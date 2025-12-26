Israel reconoció oficialmente a Somalilandia como Estado independiente y soberano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firma el reconocimiento de la independencia de Somalilandia. (PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / X)

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia, la región separatista de Somalia, como un Estado independiente, convirtiéndose así en el primer país miembro de Naciones Unidas en otorgar ese reconocimiento. . “El primer ministro de Israel anuncia el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como estado independiente y soberano”, señaló la oficina del mandatario Benjamín Netanyahu en un comunicado publicado en su cuenta en X. “Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump”, añadió.

Según el mismo texto, Netanyahu comunicó la decisión en una conversación telefónica con el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, alias ‘Irro’, mientras firmaba el documento de reconocimiento formal. “El Estado de Israel planea ampliar inmediatamente sus relaciones con la República de Somalilandia con una amplia cooperación en los campos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía”, añadió el gobierno de Israel.

Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, declaró en X que el acuerdo de “reconocimiento mutuo” es el resultado de “un diálogo amplio y continuo” desarrollado durante el último año. Según medios estadounidenses, Saar mantuvo en marzo su primer encuentro con representantes del presidente de Somalilandia. Desde entonces, se habrían producido varias visitas confidenciales de altos funcionarios entre ambas partes.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar. (REUTERS/Cesar Olmedo)

Desde Somalilandia, el Ministerio de Exteriores expresó que “acoge con satisfacción y agradece profundamente la histórica y fundamentada decisión del Estado de Israel de reconocer oficialmente su soberanía e independencia” y anunció su “firme intención” de adherirse a los Acuerdos de Abraham para el “establecimiento de relaciones diplomáticas plenas”. Además, calificaron la decisión israelí como un “hito en la larga búsqueda de legitimidad internacional”.

Para el presidente Abdirahman Mohamed Abdulahi, “este paso marca el inicio de una alianza estratégica que promueve intereses mutuos, fortalece la paz y la seguridad regionales y genera beneficios compartidos para todas las partes interesadas, sin perjuicio de ninguna”.

El Gobierno israelí ya había reconocido a Somalilandia en 1960, durante los cinco días de existencia del entonces denominado Estado de Somalilandia. El actual Estado separatista declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene contactos diplomáticos con varios países, hasta ahora ningún Estado miembro de la ONU había reconocido formalmente su soberanía.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, habla durante la inauguración de la sede de la Misión de Somalilandia en Nairobi, Kenia, el 29 de mayo de 2025. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Condena de Somalia y países aliados

Tras el anuncio, Somalia y parte de sus aliados internacionales, entre ellos Egipto y Turquía, condenaron el reconocimiento, que describieron como un ataque a la integridad territorial somalí. En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de Somalia, Egipto, Turquía y Yibuti reafirmaron “su total rechazo y condena a dicho reconocimiento” y reiteraron “su pleno apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia”.

Los cuatro países denunciaron que la decisión israelí “constituye un precedente peligroso y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, así como para los principios establecidos del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas”, y enfatizaron su rechazo “a cualquier intento de imponer una nueva realidad o crear entidades paralelas que contradigan la legitimidad internacional y socaven las oportunidades para lograr la seguridad, la estabilidad y el desarrollo”.

Imagen de Archivo del presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud. (EFE/EPA/SAID YUSUF WARSAME)

Según fuentes citadas por la cadena estadounidense CNN, Israel habría contemplado la posibilidad de trasladar a palestinos de Gaza a Somalilandia. Investigaciones periodísticas estadounidenses indicaron que Estados Unidos e Israel ya habrían mantenido contactos con tres gobiernos de África Oriental, incluido Somalilandia, para la posible reubicación de población gazatí.

Al respecto, los firmantes del comunicado conjunto expresaron su temor de que el acuerdo esté vinculado a la guerra en Gaza y enfatizaron “el rechazo categórico a cualquier plan para desplazar al pueblo palestino fuera de su territorio, que la gran mayoría de los países del mundo rechazan de forma, fondo y categóricamente”.

En paralelo, Netanyahu tiene previsto visitar al presidente estadounidense Donald Trump el lunes de la próxima semana para conversar sobre la implementación de la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, que incluye el desarme de Hamas y la retirada total de las fuerzas israelíes del enclave.

(Con información de EFE/Europa Press)