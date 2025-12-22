Mundo

Los ministros de ASEAN se reúnen en Malasia para impulsar una tregua y frenar los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya

Los combates reanudados este mes causaron al menos 41 muertos en total, además de más de 900.000 desplazados en ambos lados de la frontera, según informaron funcionarios de los dos países

Guardar
Los ministros de ASEAN se
Los ministros de ASEAN se reúnen en Malasia para impulsar una tregua y frenar los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya (REUTERS)

Los ministros de Relaciones Exteriores del Sudeste Asiático se reúnen este lunes en Malasia para conversaciones de crisis destinadas a frenar los enfrentamientos fronterizos mortales entre Tailandia y Camboya, que continuaron pese a gestiones regionales e internacionales para contener la violencia.

Los combates reanudados este mes causaron al menos 22 muertos en Tailandia y 19 en Camboya, además de más de 900.000 desplazados en ambos lados de la frontera, según informaron funcionarios de los dos países. La escalada mantuvo la presión sobre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que volvió a activar mecanismos diplomáticos ante el deterioro de la seguridad entre dos de sus Estados miembros.

Malasia, que ejerce la presidencia rotativa de ASEAN, expresó expectativas de que las conversaciones en Kuala Lumpur contribuyan a alcanzar un alto el fuego duradero. Al abrir la reunión, el canciller malasio Mohamad Hasan instó a las partes enfrentadas y a los representantes del bloque a priorizar el tema. “Prestar la máxima atención a este asunto”, afirmó. “Debemos considerar las ramificaciones más amplias de la continua escalada de la situación para las personas a las que servimos“, agregó.

La semana pasada, el primer ministro malasio Anwar Ibrahim sostuvo que el deber de ASEAN “es presentar los hechos, pero lo más importante es insistirles (a Tailandia y Camboya) en que es imperativo que garanticen la paz.”. Sus declaraciones reforzaron el papel del bloque como foro de contención, aunque sin sustituir los canales directos entre Bangkok y Non Pen.

El primer ministro de Camboya,
El primer ministro de Camboya, Hun Manet, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y el primer ministro en funciones de Tailandia, Phumtham Wechayachai (REUTERS)

Desde la delegación tailandesa, el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Chatchai Bangchuad, reconoció este lunes los esfuerzos internacionales durante la reunión en Kuala Lumpur, pero remarcó que “el proceso debe ser bilateral entre Tailandia y Camboya”. Esa postura subrayó la preferencia de Bangkok por negociaciones directas, aun dentro del marco regional.

En paralelo, el Ministerio de Defensa de Camboya informó que los enfrentamientos continuaron durante la madrugada del lunes, con disparos de artillería desde territorio tailandés hacia zonas camboyanas, lo que dejó un civil herido. La violencia quebró una tregua frágil alcanzada tras cinco días de choques en julio, mediada por Estados Unidos, China y Malasia.

En octubre, el presidente estadounidense Donald Trump respaldó una declaración posterior que destacó acuerdos comerciales después de que ambas partes aceptaran prolongar la tregua. Pese a ese respaldo, los incidentes armados se intensificaron en diciembre y se expandieron a casi todas las provincias fronterizas de ambos países.

Cada gobierno responsabilizó al otro por el inicio de los enfrentamientos, con argumentos de legítima defensa y acusaciones cruzadas por ataques contra civiles. El domingo, Camboya y Tailandia coincidieron en que la reunión del lunes podía contribuir a reducir las tensiones, y confirmaron el envío de sus principales diplomáticos al encuentro.

La violencia quebró una tregua
La violencia quebró una tregua frágil alcanzada tras cinco días de choques en julio, mediada por Estados Unidos, China y Malasia (REUTERS)

En un comunicado, Non Pen reiteró su posición oficial. “Camboya reafirmará su firme posición de resolver las diferencias y disputas por todos los medios pacíficos, el diálogo y la diplomacia”, señaló. La declaración buscó reforzar el compromiso con una salida política bajo el paraguas regional.

Desde Bangkok, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maratee, reiteró las condiciones tailandesas para avanzar en negociaciones, entre ellas la exigencia de que Camboya anuncie primero una tregua y coopere en tareas de desminado a lo largo de la frontera. Esas condiciones, explicó la funcionaria a periodistas, “guiará nuestra interacción en los debates de mañana en Kuala Lumpur”.

