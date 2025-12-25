Mundo

El terremoto de 500 kilómetros en Myanmar desafía los modelos sísmicos y podría reescribir el riesgo en fallas maduras

El análisis satelital de la ruptura permitió observar una transmisión de energía inusual que sorprendió a la comunidad científica internacional. Cómo estos hallazgos abren nuevas preguntas sobre la evaluación de peligros en regiones con estructuras geológicas similares

La ruptura de casi 500
La ruptura de casi 500 kilómetros provocada por el sismo de magnitud 7,7 en Myanmar revela comportamientos inusuales en fallas maduras y plantea desafíos inéditos para la evaluación del riesgo sísmico global (Departamento de Bomberos de Myanmar vía Facebook/vía REUTERS/Archivo)

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Myanmar el 28 de marzo de 2025, generando una ruptura de casi 500 kilómetros a lo largo de la falla de Sagaing, cerca de Mandalay.

Este evento, analizado por un equipo internacional liderado por la University of New Mexico, desafía los modelos tradicionales sobre el comportamiento de las fallas geológicas maduras y plantea nuevas perspectivas para la evaluación del riesgo sísmico a nivel global.

Una ruptura sísmica poco común en la falla de Sagaing

La destrucción de caminos, puentes
La destrucción de caminos, puentes y servicios esenciales obligó al equipo científico a prescindir del trabajo de campo directo y a innovar con observación satelital para analizar los efectos del terremoto (UNICEF/Europa Press/Archivo)

La falla de Sagaing es una estructura de desgarre que atraviesa Myanmar de norte a sur y se caracteriza por su madurez geológica y por una trayectoria recta, similar a la de la conocida falla de San Andrés en California.

Según el estudio encabezado por Eric Lindsey, profesor asistente de la University of New Mexico, la ruptura de 2025 ofreció condiciones excepcionales para observar cómo se transmite la energía sísmica desde las profundidades de la corteza terrestre hasta la superficie.

“La mayoría de los terremotos que estudiamos afectan segmentos mucho más cortos, de unos 50 a 100 kilómetros. Es extremadamente raro y científicamente relevante presenciar una ruptura tan larga, continua y recta”, explicó Lindsey en declaraciones recogidas por la University of New Mexico.

El terremoto de Myanmar ilustró
El terremoto de Myanmar ilustró cómo una falla madura y rectilínea puede liberar energía de manera eficiente y continua en superficie durante un evento de gran magnitud (The Myanmar Military True News Information Team vía AP)

Debido al conflicto armado en Myanmar y a los daños en la infraestructura tras el sismo, el equipo de investigación no pudo realizar trabajo de campo en la zona afectada. Por ello, recurrieron a tecnologías de observación remota, utilizando imágenes satelitales para medir con precisión los desplazamientos del terreno.

Lindsey detalló que emplearon dos herramientas principales: la correlación óptica de imágenes basada en los satélites Sentinel-2 y el radar de apertura sintética interferométrica (InSAR) de los satélites Sentinel-1.

Estas técnicas permitieron rastrear los cambios en la superficie terrestre antes y después del terremoto, incluso en condiciones de nubosidad o durante la noche, sin necesidad de presencia física en el área.

Sentinel-1 registró desplazamientos de hasta
Sentinel-1 registró desplazamientos de hasta 5 metros en la superficie tras el sismo de Mandalay, evidenciando la magnitud de la ruptura a lo largo de la falla (University of New Mexico)

Un hallazgo que desafía modelos previos

El análisis de los datos satelitales reveló un hallazgo inesperado: a diferencia de lo observado en muchos otros grandes terremotos, en el sismo de Myanmar no se detectó el fenómeno conocido como déficit de deslizamiento superficial.

Habitualmente, la superficie terrestre se desplaza menos que las capas profundas durante un terremoto, lo que generó preguntas sobre el destino de la energía liberada.

Sin embargo, en este caso, la totalidad del deslizamiento registrado en profundidad se transfirió a la superficie. Lindsey afirmó: “Esto demuestra que, en fallas maduras y lisas, la energía se concentra y llega directamente a la superficie”. Este comportamiento contrasta con el de fallas más jóvenes o irregulares, donde la energía suele disiparse en múltiples fracturas menores.

El desplazamiento completo de la
El desplazamiento completo de la falla hasta la superficie contradijo las expectativas de déficit superficial, desafiando teorías clásicas sobre transferencia de energía sísmica (AP Photo)

El estudio identificó, además, que la ruptura logró conectar varios segmentos de la falla de Sagaing en una reacción en cadena de 500 kilómetros, superando límites que antes se consideraban barreras naturales para la propagación de los sismos.

Los investigadores observaron que las zonas que habían experimentado terremotos en el siglo XX presentaron menos deslizamiento, mientras que los segmentos inactivos desde el siglo XIX sufrieron los mayores desplazamientos.

Este patrón, conocido como “predictibilidad del deslizamiento”, sugiere que es posible anticipar la magnitud del movimiento en segmentos de falla que aún no han roto, lo que podría mejorar la planificación ante futuros riesgos sísmicos.

Los patrones de deslizamiento observados
Los patrones de deslizamiento observados en Myanmar abren la puerta a modelos predictivos más precisos y a la posibilidad de anticipar, con mayor certeza, los segmentos de falla en riesgo de ruptura futura (REUTERS)

Implicancias para el riesgo sísmico global

Las conclusiones del equipo de la University of New Mexico tienen implicaciones directas para la revisión de los modelos de riesgo sísmico, especialmente en regiones atravesadas por fallas maduras.

La eficiencia con la que la energía se transmitió a la superficie en Myanmar indica que la intensidad del movimiento del suelo cerca de la línea de falla puede ser mayor de lo que predicen los modelos actuales. Esto afecta no solo a Asia, sino también a zonas sísmicas de América Latina, España y Estados Unidos, donde existen fallas de características similares.

El uso de tecnologías satelitales, como InSAR y la correlación óptica, demostró ser fundamental para avanzar en la comprensión de la física de las fallas, incluso cuando el acceso directo resulta imposible.

Lindsey destacó la importancia de la colaboración científica internacional y el acceso abierto a los datos, subrayando que estos avances benefician a millones de personas expuestas a peligros naturales en todo el mundo.

