Mundo

El ex primer ministro de Malasia fue condenado a 15 años de prisión

Este escándalo implicó el desvío de al menos USD 4.500 millones y provocó investigaciones internacionales

Guardar
El tribunal de Malasia halló
El tribunal de Malasia halló culpable a Najib Razak de recibir transferencias ilegales por más de USD 544 millones (Europa Press)

El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, recibió una condena adicional de 15 años de prisión en el principal proceso vinculado al escándalo del fondo soberano 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

La resolución se dictó tras hallarlo culpable de abuso de poder y de recibir transferencias ilegales por aproximadamente 2.200 millones de ringgits, equivalentes a más de USD 544 millones, provenientes del fondo estatal.

La decisión judicial amplía de forma significativa la pena que Razak debía cumplir. En 2020, había sido condenado a 12 años de prisión por recibir fondos de una unidad de 1MDB.

Tras varias apelaciones rechazadas y la reducción de su condena por una junta de indultos presidida por el rey de Malasia, el ex primer ministro tenía previsto salir en libertad en 2028.

Najib Razak sostiene su inocencia
Najib Razak sostiene su inocencia y afirma que fue engañado por funcionarios de 1MDB y el financista Jho Low (Reuters)

El juez Collin Lawrence Sequerah presidió el tribunal que dictó la sentencia y declaró culpable a Najib Razak de cuatro cargos de abuso de poder y 21 de lavado de dinero.

La resolución desestimó los argumentos de la defensa, que intentó responsabilizar a funcionarios de 1MDB y al financista fugitivo Jho Low.

El escándalo provocó la desaparición de al menos USD 4.500 millones, de acuerdo con investigaciones. Además, más de USD 1.000 millones habrían sido transferidos a cuentas bancarias vinculadas a Najib Razak. Parte de este dinero se utilizó para adquirir bienes inmobiliarios de lujo, un yate y obras de arte valiosas.

La carrera de Najib Razak como jefe de gobierno comenzó en 2009, cuando cofundó el fondo estatal. Ocupó los cargos de primer ministro, ministro de Finanzas y presidente del Consejo Asesor del fondo, lo que le otorgaba control total sobre las decisiones financieras.

El escándalo de 1MDB provocó
El escándalo de 1MDB provocó la caída política de Najib Razak y la derrota electoral de su partido en 2018 (EFE)

El caso judicial contra Razak tuvo repercusión internacional, debido a que el desvío millonario generó investigaciones en países como Estados Unidos y Singapur.

Reuters detalló que la sentencia podría ser apelada y Najib tendría la opción de solicitar la suspensión de la ejecución de las penas mientras se resuelven los recursos legales. La reciente negativa de otro tribunal a concederle el arresto domiciliario originó tensiones políticas dentro del gobierno del primer ministro Anwar Ibrahim.

El primer ministro Anwar Ibrahim
El primer ministro Anwar Ibrahim llamó a la prudencia para evitar un aumento de la tensión política tras la condena de Najib Razak (Reuters)

El propio Anwar pidió a todos los sectores actuar con prudencia para evitar un aumento de la tensión política y social, según declaraciones recogidas por Reuters.

Por otro lado, líderes de la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), partido al que pertenece Najib Razak, expresaron su descontento con el fallo que le negó el arresto domiciliario y sugirieron revisar la coalición que integran junto al actual gobierno.

El escándalo de 1MDB contribuyó a la derrota electoral del partido de Najib en 2018, poniendo fin a décadas de hegemonía política desde la independencia de Malasia en 1957. Najib, hijo de uno de los fundadores del país, había sido formado desde joven para liderar el gobierno. Su caída resultó un hecho sin precedentes en la política nacional.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Najib RazakMalasiaCorrupción

Últimas Noticias

El oro y la plata registraron máximos históricos y se encaminan a cerrar un 2025 récord

Ambos metales han mostrado un desempeño notable en 2025: el oro acumula una subida del 72 % en lo que va de año, mientras que la plata registra un incremento cercano al 170 %

El oro y la plata

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen

Riad habría lanzado ataques aéreos como advertencia al Consejo de Transición del Sur, que avanzó en provincias clave, elevando la confrontación con fuerzas aliadas respaldadas por Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita exigió el retiro

Rusia avanza sobre Donetsk y Zaporizhzia, mientras Ucrania consolida posiciones clave en el noreste

Kiev confirmó la retirada de Síversk y combates en Huliaipole, pero reportó progresos en Kúpiansk y resistencia en Pokrovsk, en un frente marcado por ofensivas rusas y defensas ucranianas

Rusia avanza sobre Donetsk y

El Banco Popular de China intensifica los controles para limitar la volatilidad del yuan

Analistas advierten que la estrategia oficial dificultará que la moneda supere el umbral de 6,9 por dólar en el corto plazo, mientras se refuerza la supervisión sobre riesgos financieros

El Banco Popular de China

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia como Estado independiente y soberano

El reconocimiento convierte a Israel en el primer Estado miembro de las Naciones Unidas en otorgar reconocimiento formal a la región separatista de Somalia

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alivio para el consumo: en

Alivio para el consumo: en octubre crecieron las ventas de los supermercados y los mayoristas

¿Vuelve Latam?: el Gobierno autorizó a la aerolínea chilena a operar vuelos de cabotaje en el país

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

⁠Lina María Garrido ‘estalló’ contra Petro por financiación del programa de becas de Colfuturo: “La está estrangulando”

Capturan al presunto homicida del teniente coronel Rafael Granados, asesinado a tiros en una vía de Popayán, Cauca

INFOBAE AMÉRICA
El oro y la plata

El oro y la plata registraron máximos históricos y se encaminan a cerrar un 2025 récord

El Ejército de Malí repele un ataque de la filial de Al Qaeda contra un cuartel general en la región de Kayes

Arne Slot espera que los homenajes en Anfield den "algo de consuelo" a la familia de Diogo Jota

Lydia Lozano, con una gran sonrisa desvela cómo ha vivido el 24 de diciembre

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen

ENTRETENIMIENTO

Murió Perry Bamonte, músico de

Murió Perry Bamonte, músico de The Cure

El reencuentro navideño de Arnold Schwarzenegger y su exesposa María Shriver a 14 años de su escandaloso divorcio

La película que es un orgullo para James Cameron: “Sigue siendo relevante en la actualidad”

El final explicado de Stranger Things 5, volumen 2: la confesión de Will, los recuerdos de Vecna y la verdad del Upside Down

Rob Kardashian prepara su gran regreso a The Kardashians: “Definitivamente quiero estar en la temporada 8”