El gobierno tailandés evitó garantizar que la reunión derive en un alto el fuego inmediato. En un mensaje oficial, indicó que un cese de hostilidades “solo puede lograrse cuando se basa principalmente en la evaluación de la situación sobre el terreno realizada por el ejército tailandés”.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio expresó la semana pasada la expectativa de que se concrete un nuevo alto el fuego a comienzos de esta semana.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (AP/Julia Demaree Nikhinson)

El conflicto tiene su origen en una disputa territorial vinculada a la demarcación de la frontera de 800 kilómetros heredada de la era colonial y a la ubicación de antiguos templos situados a lo largo de la línea limítrofe.

(Con información de Associated Press y AFP)

Temas Relacionados

ASEANTailandiaCamboyaTensión entre Tailandia y CamboyaNon PenBangkokÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Ataque terrorista en Australia: la policía confirmó que los atacantes arrojaron explosivos improvisados que no llegaron a detonar

Los documentos judiciales también revelan la existencia de videos hallados en el teléfono de uno de los terroristas. En ese material, los dos hombres aparecen sentados frente a una bandera del EI, recitan un pasaje del Corán y realizan declaraciones “sobre su motivación para el ‘ataque de Bondi’”

Ataque terrorista en Australia: la

El Gobierno de Japón afirmó que tomará medidas frente a los “movimientos unilaterales y rápidos” del yen

El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales, Atsushi Mimura, expresó su preocupación por la evolución de la moneda japonesa y afirmó que el Ejecutivo actuará ante fluctuaciones consideradas excesivas

El Gobierno de Japón afirmó

Nigeria confirmó la liberación de todos los estudiantes que seguían secuestrados tras el ataque a un internado católico

El grupo de 130 menores recuperó la libertad tras una operación coordinada con fuerzas de seguridad, semanas después de haber sido retenidos por hombres armados en el estado de Níger

Nigeria confirmó la liberación de

EEUU y Ucrania evaluaron en Miami las garantías de seguridad para Kiev y avanzaron en la agenda de reconstrucción postguerra

Delegados de ambos países revisaron la hoja de ruta para un futuro acuerdo de paz y definieron prioridades económicas para la recuperación tras la invasión rusa. Steve Witkoff calificó los contactos como “productivos y constructivos”

EEUU y Ucrania evaluaron en

Starmer y Trump dialogaron sobre los esfuerzos para alcanzar un “final justo y duradero” de la guerra en Ucrania

La conversación telefónica entre el primer ministro británico y el presidente de Estados Unidos se produjo después de reuniones separadas de Washington con representantes rusos, ucranianos y europeos

Starmer y Trump dialogaron sobre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Tinka en vivo: consulta

La Tinka en vivo: consulta los resultados del 21 de diciembre y confirma si tu combinación fue premiada

Mujer relata las graves quemaduras que sufrió tras la explosión de un buñuelo: “Cómprenlos, no los hagan”

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tips Jurídicos: ¿Puede un preso asistir a un velorio?

La nueva película de Netflix sobre el fin del mundo: meteoritos y mega-tsunamis en esta propuesta de catástrofes que arrasa en la plataforma

INFOBAE AMÉRICA
Manu Tenorio rectifica sus palabras

Manu Tenorio rectifica sus palabras sobre Sergio Ramos

El ex primer ministro Imran Jan y su mujer reciben una nueva sentencia de 17 años de cárcel por corrupción

El ataque ruso del viernes por la noche contra Odesa deja ya ocho muertos y 27 heridos

La Línea 6 del Metro de Madrid recupera el servicio por completo este sábado

Un total de quince provincias y Melilla activan avisos mañana por lluvia, nieve, olas y viento

ENTRETENIMIENTO

El sutil detalle que incluyó

El sutil detalle que incluyó Dwayne Johnson en la nueva película de “Jumanji” para homenajear a Robin Williams

Madonna compartió una selfie sin maquillaje mientras celebra Janucá con su novio Akeem Morris

Murió James Ransone, actor de “The Wire”: las autoridades forenses de Los Ángeles confirmaron que se suicidó

Sarah Jessica Parker recordó que actuar junto a Diane Keaton fue “aterrador”

El estreno de “Avatar: Fuego y cenizas” revela nuevas criaturas inspiradas en la biodiversidad