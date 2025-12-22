Mundo

Netanyahu advirtió al régimen de Irán que cualquier ataque contra Israel recibirá una respuesta “muy severa”

El primer ministro señaló que Tel Aviv monitorea los ejercicios militares de Teherán y coordina esfuerzos de defensa conjunta con Grecia y Chipre ante el aumento de tensiones regionales

El primer ministro israelí, Benjamín
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis (ABIR SULTAN/REUTERS/Archivo)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes al régimen de Irán que su país responderá con contundencia ante cualquier ataque o provocación desde Teherán.

Quiero dejarlo claro para Irán: cualquier acción contra Israel recibirá una respuesta muy severa”, aseguró Netanyahu durante una cumbre trilateral junto a los jefes de gobierno de Grecia y Chipre, Kyriakos Mitsotakis y Nikos Christodoulides.

Estamos al tanto de los ejercicios militares iraníes y hacemos todos los preparativos necesarios”, señaló el mandatario israelí, al tiempo que remarcó: “Somos capaces de defendernos y nuestra colaboración regional aumenta esa capacidad”.

Netanyahu enfatizó en su discurso que quienes buscan restaurar imperios pasados en la región enfrentan una realidad distinta.

“A quienes fantasean con restaurar sus imperios y dominar nuestras tierras, les digo: Olvídenlo. Eso no va a ocurrir. No se engañen”, advirtió, en alusión indirecta a las aspiraciones geopolíticas de Turquía bajo el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan.

Resaltó que Israel, Chipre y Grecia, países en algún momento ocupados por imperios, lograron independizarse y ahora fortalecen su capacidad de reacción a través de una cooperación militar que incluye el análisis de crear una fuerza de respuesta rápida en el Mediterráneo oriental.

El primer ministro de Israel,
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, durante una conferencia de prensa conjunta tras una reunión trilateral en Jerusalén (ABIR SULTAN/REUTERS)

El aviso a Teherán se produce tras un incremento de ejercicios militares iraníes que Tel Aviv considera una potencial amenaza. Netanyahu anticipó que el tema será tratado en los próximos días con el presidente estadounidense, Donald Trump, y, según fuentes oficiales, Israel monitorea de cerca el avance de las capacidades nucleares y las alianzas regionales de Irán.

Durante la visita del primer ministro israelí a Chipre se discutieron asuntos de seguridad energética, defensa y desafíos en el Mediterráneo oriental. Según trascendidos, Atenas, Nicosia y Jerusalén exploran la creación de una fuerza conjunta para anticipar cualquier maniobra adversaria y hacer frente al aumento de tensiones con Turquía.

En el plano interno, Netanyahu enfrenta presión por su iniciativa de crear una comisión parlamentaria para investigar los errores y fallos previos al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023.

El primer ministro defendió la propuesta del diputado Ariel Kelner, que será votada esta semana en la Knéset, alegando que “se trataría de un comité independiente, con plenos poderes conforme a la Ley de Comisiones de Investigación de Israel”, y que los miembros serían “académicos, expertos en seguridad y, como observadores, familiares de víctimas”.

Un misil iraní es lanzado
Un misil iraní es lanzado durante un ejercicio militar en una ubicación no revelada (REUTERS/Archivo)

Sin embargo, voces de la oposición, lideradas por Yair Lapid, rechazan la medida al considerar que garantiza al gobierno el control de la agenda, la citación de testigos y la orientación de la investigación.

Esto no es una comisión de investigación, es un certificado de defunción de la verdad”, cuestionó Lapid en un mensaje en redes sociales. Miembros del Consejo de Octubre —integrado por familias de víctimas del ataque de Hamas— manifestaron este lunes ante la oficina de Netanyahu y buscaron interrumpir sesiones del Parlamento en reclamo de una comisión estatal verdaderamente independiente.

Los críticos, así como el Instituto de la Democracia de Israel, sostienen que solo una comisión estatal, cuyos miembros sean nombrados por el Tribunal Supremo, ofrecería las garantías de transparencia y legitimidad necesarias para esclarecer lo ocurrido y evitar nuevas tragedias. Netanyahu apeló a la oposición: “Traigan a los expertos que quieran, pregunten lo que quieran, interroguen a quien quieran, incluyéndome a mí”.

La polémica sobre la investigación refleja el clima de tensión, desconfianza y exigencia de respuestas en la sociedad israelí, mientras la seguridad regional y las amenazas de Irán y Turquía se mantienen en el centro de la agenda política y estratégica de Tel Aviv.

El líder de la oposición
El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, en una imagen tomada durante un acto oficial en Israel (EFE/Archivo)

En medio de estos desafíos, el gobierno israelí busca equilibrar la presión internacional, la cooperación aliada y la demanda doméstica de rendición de cuentas tras el peor ataque sufrido en décadas.

(Con información de EFE)

