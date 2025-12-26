El ex primer ministro de Malasia fue condenado a 15 años de prisión

El tribunal de Malasia halló culpable a Najib Razak de recibir transferencias ilegales por más de USD 544 millones (Europa Press)

El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, recibió una condena adicional de 15 años de prisión en el principal proceso vinculado al escándalo del fondo soberano 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

La resolución se dictó tras hallarlo culpable de abuso de poder y de recibir transferencias ilegales por aproximadamente 2.200 millones de ringgits, equivalentes a más de USD 544 millones, provenientes del fondo estatal.

La decisión judicial amplía de forma significativa la pena que Razak debía cumplir. En 2020, había sido condenado a 12 años de prisión por recibir fondos de una unidad de 1MDB.

Tras varias apelaciones rechazadas y la reducción de su condena por una junta de indultos presidida por el rey de Malasia, el ex primer ministro tenía previsto salir en libertad en 2028.

Najib Razak sostiene su inocencia y afirma que fue engañado por funcionarios de 1MDB y el financista Jho Low (Reuters)

El juez Collin Lawrence Sequerah presidió el tribunal que dictó la sentencia y declaró culpable a Najib Razak de cuatro cargos de abuso de poder y 21 de lavado de dinero.

La resolución desestimó los argumentos de la defensa, que intentó responsabilizar a funcionarios de 1MDB y al financista fugitivo Jho Low.

El escándalo provocó la desaparición de al menos USD 4.500 millones, de acuerdo con investigaciones. Además, más de USD 1.000 millones habrían sido transferidos a cuentas bancarias vinculadas a Najib Razak. Parte de este dinero se utilizó para adquirir bienes inmobiliarios de lujo, un yate y obras de arte valiosas.

La carrera de Najib Razak como jefe de gobierno comenzó en 2009, cuando cofundó el fondo estatal. Ocupó los cargos de primer ministro, ministro de Finanzas y presidente del Consejo Asesor del fondo, lo que le otorgaba control total sobre las decisiones financieras.

El escándalo de 1MDB provocó la caída política de Najib Razak y la derrota electoral de su partido en 2018 (EFE)

El caso judicial contra Razak tuvo repercusión internacional, debido a que el desvío millonario generó investigaciones en países como Estados Unidos y Singapur.

Reuters detalló que la sentencia podría ser apelada y Najib tendría la opción de solicitar la suspensión de la ejecución de las penas mientras se resuelven los recursos legales. La reciente negativa de otro tribunal a concederle el arresto domiciliario originó tensiones políticas dentro del gobierno del primer ministro Anwar Ibrahim.

El primer ministro Anwar Ibrahim llamó a la prudencia para evitar un aumento de la tensión política tras la condena de Najib Razak (Reuters)

El propio Anwar pidió a todos los sectores actuar con prudencia para evitar un aumento de la tensión política y social, según declaraciones recogidas por Reuters.

Por otro lado, líderes de la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), partido al que pertenece Najib Razak, expresaron su descontento con el fallo que le negó el arresto domiciliario y sugirieron revisar la coalición que integran junto al actual gobierno.

El escándalo de 1MDB contribuyó a la derrota electoral del partido de Najib en 2018, poniendo fin a décadas de hegemonía política desde la independencia de Malasia en 1957. Najib, hijo de uno de los fundadores del país, había sido formado desde joven para liderar el gobierno. Su caída resultó un hecho sin precedentes en la política nacional.

(Con información de Reuters)