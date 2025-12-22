Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dan la mano en una conferencia de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 29 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este lunes que abordará las actividades nucleares de Irán durante su visita de la próxima semana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La declaración se produjo en Jerusalén, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente chipriota, Nikos Christodoulides.

Netanyahu afirmó que Israel tiene constancia de que el régimen de Irán ha estado realizando “ejercicios” recientemente, sin ofrecer detalles adicionales. Sus palabras coincidieron con informaciones difundidas por medios estatales iraníes que indicaron que Teherán llevó a cabo maniobras con misiles en varias ciudades a lo largo del lunes, el segundo ejercicio de este tipo del que se tiene constancia en el último mes.

Las potencias occidentales consideran que el arsenal de misiles balísticos iraníes constituye tanto una amenaza militar convencional para la estabilidad de Medio Oriente como un posible vector para el despliegue de armas nucleares, en caso de que Irán llegara a desarrollarlas. Teherán, por su parte, niega de forma reiterada que tenga intención de fabricar una bomba atómica.

El primer ministro israelí subrayó que, pese a los “grandes logros” alcanzados durante una guerra de 12 días con Irán en junio, las posiciones de fondo de Israel y Estados Unidos no han variado. Entre ellas, mencionó de forma explícita la exigencia de una reducción del nivel de enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.

“Obviamente será un punto en nuestras discusiones”, dijo Netanyahu al referirse a su encuentro con Trump la próxima semana. Añadió que Israel no busca “la confrontación” con Irán, sino “la estabilidad, la prosperidad y la paz”, una formulación habitual en el discurso del Gobierno israelí cuando se refiere a la disuasión frente a Teherán.

FOTO DE ARCHIVO: Se lanza un misil iraní durante un ejercicio militar en un lugar no revelado de Irán, el 20 de agosto de 2025 (Ejército iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS)

El debate sobre el programa nuclear iraní se produce en un contexto de estancamiento diplomático. Tras la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 durante la anterior presidencia de Trump, Irán ha incrementado progresivamente sus niveles de enriquecimiento de uranio, reduciendo la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, según informes previos del organismo.

En paralelo, Netanyahu señaló que otro de los ejes centrales de su visita a Washington será avanzar hacia “la siguiente fase” del plan de Gaza promovido por Trump. Aunque no ofreció detalles, la referencia apunta a las discusiones sobre la administración del enclave palestino y las condiciones de seguridad tras meses de ofensiva militar israelí.

El primer ministro también indicó que en sus conversaciones con el presidente estadounidense se abordará la situación en la frontera norte de Israel y la necesidad de hacer frente a los militantes de Hezbollah en Líbano, en un escenario de tensión persistente desde el inicio de la guerra en Gaza.

La presencia de los líderes de Grecia y Chipre en Jerusalén subrayó, además, el interés de Israel por reforzar sus alianzas regionales en el Mediterráneo oriental, una zona clave tanto para la seguridad como para los proyectos energéticos que involucran a los tres países.

A las puertas de la visita a Washington, la agenda de Netanyahu combina así los principales frentes estratégicos de Israel: el contencioso nuclear con Irán, la guerra y el futuro político de Gaza, y la disuasión frente a actores armados en Líbano. Un conjunto de dossiers que volverán a situar a Oriente Medio en el centro de la relación entre Jerusalén y la Casa Blanca.