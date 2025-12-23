Mundo

Murió el jefe del Estado Mayor de Libia en un accidente aéreo en Turquía

Mohamed Ali Ahmed al Hadad falleció junto a otros cuatro altos cargos militares libios cuando regresaba de una misión oficial en Ankara

El jefe del Estado Mayor
El jefe del Estado Mayor de Turquía, Selcuk Bayraktaroglu, se reúne con su homólogo libio, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, en Ankara, Turquía, el 23 de diciembre de 2025. (Ministerio de Defensa/Distribuido vía REUTERS)

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Libia, Mohamed Ali Ahmed al Haddad, falleció este martes en un accidente aéreo ocurrido en Turquía, cuando regresaba de una misión oficial, según confirmó el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Abdul Hamid Dbeibé. El general Haddad y su equipo se encontraban en el país para mantener reuniones orientadas a reforzar la cooperación militar y de seguridad entre ambas naciones.

En la aeronave, que cubría la ruta entre Ankara y Trípoli, viajaban otras cuatro personas, todas ellas altos cargos militares libios, quienes también perdieron la vida. Entre las víctimas se encuentran el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, Al Fituri Ghraibil; el director de la Autoridad de Fabricación Militar, Mahmud al Qatawi; el asesor del jefe del Ejército, Mohamed al Asawi Diab; y el fotógrafo de la oficina de prensa, Mohamed Omar Ahmed Mahyub.

“Esta inmensa pérdida es una gran pérdida para la nación, la institución militar y todos los libios. Hemos perdido a hombres que han servido a su país con sinceridad y dedicación, y que han sido ejemplares en su disciplina, responsabilidad y compromiso nacional”, expresó Dbeibé en un comunicado publicado en perfil de la red social Facebook.

Los jefes del Estado Mayor
Los jefes del Estado Mayor de Turquía y Libia, Selcuk Bayraktaroglu y Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, durante un encuentro oficial en Ankara, antes del viaje del alto mando libio a Trípoli. (Ministerio de Defensa/Distribuido vía REUTERS)

El primer ministro libio afirmó haber recibido con “profundo pesar” la noticia del fallecimiento de Al Haddad y trasladó su “más sentido pésame a las familias de los difuntos y a sus compañeros de las Fuerzas Armadas”.

Minutos antes de la confirmación oficial del deceso, el Gobierno de Turquía había informado de la pérdida de contacto con el avión que había despegado desde la capital turca. El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, explicó que la aeronave había despegado a las 20.10 horas (hora local) y que posteriormente había solicitado autorización para realizar un aterrizaje de emergencia cerca de la localidad de Haymana, situada a unos 60 kilómetros al suroeste de Ankara. “Sin embargo, no se pudo restablecer el contacto”, declaró el ministro, detallando que la última comunicación se produjo a las 20.52 horas (hora local).

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro. Yerlikaya informó en la red social X que la policía localizó los restos del avión en las inmediaciones de la aldea de Kesikkavak, en el distrito de Haymana, y aseguró que se mantendrá informada a la opinión pública sobre cualquier novedad relacionada con el caso.

El accidente ocurrió un día después de que el Parlamento de Turquía aprobara la prórroga por dos años del mandato para el despliegue de soldados turcos en Libia. Turquía, miembro de la OTAN, ha sido uno de los principales respaldos políticos y militares del Gobierno libio reconocido internacionalmente y con sede en Trípoli, al que apoyó con el envío de personal militar en 2020 y con la firma de un controvertido acuerdo de delimitación marítima, rechazado por Egipto y Grecia.

(Con información de agencias)

