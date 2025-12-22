Mundo

Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

El primer ministro israelí afirma que la reducción del enriquecimiento de uranio sigue siendo una exigencia central de Washington y Jerusalén, en un contexto marcado por ejercicios con misiles de Teherán y por las negociaciones sobre Gaza y la frontera con Líbano

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dan la mano en una conferencia de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 29 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este lunes que abordará las actividades nucleares de Irán durante su visita de la próxima semana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La declaración se produjo en Jerusalén, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente chipriota, Nikos Christodoulides.

Netanyahu afirmó que Israel tiene constancia de que el régimen de Irán ha estado realizando “ejercicios” recientemente, sin ofrecer detalles adicionales. Sus palabras coincidieron con informaciones difundidas por medios estatales iraníes que indicaron que Teherán llevó a cabo maniobras con misiles en varias ciudades a lo largo del lunes, el segundo ejercicio de este tipo del que se tiene constancia en el último mes.

Las potencias occidentales consideran que el arsenal de misiles balísticos iraníes constituye tanto una amenaza militar convencional para la estabilidad de Medio Oriente como un posible vector para el despliegue de armas nucleares, en caso de que Irán llegara a desarrollarlas. Teherán, por su parte, niega de forma reiterada que tenga intención de fabricar una bomba atómica.

El primer ministro israelí subrayó que, pese a los “grandes logros” alcanzados durante una guerra de 12 días con Irán en junio, las posiciones de fondo de Israel y Estados Unidos no han variado. Entre ellas, mencionó de forma explícita la exigencia de una reducción del nivel de enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.

“Obviamente será un punto en nuestras discusiones”, dijo Netanyahu al referirse a su encuentro con Trump la próxima semana. Añadió que Israel no busca “la confrontación” con Irán, sino “la estabilidad, la prosperidad y la paz”, una formulación habitual en el discurso del Gobierno israelí cuando se refiere a la disuasión frente a Teherán.

FOTO DE ARCHIVO: Se lanza
FOTO DE ARCHIVO: Se lanza un misil iraní durante un ejercicio militar en un lugar no revelado de Irán, el 20 de agosto de 2025 (Ejército iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS)

El debate sobre el programa nuclear iraní se produce en un contexto de estancamiento diplomático. Tras la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 durante la anterior presidencia de Trump, Irán ha incrementado progresivamente sus niveles de enriquecimiento de uranio, reduciendo la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, según informes previos del organismo.

En paralelo, Netanyahu señaló que otro de los ejes centrales de su visita a Washington será avanzar hacia “la siguiente fase” del plan de Gaza promovido por Trump. Aunque no ofreció detalles, la referencia apunta a las discusiones sobre la administración del enclave palestino y las condiciones de seguridad tras meses de ofensiva militar israelí.

El primer ministro también indicó que en sus conversaciones con el presidente estadounidense se abordará la situación en la frontera norte de Israel y la necesidad de hacer frente a los militantes de Hezbollah en Líbano, en un escenario de tensión persistente desde el inicio de la guerra en Gaza.

La presencia de los líderes de Grecia y Chipre en Jerusalén subrayó, además, el interés de Israel por reforzar sus alianzas regionales en el Mediterráneo oriental, una zona clave tanto para la seguridad como para los proyectos energéticos que involucran a los tres países.

A las puertas de la visita a Washington, la agenda de Netanyahu combina así los principales frentes estratégicos de Israel: el contencioso nuclear con Irán, la guerra y el futuro político de Gaza, y la disuasión frente a actores armados en Líbano. Un conjunto de dossiers que volverán a situar a Oriente Medio en el centro de la relación entre Jerusalén y la Casa Blanca.

Temas Relacionados

NetanyahuTrumpIsraelIránMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Netanyahu advirtió al régimen de Irán que cualquier ataque contra Israel recibirá una respuesta “muy severa”

El primer ministro señaló que Tel Aviv monitorea los ejercicios militares de Teherán y coordina esfuerzos de defensa conjunta con Grecia y Chipre ante el aumento de tensiones regionales

Netanyahu advirtió al régimen de

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029

La nueva institución cultural busca transformar el panorama artístico local mediante una propuesta arquitectónica innovadora y una alianza inédita con referentes internacionales del arte y la gestión museística

Con la visión de Elaine

El petróleo sigue al alza debido a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Los precios cerraron al alza por cuarta jornada consecutiva

El petróleo sigue al alza

Francia aprobó una ley de urgencia para prorrogar el gasto público ante el bloqueo del presupuesto de 2026

La falta de mayoría parlamentaria obliga al Gobierno de Emmanuel Macron a recurrir a una ley especial para garantizar el funcionamiento del Estado mientras negocia contrarreloj unas nuevas cuentas marcadas por la presión de Bruselas para reducir el déficit y por el calendario electoral

Francia aprobó una ley de

Japón autorizó el reinicio de la mayor central nuclear del mundo tras casi 15 años del desastre de Fukushima

La asamblea de la prefectura de Niigata respaldó al gobernador Hideyo Hanazumi y aprobó la reanudación parcial de la planta Kashiwazaki-Kariwa

Japón autorizó el reinicio de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: cierran Insurgentes dirección autopista México - Cuernavaca

Tren México-Toluca: estas son las pruebas que debe superar en el tramo de Observatorio a Santa Fe

El Gobierno presentó formalmente la candidatura de Rafael Grossi para conducir la ONU

Ministerio de Transporte suspende CDA en Antioquia tras accidente con 16 jóvenes muertos por irregularidades en la revisión tecnomecánica

37 millones de pesos, dos armas cortas, una blindada y dos detenidos: el saldo de una revisión en Naucalpan, Edomex

INFOBAE AMÉRICA
Ingresan a la expresidenta argentina

Ingresan a la expresidenta argentina Cristina Fernández por un cuadro de apendicitis

Los jefes de Gobierno de Mercosur expresan su decepción por el bloqueo del acuerdo con la UE

El enviado de Putin considera constructivas las conversaciones sobre Ucrania en Miami

Venezuela denuncia la nueva incautación de un petrolero venezolano y asegura que "no quedará impune"

Xabi Alonso: "Le pongo contexto al momento en el que estamos"

ENTRETENIMIENTO

Así fue como el director

Así fue como el director de “Miss Simpatía” cambió el guion original poco antes del rodaje

Fama, dudas y segundas oportunidades: la historia real detrás de la reconciliación en pantalla de Matt Damon y Ben Affleck

Las hermanas de Michele Reiner han “intervenido” para apoyar a sus hijos tras el doble homicidio

Esposa de James Ransone comparte un emotivo mensaje tras el suicidio del actor: “Somos para siempre”

Alec Baldwin confesó tener pensamientos suicidas tras la tragedia de ‘Rust’: “Me rompió cada nervio del cuerpo, espiritualmente, financieramente”