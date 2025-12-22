Una “guerra territorial” entre tiburones y aves marinas redefine el equilibrio marino en Hawái, afirma un estudio

La captura retrata un momento clave de la depredación, donde el tiburón tigre ataca a su presa, una acción que ilustra las relaciones tróficas en los ecosistemas marinos de Hawái (Joe Spring/NOAA)

La interacción entre tiburones y aves marinas en el atolón French Frigate Shoals, ubicado en el noroeste de Hawái, reveló una dinámica inesperada en la ocupación del hábitat marino.

Un estudio de la University of Hawaii, publicado en la revista Ecosphere, demostró que la presencia estacional de aves marinas —en especial albatros juveniles— provoca una “guerra de territorios” entre diferentes especies de tiburones, alterando su distribución y modificando la estructura del ecosistema.

Un ecosistema coralino bajo presión estacional

El atolón French Frigate Shoals, situado dentro del Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea, constituye uno de los entornos coralinos más prístinos del Pacífico.

El papel del albatros va más allá de ser simple presa, ya que su presencia estacional y comportamiento migratorio repercuten en la dieta y los movimientos de los depredadores marinos (Dan Rapp/USFWS via AP)

Este enclave alberga alta concentración de biodiversidad, con el ciclo reproductivo de aves marinas, tortugas verdes y focas monje hawaianas marcando la estacionalidad.

En este escenario conviven el tiburón tigre (Galeocerdo cuvier), depredador dominante; el tiburón de arrecife gris (Carcharhinus amblyrhynchos), de rol subordinado, y el tiburón de Galápagos (Carcharhinus galapagensis), definido como competidor.

Las islas arenosas, que suman apenas 0,25 km², son puntos críticos de anidación y descanso para aves, tortugas y focas. Durante el verano, la abundancia de presas juveniles, como albatros recién emplumados, crías de tortuga y cachorros de foca, convierte estos islotes en focos de actividad para los depredadores marinos.

El atolón French Frigate Shoals es considerado un laboratorio natural, donde la abundancia y diversidad de especies permiten estudiar cómo interactúan aves, tiburones y otros animales en un entorno prístino (Captura de video/AeroSavvy)

Competencia y partición del hábitat entre tiburones

El estudio de la University of Hawaii analizó la competencia y depredación entre tiburones del atolón. El tiburón tigre, de mayor tamaño y especie clave, caza peces de arrecife, pero también depreda sobre otras especies de tiburones y aves marinas. El tiburón de arrecife gris, más pequeño, se alimenta de peces y evita hábitats de alto riesgo.

El seguimiento acústico de 128 tiburones entre 2009 y 2012 mostró que los tiburones tigre eligen activamente los islotes donde hay albatros juveniles en verano, aprovechando este recurso alternativo y alterando la dinámica entre depredadores.

Cuando la actividad de aves disminuye al final del verano, los tiburones tigre amplían su rango de hábitat, mientras que los tiburones de arrecife gris colonizan islotes que antes evitaban.

La imagen del tiburón tigre revela su versatilidad como depredador, capaz de aprovechar recursos temporales como las aves marinas, y destaca su importancia ecológica en la zona (EFE)

Según la University of Hawaii, “los tiburones tigre, como depredadores dominantes, seleccionan hábitats ocupados por presas estacionales. Cuando la actividad de las aves disminuye, amplían su uso del espacio. Los tiburones de arrecife gris evitan los hábitats de aves en verano, probablemente por riesgo, pero los utilizan en invierno”.

La presencia de aves marinas no solo ofrece alimento estacional para tiburones tigre, sino que ejerce influencia indirecta sobre otras especies. En invierno, cuando la presencia de tiburones tigre disminuye, estos tiburones aprovechan esos hábitats.

El tiburón de Galápagos comparte hábitats con tiburones tigre y consume presas variadas, como cachorros de foca monje. La coexistencia entre especies resulta posible por presas alternativas y por la partición espacial y temporal del hábitat.

La interacción entre el tiburón tigre, el tiburón de arrecife gris y el tiburón de Galápagos demuestra que diferentes especies pueden compartir hábitats, pero emplean estrategias propias para sobrevivir y alimentarse (Capturas de video)

Implicancias ecológicas: equilibrio y vulnerabilidad

La University of Hawaii destaca que “las aves marinas pueden influir en el uso del espacio de varias especies de tiburones a partir de las decisiones de su principal depredador, el tiburón tigre”. Este fenómeno revela la complejidad de las interacciones ecológicas marinas.

El análisis de telemetría evidenció que los tiburones tigre residen más en zonas lagunares durante el verano, coincidiendo con la abundancia de aves marinas.

Los tiburones de arrecife gris se concentran en los arrecifes exteriores y acceden a los islotes lagunares solo cuando el riesgo disminuye. El tiburón de Galápagos presenta patrones intermedios y una especialización estacional en distintas presas.

Este registro visual pone de relieve cómo la presencia de presas estacionales influye en el delicado equilibrio ecológico, mostrando tanto la estabilidad como la vulnerabilidad de las comunidades marinas frente a cambios en la disponibilidad de alimento (University of Hawaii)

La partición del hábitat es también temporal. En los pocos lugares donde tiburones tigre y de arrecife gris coinciden, como en Trig Island, hay actividad opuesta: tiburones de arrecife gris durante el día en verano, mientras tiburones tigre dominan de noche en invierno.

La investigación concluye que “los tiburones tigre cumplen un rol clave con sus patrones de forrajeo, influyendo en el comportamiento de especies subordinadas como los tiburones de arrecife gris y de Galápagos”.

Finalmente, la University of Hawaii advierte que la pérdida de hábitats críticos por eventos extremos —como el paso del huracán Walaka— podría perturbar las relaciones entre depredadores y presas en el atolón.

Modificaciones en la disponibilidad de áreas de forrajeo forzarían a los tiburones tigre a adaptarse, con posibles efectos en cadena para otras especies y poblaciones vulnerables como focas monje y aves marinas.