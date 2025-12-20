Un hallazgo arqueológico en San Pietro di Castello desafía las creencias sobre la historia del vidrio veneciano

El hallazgo de vidrio del siglo VIII en San Pietro di Castello revela una Venecia avanzada en tecnología y comercio siglos antes de Murano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de fragmentos de vidrio del siglo VIII en San Pietro di Castello, Venecia, transforma la comprensión sobre los orígenes del vidrio veneciano.

Investigadores de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia, en un estudio publicado en Archaeological and Anthropological Sciences (2025), determinaron que la ciudad fue un polo tecnológico y comercial avanzado mucho antes de la fama alcanzada por Murano.

Ya en la Alta Edad Media, Venecia participaba en redes internacionales de intercambio y adoptaba innovaciones técnicas. Las excavaciones en San Pietro di Castello, antigua isla de Olivolo situada estratégicamente cerca del puerto y documentada como centro episcopal desde finales del siglo VIII, permitieron reconstruir la historia material de la Venecia altomedieval.

Las investigaciones, efectuadas entre los años ochenta y noventa bajo la supervisión de la Superintendencia de Arqueología de Venecia y el Departamento de Humanidades de Ca’ Foscari, revelaron una secuencia de ocupación desde los siglos IV al IX. Las estructuras halladas están asociadas a la gestión del entorno lagunar y la consolidación urbana.

El análisis químico de fragmentos demuestra la adopción temprana de la tecnología de vidrio a base de ceniza vegetal en Venecia - (Crédito: Universidad Ca' Foscari de Venecia)

Entre los hallazgos más relevantes figuran 45 muestras de vidrio: vasijas, desechos de producción y un crisol de esteatita. El análisis mediante SEM-EDS, EMPA y LA-ICP-MS permitió identificar copas, lámparas, fragmentos arquitectónicos y residuos de taller.

La cronología de estos fragmentos, que abarca del siglo VI al IX, sitúa a San Pietro di Castello como punto clave para comprender la transición tecnológica y comercial veneciana.

El equipo dirigido por Margherita Ferri, de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia, documentó la adopción en fechas tempranas de la tecnología de vidrio a base de ceniza vegetal en sustitución del tradicional natrón egipcio.

“La respuesta que surge de las excavaciones de San Pietro di Castello es sorprendente”, dijo la experta; ya que se identificaron fragmentos de vidrio de ceniza vegetal del siglo VIII atribuidos a la producción sirio-levantina. El hecho demuestra que Venecia no solo conocía las técnicas más avanzadas, sino que accedía a materiales importados desde cientos de kilómetros.

Investigadores de la Universidad Ca’ Foscari identifican en Venecia una producción vidriera sofisticada y redes internacionales en la Alta Edad Media - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis químico reveló la coexistencia de tecnologías separadas por siglos en una misma pieza, como la presencia simultánea de antimoniato de calcio (opacificante antiguo) y estannato de plomo (moderno) en una tesela azul. Esta combinación se explica por las prácticas de reciclaje: los artesanos fundían materiales antiguos para reutilizarlos, anticipando un concepto de economía circular.

Además, para obtener el color azul, los vidrieros empleaban escoria metalúrgica rica en cobalto, un subproducto de la metalurgia, en vez de pigmentos refinados. Esto evidencia una sofisticada comprensión de los materiales y una economía basada en la reutilización, según la Universidad Ca’ Foscari de Venecia.

El estudio también documenta el uso de subproductos metalúrgicos, la mezcla de técnicas y la contaminación accidental de los vidrios causada por el uso de crisoles de esteatita. Estas prácticas, sumadas a los residuos de producción y fragmentos destinados al reciclaje, sugieren una actividad vidriera local dinámica y adaptativa.

La coexistencia de técnicas antiguas y modernas en una misma pieza evidencia prácticas de reciclaje y economía circular en la Venecia medieval - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los análisis de procedencia del equipo muestran que en el siglo VIII Venecia importaba vidrio de Egipto y del Levante (actuales Siria, Líbano, Palestina e Israel) en proporciones casi iguales.

Esta diversidad indica una integración en redes comerciales internacionales y una capacidad de adaptación a los cambios en el Mediterráneo.

La evidencia apunta a una cadena de suministro mixta: los artesanos venecianos importaban vidrio en bruto, que trabajaban según estilos locales, y también se han identificado objetos terminados, como un vaso de base cónica típico de la producción siria, poco habitual en el Adriático en esa época.

Así, Venecia recibía tanto materias primas para sus talleres como bienes de lujo terminados, reforzando su posición como nodo comercial y tecnológico.

Venecia importaba vidrio de Egipto y el Levante en proporciones similares, integrándose en redes comerciales internacionales del Mediterráneo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de San Pietro di Castello reescriben la historia de la fabricación de vidrio en Italia y Europa. De acuerdo con la Universidad Ca’ Foscari de Venecia, “esto sitúa a Venecia entre los primeros centros de Italia en adoptar y dominar esta tecnología, revelando una ciudad notablemente receptiva y bien conectada”.

Además, los especialistas subrayan: “Los hallazgos destacan la implicación temprana de Venecia en la transición tecnológica del vidrio y sugieren que el sitio de San Pietro di Castello pudo haber jugado un papel clave en la reelaboración de materiales importados”.

A diferencia de otros centros italianos, donde la transición del natrón a la ceniza vegetal fue más tardía y el reciclaje persistió como práctica dominante, Venecia demostró una capacidad de adaptación tecnológica y comercial precoz.

Los artesanos venecianos mezclaban subproductos metalúrgicos y técnicas diversas, mostrando una actividad vidriera local dinámica y adaptativa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto político y estratégico de San Pietro di Castello, como centro administrativo y religioso en la formación de la ciudad, facilitó la llegada y circulación de innovaciones y materias primas.

El análisis comparativo con otros yacimientos italianos confirma que la transición tecnológica no fue uniforme: mientras en el norte y centro de Italia el uso de ceniza vegetal se introdujo de forma desigual y en el sur predominó el reciclaje de vidrio romano, en Venecia se documenta una adopción temprana y mixta de técnicas y materiales.

La investigación concluye que la Venecia medieval temprana gestionaba una cadena de suministro compleja, capaz de abastecer a talleres y consumidores de alto estatus, y que su centralidad en el comercio y la tecnología del vidrio se remonta a siglos antes de la era dorada de Murano.