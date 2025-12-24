Volodimir Zelensky destacó el respaldo de la UE a Ucrania ante la amenaza rusa: “Valoramos enormemente el apoyo”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estrecha la mano del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Bruselas, Bélgica, donde participará en una reunión de líderes europeos, el 17 de agosto de 2025. REUTERS/Bart Biesemans

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, destacó el martes el respaldo de la Unión Europea a Kiev en un contexto que definió como “decisivo” desde el punto de vista diplomático, mientras continúan los contactos internacionales orientados a poner fin a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

“Valoramos enormemente el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en este momento diplomático, decisivo en muchos aspectos”, afirmó Zelensky. El mandatario ucraniano sostuvo que existen negociaciones en curso con potencial para modificar el escenario actual del conflicto y subrayó la necesidad de mantener una presión coordinada sobre Moscú.

“Actualmente se están llevando a cabo negociaciones que pueden cambiar radicalmente la situación, y es esencial ejercer la presión adecuada sobre Rusia en aras de la paz: una presión conjunta de todos los socios”, expresó.

Las declaraciones se produjeron tras una conversación que Zelensky describió como “muy cálida y amena” con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según indicó el jefe de Estado ucraniano, el diálogo permitió repasar el estado de las conversaciones diplomáticas y reafirmar el respaldo comunitario a Ucrania en el actual contexto político y militar.

A través de un mensaje difundido en su perfil de la red social X, Zelensky agradeció a la dirigente europea “todo el apoyo, la ayuda y la máxima dedicación, no solo este año, sino desde el comienzo mismo de la invasión rusa a gran escala”. En ese sentido, remarcó la continuidad del respaldo europeo desde los primeros días del conflicto y lo vinculó con la actual etapa de contactos diplomáticos.

“Actualmente se están llevando a cabo negociaciones que pueden cambiar radicalmente la situación, y es esencial ejercer la presión adecuada sobre Rusia en aras de la paz: una presión conjunta de todos los socios”, expresó Zelensky

El presidente ucraniano explicó que la conversación con Von der Leyen también abordó la necesidad de reforzar la capacidad interna del país y su posición frente a las negociaciones. “Hemos hablado de la importancia de apoyar la resiliencia de Ucrania y fortalecer su posición en la mesa de negociaciones”, señaló. Añadió que las autoridades ucranianas continuarán trabajando con sus socios europeos para avanzar en ese objetivo.

“Haremos todo lo necesario para lograrlo”, afirmó Zelensky, quien además adelantó que ambas partes acordaron mantener nuevos contactos en los próximos días. El mandatario resaltó que el trabajo diplomático continúa pese al período festivo de fin de año. “Y aunque todo el mundo ya espera la Navidad, no dejamos de trabajar ni un solo día por nuestro objetivo común: lograr la paz y garantizar la seguridad”, concluyó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea confirmó el intercambio de información con Zelenski sobre los últimos avances en las conversaciones de paz. Von der Leyen reafirmó el respaldo de la Unión Europea a Ucrania en medio del conflicto y destacó la situación humanitaria y de seguridad que enfrenta el país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS)

La jefa del Ejecutivo comunitario expresó su “inquebrantable solidaridad con el pueblo ucraniano” y aludió a los ataques que continúan afectando al territorio ucraniano. Según señaló, la población “sigue soportando implacables y letales ataques nocturnos por parte de Rusia”, una situación que, de acuerdo con la dirigente europea, refuerza la necesidad de mantener el apoyo político y diplomático de los socios comunitarios.

(Con información de Europa Press)