El anuario Punta del Este Internacional 2026 incorpora inteligencia artificial: una obra de arte que muta en experiencia

Punta del Este Internacional se renueva

Punta del Este Internacional es una de esas inusuales publicaciones que se guardan como objeto de colección. Más infrecuente aún, es que un producto del enero esteño siga atrapándonos tras la temporada estival.

Lo que desde hace 24 años caracteriza a este anuario en papel coleccionable, en 2026 viene con algo más que una yapa: su nueva web+IA, el “anuario viviente” www.puntadelesteinternacional.com, donde sus contenidos exclusivos se potencian y actualizan con apoyo de inteligencia artificial. Al decir de su directora, Marisol Nicoletti, “Punta del Este Internacional ya no se lee, ahora se vive”.

Bajo esta consigna, mientras la edición impresa mantiene su vigencia como el gran faro del fan de los grandes proyectos e innovaciones con que Punta nos asombra cada verano, su nueva apuesta digital permite a sus seguidores sentir y reconstruir su historias y retratos como experiencia renovada todo el año.

La tapa 2026: Bera Bay y el sólido auge de Punta Ballena

Como siempre, su tapa marca agenda. Y en 2026, el foco está en el boom inmobiliario de Punta Ballena, la tierra donde plantó sus primeros árboles Lusich y que Páez Vilaró convirtió en referencia mundial con su icónica Casapueblo.

Allí Bera Bay, una propuesta de residencias exclusivas diseñadas por la mano mágica de Carlos Ott, convoca a quienes desean disfrutar los inigualables atardeceres balleneros desde los mismos acantilados que Ernestina Herrera de Noble eligió otrora como su íntimo refugio de descanso.

En esa misma zona de mansiones tradicionales desde las cuales en primavera se avistan las ballenas en su aventura migrante, otros emprendimientos de alta gama proponen ampliar la experiencia a nuevos residentes en búsqueda de los últimos terrenos junto al mar: Astra, Rocas de la Ballena y Posada Cardón, entre los nuevos proyectos de esta temporada.

La cocina y el relax no se queda afuera de este relanzamiento: el Club de Balleneros, con su renovado restaurante, junto a un conjunto de nuevas propuestas comerciales y gastronómicas gourmet, que realzan una zona que se revalúa más y más.

El editorial: Inversiones, nuevos residentes y expansión urbana

El editorial del anuario 2026 -firmado por Marisol Nicoletti y su co-director Nicolás Tarallo- pone su foco en el shock de inversiones globales detrás de la llegada de nuevos residentes, expansión urbana y desarrollo de economía naranja y la industria de la salud y la longevidad.

Más de 5.200.000 m² aprobados en construcción y USD 12.000 millones de inversión en marcha, revelan la magnitud del proceso, bajo un plan de desarrollo urbano para el Departamento Maldonado planteado desde la gestión de Enrique Antía encuentra continuidad y actualización con la del recientemente electo Miguel Abella.

Web+AI

La nueva versión digital funciona como archivo estático, sino como un recorrido que se amplía con nuevas historias, proyectos y protagonistas: un ecosistema donde la edición impresa convive con una web en “presente continuo”.

En ese universo digital, el lector puede navegar por las secciones centrales del medio (Real Estate, Empresas y Estilo de Vida, Arte, Historia y Naturaleza, Estética y Salud; Hoteles y Restaurantes) y la colección completa de las ediciones del anuario durante casi un cuarto de siglo en forma ininterrumpida.

El proyecto ahora suma una capa contemporánea: uso de inteligencia artificial para dar movimiento a fotografías y escenas, con el objetivo de que el contenido no quede congelado. No se trata de “hacer efectos”, sino de sumar un recurso narrativo: que el anuario respire, que acompañe el ritmo del presente y que conecte mejor con los formatos actuales (pantallas, redes, microcontenidos).

La señal de largada de la nueva página web+ IA es, también, una declaración estética: una obra de Eloy Pereira donde un ángel de la guarda guía la mano de una pintora. La imagen abre la edición 2026 como un símbolo de oficio: editar es mirar lo visible… y cuidar lo invisible.

Esa “brújula” —la que salva lo esencial, pule el exceso y deja brillar lo que importa— es la que guía al equipo detrás del proyecto y enamora a sus fieles lectores y anunciantes.