar hacia una solución pacífica y duradera

Estados Unidos exhortó a Camboya

Nueva provocación de Rusia: bombarderos nucleares volaron cerca del espacio aéreo del Reino Unido

Los aviones rusos sobrevolaron el mar de Noruega durante más de siete horas y obligaron a la OTAN a desplegar cazas para su seguimiento

Nueva provocación de Rusia: bombarderos

Elecciones históricas en Somalia: los residentes de Mogadiscio votaron por primera vez en más de 50 años

El proceso marca el fin del sistema tradicional de reparto de poder por clanes y busca sentar las bases para una democracia más inclusiva en el país africano

Elecciones históricas en Somalia: los

El informe del accidente de Azerbaijan Airlines que dejó 38 muertos descartó la presencia de explosivos en la nave

El documento del Ministerio de Transporte señala que las roturas en el sistema hidráulico y el fuselaje fueron causadas por impactos de objetos metálicos

El informe del accidente de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el platillo Navideño

Este es el platillo Navideño de México que fue incluido en la lista de los peores del mundo

Tigres recuerda la final que le ganó al América: ‘Cuando el Grinch se robó la Navidad’

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de diciembre: Línea 4 del MB con cierres por verbena navideña

Lluvias de octubre, el fenómeno que marcó la atención de una emergencia en el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum

Cero pirotecnia en CDMX: esta es la multa que puedes recibir si quemas cohetes en Navidad y Año Nuevo

INFOBAE AMÉRICA
Trump asegura haber atacado posiciones

Trump asegura haber atacado posiciones de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria

Trump asegura haber atacado posiciones de Estados Islámico en el noroeste de Nigeria

Tarique Rahman, principal líder opositor de Bangladesh, regresó a su país tras 17 años de exilio en Londres

Estados Unidos exhortó a Camboya y Tailandia a cumplir el alto el fuego en medio de nuevos combates fronterizos

Condenado a cinco años de cárcel un economista y comentarista crítico con las políticas de Al Sisi en Egipto

ENTRETENIMIENTO

Drew Barrymore publicó una foto

Drew Barrymore publicó una foto sin maquillaje ni filtros: “Envejecer es un privilegio”

Lily Collins celebra su primera Navidad con su hija Tove: “Sintiendo toda la magia”

Así pasó Nicole Kidman su primera Navidad desde la separación con Keith Urban: “Ha sido muy positiva”

Los detalles del reencuentro navideño de Ben Affleck y Jennifer Lopez a un año de su divorcio

Martin Scorsese califica las muertes de Rob y Michele Reiner de “obscenidad” en un emotivo ensayo