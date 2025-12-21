Estados Unidos

Un apagón masivo en San Francisco dejó a más de 130 mil usuarios sin electricidad y suspendió servicios en la ciudad

La interrupción del suministro eléctrico provocó el cierre de establecimientos y complicaciones en la movilidad urbana, según reportes de autoridades y usuarios

Más de 130.000 usuarios se quedaron sin electricidad en San Francisco, EEUU (Europa Press)

Un apagón de gran magnitud dejó sin luz a aproximadamente 130.000 usuarios en San Francisco este sábado, según informó la eléctrica Pacific Gas and Electric Co. (PG&E). El corte afectó extensas áreas del norte de la ciudad, comenzando en barrios como Richmond y Presidio y extendiéndose hacia las inmediaciones de Golden Gate Park a medida que avanzaba la tarde.

Hasta el momento, la compañía no había ofrecido explicaciones detalladas sobre las causas de la falla, que dejó a cerca de un tercio de sus clientes en la ciudad sin servicio. De acuerdo a los bomberos de San Francisco, uno de los factores que contribuyeron al corte fue un incendio registrado en una subestación de PG&E, en la intersección de las calles 8 y Mission, reportado alrededor de las 15:15 horas locales.

A las 16:00 (hora local), la compañía comunicó en X que la red eléctrica había sido estabilizada y no esperaban nuevos apagones para sus clientes, aunque no pudieron garantizar que el restablecimiento total del suministro se produjera antes del final de la jornada. Por este motivo, varios clientes aún esperan el restablecimiento del servicio.

Autos esperan en una intersección
Autos esperan en una intersección sin semáforos en funcionamiento debido a cortes de energía (AP Photo/Jeff Chiu)

Usuarios en redes sociales y la prensa local reportaron numerosos cierres de comercios, restaurantes e interrupción del alumbrado público y las luces navideñas. Desde el Departamento de Gestión de Emergencias se alertó sobre “importantes dificultades en el tránsito” y se recomendó a los residentes postergar desplazamientos y tratar todos los cruces con semáforos fuera de servicio como intersecciones con detención obligatoria en las cuatro esquinas.

La niebla y los cortes
La niebla y los cortes de electricidad oscurecen el horizonte a medida que avanza el tráfico en San Francisco, el sábado 20 de diciembre de 2025 (AP Photo/Jeff Chiu)

El transporte urbano también se vio afectado: varias estaciones de la red de autobuses Muni y del tren subterráneo BART suspendieron servicios en ciertos tramos debido a la interrupción eléctrica.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, anunció que se incrementará la presencia de oficiales en intersecciones y corredores clave para garantizar la seguridad vial mientras dure el apagón. “Se avecina la lluvia. Si no necesitan salir, quédense en casa y los mantendré informados. Seguimos en estrecho contacto con PG&E mientras restablecen la energía y mantendremos a todos informados a medida que continúa el trabajo”, advirtió el mandatario local.

Se muestran las luces traseras
Se muestran las luces traseras de un vehículo mientras los cortes de energía oscurecen las calles, en San Francisco (AP Photo/Jeff Chiu)

Algunos peatones debieron encender la linterna de sus dispositivos móviles para cruzar las avenidas y calles, iluminadas únicamente por la luz de la luna, aunque algo tenue por la niebla, y los rodados que circulaban al momento del apagón.

Extensas zonas del área de la Bahía, uno de los principales polos tecnológicos de la Costa Oeste y con más de 800.000 habitantes, se vieron afectadas por el apagón que dejó a gran parte de la ciudad a oscuras.

Un peatón usa una linterna
Un peatón usa una linterna al cruzar una intersección mientras los cortes de energía oscurecen las calles, en San Francisco, el sábado 20 de diciembre de 2025 (AP Photo/Jeff Chiu)

La falta de electricidad interrumpió el funcionamiento del transporte público y dejó inoperativos muchos semáforos en un fin de semana marcado por la intensa actividad previa a las fiestas navideñas.

Según el mapa de cortes de PG&E, los barrios de Presidio, Seacliff, Richmond, Golden Gate Park, Panhandle, Sunset, y áreas del oeste de Twin Peaks sufrieron interrupciones del suministro eléctrico. También se reportaron apagones en sectores de Western Addition. El sitio web de la empresa también remarcó que el 30% de la ciudad de San Francisco estuvo sin electricidad poco antes de las 3 p. m. del sábado.

(Con información de Associated Press y AFP)

